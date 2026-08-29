Новая эра плацкарта: душевые и антибактериальная отделка — какими будут новые плацкартные вагоны в России

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Audi BMW Changan Chery Chevrolet Citroen Daewoo Datsun Fiat Ford Geely Honda Hummer Hyundai Infiniti Jeep KIA Lexus Mazda Mercedes Nissan Opel Peugeot Porsche Skoda Solaris Toyota Volkswagen Volvo Vortex ВАЗ (Lada) ГАЗ ИЖ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 августа 2026, 08:04

В Москве показали новый плацкартный вагон: больше места и современные решения

В Москве показали новый плацкартный вагон: больше места и современные решения

Новая эра плацкарта: душевые и антибактериальная отделка — какими будут новые плацкартные вагоны в России

В Москве показали новый плацкартный вагон: больше места и современные решения

В столице представили концепцию плацкартного вагона с увеличенными габаритами и улучшенными условиями для пассажиров. Новая разработка обещает повысить комфорт поездок и изменить привычный взгляд на дальние путешествия по железной дороге.

В столице представили концепцию плацкартного вагона с увеличенными габаритами и улучшенными условиями для пассажиров. Новая разработка обещает повысить комфорт поездок и изменить привычный взгляд на дальние путешествия по железной дороге.

В Москве на площади Павелецкого вокзала был представлен проект нового плацкартного вагона, который может изменить представление о дальних поездках на поезде. Основное отличие - изменение ширины на 28 см и длины на 73 сантиметра, что увеличивает прогресс в пространстве на 11%.

Благодаря этим изменениям спальные места стали на 10% больше, допустимый объем багажа увеличился на 14%. Внутри вагона применена система обеззараживания воздуха и воды, отделка выполнена из антибактериальных материалов. Цветовое оформление выбрано в спокойных бежевых и светло-коричневых тонах, что создает ощущение уюта и чистоты.

В каждом вагоне предусмотрена отдельная душевая комната, полки оборудованы шторками для приватности. Для владельцев домашних животных также представлены дополнительные удобства. Новые вагоны могут появиться на российских железных дорогах уже во второй половине 2028 года, что станет первым шагом вперед для пассажирских перевозок.

Эксперты отмечают, что подобное обновление позволяет повысить привлекательность железнодорожного транспорта на фоне конкуренции с авиаперевозками и автобусами. 

Стоит вспомнить, что развитие транспортной системы оказывает непосредственное влияние на качество жизни и мобильность населения. Обновление плацкартных вагонов - это не только вопрос комфорта, но и отражение современных требований к безопасности и качеству поездок.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Tenet A8 выходит на рынок: комплектации, цены и особенности для России
BMW X5 нового поколения: старт производства и перспективы для рынка ЕАЭС
LADA Azimut может стать хитом рынка при правильной цене и поддержке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Владимир Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться