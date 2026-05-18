Макет инновационного вагона с душем и USB представлен официально - что изменилось и когда ждать

18 мая 2026, 20:50
В Москве показали новый плацкарт: больше мест, шире полки, современный комфорт
В столице презентовали макет плацкартного вагона нового поколения: увеличенные спальные места, больше пассажирских мест и современные удобства. Это решение может изменить подход к дальним поездкам на поезде и задать новый стандарт комфорта для российских пассажиров.
В Москве на выставке «Транспорт России» впервые представлен макет плацкартного вагона нового поколения, который может изменить привычные представления о дальних поездках на поезде. Главные отличия — увеличенные размеры спальных полок, большее количество пассажирских мест и современный набор удобств, ранее не присутствовавших в этом классе.
В новом вагоне спальные места стали заметно длиннее и шире: поперечные полки теперь составляют почти 1,9 метра в длину и 62,7 сантиметра в ширину, что превышает прежние стандарты. Продольные полки также увеличились — до 187,5 сантиметра по длине и 58,5 сантиметра по ширине. Это решение позволяет пассажирам чувствовать себя свободнее даже на верхних полках.
Вместимость вагона выросла до 58 человек вместо привычных 54. Пассажир получает не только больше места, но и дополнительные удобства: шторки для приватности, персональные светильники, розетки USB и 220 В, а также столики для верхних полок. Впервые в плацкартных вагонах появились две санитарные зоны и отдельная душевая кабина — для многих это стало настоящим прорывом в уровне сервиса.
Что касается технической стороны, новый вагон выполнен в стандартном размере Т — более широком и длинном формате, который ранее применялся только для коммерческих вагонов. В ближайшие годы такие вагоны планируют запустить на популярных маршрутах между Москвой и Санкт-Петербургом, а затем и на других направлениях.
Производитель отмечает, что при проектировании были учтены пожелания пассажиров и современные требования к комфорту: использованы новые материалы, улучшены системы вентиляции и освещения. Такой подход может сделать новый стандарт плацкарты для дальних поездов в России.
Появление этого вагона — не просто очередная модернизация, а шаг к новому сервису на российских железных дорогах. Для пассажиров это возможность путешествовать с большим комфортом без увеличения стоимости билета. В условиях конкуренции с другими видами транспортных решений такая возможность возвращает интерес к железнодорожным перевозкам на дальние расстояния.
Плацкартные вагоны традиционно являются самым доступным способом проезда на поезде в России, но долгое время уступали в комфорте купейным и фирменным составам. Введение новых стандартов может не только повысить привлекательность железнодорожных перевозок, но и задать тенденцию обновления подвижного состава в целом. Если проект окажется успешным, аналогичные решения могут появиться и в других регионах.
