Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

26 августа 2026, 15:01

В Москве показали новый некупейный вагон для дальних поездов с увеличенным салоном

В Москве показали новый некупейный вагон для дальних поездов с увеличенным салоном

Конец тесноте в плацкарте: Новый вагон от ТВЗ увеличил багажные полки и добавил комфорта каждому пассажиру

В Москве показали новый некупейный вагон для дальних поездов с увеличенным салоном

На Павелецком вокзале в столице дебютировал некупейный вагон нового поколения для дальних маршрутов. Модель отличается увеличенными размерами, современными зонами для отдыха и хранения, а также технологичными решениями для комфорта и безопасности. Это событие может повлиять на развитие пассажирских перевозок в России.

На Павелецком вокзале в столице дебютировал некупейный вагон нового поколения для дальних маршрутов. Модель отличается увеличенными размерами, современными зонами для отдыха и хранения, а также технологичными решениями для комфорта и безопасности. Это событие может повлиять на развитие пассажирских перевозок в России.

Появление нового некупейного вагона на Павелецком вокзале вызвало заметный интерес среди специалистов и пассажиров. Причина — не только в увеличенных размерах, но и в попытке переосмыслить само понятие комфорта на дальних маршрутах. Вагон стал шире на 28 см, длиннее на 73 см, а пассажирский салон вытянулся. Это позволило расширить зону отдыха и добавить места для хранения, что особенно важно для длительных поездок.

Вместимость увеличилась до 60 человек вместо привычных 54, а объём багажных отсеков вырос на 14%. Спальные полки стали длиннее: в купейных отделениях — на 15 см, в боковых — на 12 см. Внутри появились дополнительные сервисные зоны, отдельный гигиенический модуль и специальное место для хранения постельного белья. Каждый пассажир может самостоятельно регулировать освещение и вентиляцию, а на каждом месте теперь есть розетка или USB-порт и шторка для приватности.

Дизайн интерьера разработан Национальным центром промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ». Пространство выглядит современно и функционально, а вопросы безопасности и гигиены решены с помощью системы обеззараживания воздуха, туалетных и душевых кабин с ультрафиолетовыми лампами. Пневматическая подвеска кузова обеспечивает плавность хода, а межремонтный пробег увеличен почти в десять раз — до 25 тысяч километров.

Модульная конструкция вагона делает его удобным как для семей, так и для одиночных путешественников. В будущем планируется выпуск купейных и штабных версий, а также адаптация для маломобильных пассажиров. Производство ведётся по договору между ОАО «ТВЗ» и АО «Федеральная пассажирская компания» с участием Тверского вагоностроительного завода.

Запуск нового некупейного вагона способен задать новые стандарты качества для российских железных дорог. В ближайшие годы ожидается продолжение разработки подобных моделей, что позволит повысить конкурентоспособность отечественных перевозок и приблизить их к лучшим мировым практикам. Для пассажиров это означает не только больший комфорт, но и новые возможности для дальних поездок по стране.

Интересно, что подобные проекты могут стать основой для обновления всего парка российских поездов. Повышение доступности и комфорта, внедрение современных технологий и акцент на безопасность отвечают запросам рынка. Для сравнения, в других странах модернизация пассажирских вагонов также идёт быстрыми темпами, что подтверждает актуальность темы. Кстати, интерес к инженерным решениям в транспорте не нов — например, история ЗИЛ-130 показывает, как технические новшества могут менять целые отрасли.

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