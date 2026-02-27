Каким будет плацкарт в 2027 году: В России представили вагон будущего: больше места, шторки и душ

В Москве показали новый плацкартный вагон с увеличенными полками и душевой

В столице презентовали макет плацкартного вагона с более просторными полками и дополнительными удобствами. Новая компоновка обещает повысить комфорт дальних поездок и изменить стандартные представления о плацкарте. Внедрение ожидается через год.

Появление нового плацкартного вагона с увеличенными полками и расширенным набором удобств может стать главным событием для российских пассажиров. На выставке «Транспорт России» в Москве был представлен макет вагона, который планируют запустить в регулярную эксплуатацию с 2027 года. Речь идет не просто о косметическом ремонте, а о полном пересмотре концепции плацкарта.

В новом вагоне значительно увеличились размеры спальных мест. Поперечные полки стали длиннее на 14 см и шире на 3 см, а длинные — на 10 и 4 см соответственно. Теперь пассажирам не придется поджимать ноги или жаться в узких местах, что особенно актуально для высоких людей и семей с детьми. Вместо привычных 54 мест в вагоне будет 58, однако производители обещают, что теснее не станет — за счет продуманной компоновки внутреннего пространства.

Каждое спальное место оборудовано шторками для приватности, персональными светильниками, розетками и USB-разъемами. Для пассажиров верхних полок предусмотрены индивидуальные столики, а современная система воздуховодов обеспечивает приток свежего воздуха даже в жару. Кроме того, в вагоне появятся две санитарные комнаты и отдельная душевая кабина — для плацкарты это настоящий прорыв. Такие нововведения способны изменить отношение к путешествиям на дальние расстояния, сделав их более комфортными и современными.

По словам главы РЖД, сейчас завершается разработка конструкторской документации, после чего будет изготовлен опытный образец. Запуск в эксплуатацию возможен только после получения всех необходимых сертификатов. Ожидается, что новые вагоны начнут курсировать на самых востребованных направлениях, где особенно важны комфорт и вместимость.

Стоит отметить, что изменения коснулись не только конструкции вагонов. Ранее Федеральная пассажирская компания убрала автоматическую отметку о согласовании покупки постельного белья — теперь эта услуга подключается отдельно. Это еще один шаг к тому, чтобы сделать поездку максимально гибкой и комфортной для разных категорий пассажиров.

Внедрение новых плацкартных вагонов может стать важным этапом в развитии железнодорожных перевозок в России. Если проект будет реализован в срок, уже через год-два пассажиры смогут оценить преимущества обновленного плацкарта на маршрутах.