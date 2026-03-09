Инновационный плацкартный вагон с душем и увеличенными спальными местами показали в РЖД — как изменятся поезда в будущем

9 марта 2026, 09:25
В Москве показали новый плацкарт: больше мест, шире полки, новые стандарты комфорта
В Москве показали новый плацкарт: больше мест, шире полки, новые стандарты комфорта
В столице презентовали макет плацкартного вагона нового поколения: увеличенные полки, больше пассажирских мест и дополнительные удобства. Это решение может изменить привычные поездки на дальние расстояния и задать новый стандарт комфорта для российских железных дорог.
В Москве на выставке «Транспорт России» представили макет плацкартного вагона, способный изменить привычное представление о дальних поездках. Новая разработка привлекла внимание не только увеличенной вместимостью, но и значительно удлиненными спальными полками. Главное новшество — это именно габариты спальных мест: поперечные полки теперь достигают почти 1,9 метра в длину и 62,7 сантиметра в ширину, а продольные стали просторнее до 187,5 и 58,5 сантиметра соответственно, что существенно превышает прежние стандарты. Такое решение призвано обеспечить комфорт даже для высоких пассажиров.
Вместимость вагона выросла с привычных 54 до 58 человек, при этом каждый пассажир получает не только больше личного пространства, но и ряд дополнительных удобств. Для каждого места предусмотрены шторки, индивидуальные напольные светильники, розетки на 220 В и USB, а также откидные столики для пассажиров верхних полок. Впервые в плацкартных вагонах появились две санитарные кабины и отдельная душевая, что стало настоящим открытием для многих посетителей выставки.
Новый вагон выполнен по стандарту габарита «Т», который ранее применялся только для более дорогих типов вагонов. Благодаря более широкому и длинному корпусу удалось реализовать просторную планировку. В ближайшие годы такие вагоны планируют запустить на маршрутах между Москвой и Санкт-Петербургом, а затем и на других популярных направлениях. При разработке макета производитель учитывал пожелания пассажиров и современные требования к комфорту, используя новые материалы и улучшенные системы вентиляции и освещения.
Появление этой модели — не просто очередная модернизация, а шаг к новому уровню сервиса на российских железных дорогах. Для многих пассажиров это возможность путешествовать с большим комфортом без существенной переплаты за билет. Сейчас более 40 процентов составов на дальних маршрутах — новые или модернизированные . В условиях растущей конкуренции с авиацией подобные решения позволяют вернуть интерес к железнодорожным перевозкам на дальние расстояния, предлагая пассажирам осознанный выбор между различными форматами поездок.
Похожие материалы
-
11.03.2026, 10:39
РЖД показали новый купейный вагон с двухметровыми полками и душем
РЖД представили обновленный спальный вагон-купе с двухметровыми полками, душевой кабиной и интерьером в стиле яхты. Новинка обещает повысить уровень комфорта на дальних маршрутах и уже вызвала интерес у экспертов. Какие детали удивили пассажиров и когда ждать такие вагоны на маршрутах - в материале.Читать далее
-
10.03.2026, 19:11
NASA Curiosity обнаружил на Марсе структуры, подтверждающие наличие древней воды
Марсоход NASA Curiosity продолжает исследовать загадочные структуры на склонах горы Эолида. Новые находки подтверждают, что вода на Марсе могла сохраняться дольше, чем считалось ранее. Это открытие меняет представления о прошлом планеты и ее пригодности для жизни.Читать далее
-
10.03.2026, 17:59
Мотоциклисты Москвы открыли сезон: весенние риски и советы для безопасности
В столице начался мотосезон. На дорогах появились первые мотоциклисты. Эксперты предупреждают о весенних рисках. Байкерам и водителям советуют быть особенно внимательными.Читать далее
-
10.03.2026, 16:46
Москвич рассматривает выпуск седана в новой М-линейке: решение ожидается до конца года
Генеральный директор «Москвич» Елена Фролова раскрыла, что компания может пополнить М-линейку новым седаном. Окончательное решение примут до конца года. Почему этот шаг может изменить рынок и что известно о планах - разбираемся подробно.Читать далее
-
10.03.2026, 15:03
Когда менять зимние шины на летние: эксперт назвал опасные ошибки водителей
Многие автолюбители спешат сменить зимние шины на летние, ориентируясь на календарь, а не на реальную погоду. Эксперт объяснил, почему это может привести к авариям и лишним расходам. Какие регионы России особенно рискуют и когда действительно безопасно «переобуваться». Советы специалистов помогут избежать неприятных последствий.Читать далее
-
10.03.2026, 14:12
С 2026 года проезд по МСД в Москве подорожает: новые тарифы и детали
С 14 марта 2026 года стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик увеличится до 15 рублей за участок. Это решение затронет тысячи автомобилистов столицы. Почему власти идут на такой шаг, какие категории транспорта останутся на льготе и как изменится привычный маршрут - разбираемся в деталях. Часть водителей по-прежнему смогут ездить бесплатно.Читать далее
-
10.03.2026, 13:13
Революция в пассажирских перевозках: РЖД представили двухэтажные вагоны с индивидуальными санузлами
