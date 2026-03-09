Инновационный плацкартный вагон с душем и увеличенными спальными местами показали в РЖД — как изменятся поезда в будущем

В Москве показали новый плацкарт: больше мест, шире полки, новые стандарты комфорта

В столице презентовали макет плацкартного вагона нового поколения: увеличенные полки, больше пассажирских мест и дополнительные удобства. Это решение может изменить привычные поездки на дальние расстояния и задать новый стандарт комфорта для российских железных дорог.

В Москве на выставке «Транспорт России» представили макет плацкартного вагона, способный изменить привычное представление о дальних поездках. Новая разработка привлекла внимание не только увеличенной вместимостью, но и значительно удлиненными спальными полками. Главное новшество — это именно габариты спальных мест: поперечные полки теперь достигают почти 1,9 метра в длину и 62,7 сантиметра в ширину, а продольные стали просторнее до 187,5 и 58,5 сантиметра соответственно, что существенно превышает прежние стандарты. Такое решение призвано обеспечить комфорт даже для высоких пассажиров.

Вместимость вагона выросла с привычных 54 до 58 человек, при этом каждый пассажир получает не только больше личного пространства, но и ряд дополнительных удобств. Для каждого места предусмотрены шторки, индивидуальные напольные светильники, розетки на 220 В и USB, а также откидные столики для пассажиров верхних полок. Впервые в плацкартных вагонах появились две санитарные кабины и отдельная душевая, что стало настоящим открытием для многих посетителей выставки.

Новый вагон выполнен по стандарту габарита «Т», который ранее применялся только для более дорогих типов вагонов. Благодаря более широкому и длинному корпусу удалось реализовать просторную планировку. В ближайшие годы такие вагоны планируют запустить на маршрутах между Москвой и Санкт-Петербургом, а затем и на других популярных направлениях. При разработке макета производитель учитывал пожелания пассажиров и современные требования к комфорту, используя новые материалы и улучшенные системы вентиляции и освещения.

Появление этой модели — не просто очередная модернизация, а шаг к новому уровню сервиса на российских железных дорогах. Для многих пассажиров это возможность путешествовать с большим комфортом без существенной переплаты за билет. Сейчас более 40 процентов составов на дальних маршрутах — новые или модернизированные . В условиях растущей конкуренции с авиацией подобные решения позволяют вернуть интерес к железнодорожным перевозкам на дальние расстояния, предлагая пассажирам осознанный выбор между различными форматами поездок.