В России разработан принципиально новый двухэтажный вагон с индивидуальными купе, душевыми и туалетами. Инженеры сделали ставку на безопасность, приватность и современные технологии, сохранив доступную стоимость билетов. Почему это решение может изменить рынок перевозок - в нашем материале.Читать далее
-
10.03.2026, 09:49
Гендиректор «Москвича» раскрыла детали локализации и планов по новым моделям
Глава автозавода «Москвич» Елена Фролова поделилась свежими подробностями о запуске моделей М70 и М90, перспективах полного привода и локализации. Почему завод не спешит с массовым производством и что мешает развитию - объясняем, почему это важно для рынка прямо сейчас.Читать далее
-
10.03.2026, 08:59
Редкая «Ока» 2006 года с минимальным пробегом выставлена на продажу в Москве
В Москве неожиданно появилась на рынке почти новая «Ока» 2006 года выпуска с пробегом всего 9 100 км. Автомобиль простоял в гараже два десятилетия и сохранился в идеальном состоянии. Почему за него просят сумму, превышающую среднерыночную, и что это значит для коллекционеров и автолюбителей - разбираемся в деталях. Читать далее
-
10.03.2026, 07:52
Российский мусоровоз КО-440M17 на базе МАЗ: новые стандарты для коммунальной техники
КОММАШ из Арзамаса начал выпуск мусоровозов КО-440M17 на шасси МАЗ, полностью отказавшись от китайских комплектующих. Новая техника получила уникальную систему управления и ряд технических решений, что особенно актуально для российских коммунальных служб в условиях импортозамещения.Читать далее
Похожие материалы
-
11.03.2026, 10:39
РЖД показали новый купейный вагон с двухметровыми полками и душем
РЖД представили обновленный спальный вагон-купе с двухметровыми полками, душевой кабиной и интерьером в стиле яхты. Новинка обещает повысить уровень комфорта на дальних маршрутах и уже вызвала интерес у экспертов. Какие детали удивили пассажиров и когда ждать такие вагоны на маршрутах - в материале.Читать далее
-
10.03.2026, 19:11
NASA Curiosity обнаружил на Марсе структуры, подтверждающие наличие древней воды
Марсоход NASA Curiosity продолжает исследовать загадочные структуры на склонах горы Эолида. Новые находки подтверждают, что вода на Марсе могла сохраняться дольше, чем считалось ранее. Это открытие меняет представления о прошлом планеты и ее пригодности для жизни.Читать далее
-
10.03.2026, 17:59
Мотоциклисты Москвы открыли сезон: весенние риски и советы для безопасности
В столице начался мотосезон. На дорогах появились первые мотоциклисты. Эксперты предупреждают о весенних рисках. Байкерам и водителям советуют быть особенно внимательными.Читать далее
-
10.03.2026, 16:46
Москвич рассматривает выпуск седана в новой М-линейке: решение ожидается до конца года
Генеральный директор «Москвич» Елена Фролова раскрыла, что компания может пополнить М-линейку новым седаном. Окончательное решение примут до конца года. Почему этот шаг может изменить рынок и что известно о планах - разбираемся подробно.Читать далее
-
10.03.2026, 15:03
Когда менять зимние шины на летние: эксперт назвал опасные ошибки водителей
Многие автолюбители спешат сменить зимние шины на летние, ориентируясь на календарь, а не на реальную погоду. Эксперт объяснил, почему это может привести к авариям и лишним расходам. Какие регионы России особенно рискуют и когда действительно безопасно «переобуваться». Советы специалистов помогут избежать неприятных последствий.Читать далее
-
10.03.2026, 14:12
С 2026 года проезд по МСД в Москве подорожает: новые тарифы и детали
С 14 марта 2026 года стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик увеличится до 15 рублей за участок. Это решение затронет тысячи автомобилистов столицы. Почему власти идут на такой шаг, какие категории транспорта останутся на льготе и как изменится привычный маршрут - разбираемся в деталях. Часть водителей по-прежнему смогут ездить бесплатно.Читать далее
-
10.03.2026, 13:13
Революция в пассажирских перевозках: РЖД представили двухэтажные вагоны с индивидуальными санузлами
В России разработан принципиально новый двухэтажный вагон с индивидуальными купе, душевыми и туалетами. Инженеры сделали ставку на безопасность, приватность и современные технологии, сохранив доступную стоимость билетов. Почему это решение может изменить рынок перевозок - в нашем материале.Читать далее
-
10.03.2026, 09:49
Гендиректор «Москвича» раскрыла детали локализации и планов по новым моделям
Глава автозавода «Москвич» Елена Фролова поделилась свежими подробностями о запуске моделей М70 и М90, перспективах полного привода и локализации. Почему завод не спешит с массовым производством и что мешает развитию - объясняем, почему это важно для рынка прямо сейчас.Читать далее
-
10.03.2026, 08:59
Редкая «Ока» 2006 года с минимальным пробегом выставлена на продажу в Москве
В Москве неожиданно появилась на рынке почти новая «Ока» 2006 года выпуска с пробегом всего 9 100 км. Автомобиль простоял в гараже два десятилетия и сохранился в идеальном состоянии. Почему за него просят сумму, превышающую среднерыночную, и что это значит для коллекционеров и автолюбителей - разбираемся в деталях. Читать далее
-
10.03.2026, 07:52
Российский мусоровоз КО-440M17 на базе МАЗ: новые стандарты для коммунальной техники
КОММАШ из Арзамаса начал выпуск мусоровозов КО-440M17 на шасси МАЗ, полностью отказавшись от китайских комплектующих. Новая техника получила уникальную систему управления и ряд технических решений, что особенно актуально для российских коммунальных служб в условиях импортозамещения.Читать далее