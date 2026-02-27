Каким будет плацкарт в 2027 году: В России представили вагон будущего: больше места, шторки и душ

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

27 февраля 2026, 20:43

В Москве показали новый плацкартный вагон с увеличенными полками и душевой

В Москве показали новый плацкартный вагон с увеличенными полками и душевой

Каким будет плацкарт в 2027 году: В России представили вагон будущего: больше места, шторки и душ

В Москве показали новый плацкартный вагон с увеличенными полками и душевой

В столице презентовали макет плацкартного вагона с более просторными полками и дополнительными удобствами. Новая компоновка обещает повысить комфорт дальних поездок и изменить стандартные представления о плацкарте. Внедрение ожидается через год.

В столице презентовали макет плацкартного вагона с более просторными полками и дополнительными удобствами. Новая компоновка обещает повысить комфорт дальних поездок и изменить стандартные представления о плацкарте. Внедрение ожидается через год.

Появление нового плацкартного вагона с увеличенными полками и расширенным набором удобств может стать главным событием для российских пассажиров. На выставке «Транспорт России» в Москве был представлен макет вагона, который планируют запустить в регулярную эксплуатацию с 2027 года. Речь идет не просто о косметическом ремонте, а о полном пересмотре концепции плацкарта.

В новом вагоне значительно увеличились размеры спальных мест. Поперечные полки стали длиннее на 14 см и шире на 3 см, а длинные — на 10 и 4 см соответственно. Теперь пассажирам не придется поджимать ноги или жаться в узких местах, что особенно актуально для высоких людей и семей с детьми. Вместо привычных 54 мест в вагоне будет 58, однако производители обещают, что теснее не станет — за счет продуманной компоновки внутреннего пространства.

Каждое спальное место оборудовано шторками для приватности, персональными светильниками, розетками и USB-разъемами. Для пассажиров верхних полок предусмотрены индивидуальные столики, а современная система воздуховодов обеспечивает приток свежего воздуха даже в жару. Кроме того, в вагоне появятся две санитарные комнаты и отдельная душевая кабина — для плацкарты это настоящий прорыв. Такие нововведения способны изменить отношение к путешествиям на дальние расстояния, сделав их более комфортными и современными.

По словам главы РЖД, сейчас завершается разработка конструкторской документации, после чего будет изготовлен опытный образец. Запуск в эксплуатацию возможен только после получения всех необходимых сертификатов. Ожидается, что новые вагоны начнут курсировать на самых востребованных направлениях, где особенно важны комфорт и вместимость.

Стоит отметить, что изменения коснулись не только конструкции вагонов. Ранее Федеральная пассажирская компания убрала автоматическую отметку о согласовании покупки постельного белья — теперь эта услуга подключается отдельно. Это еще один шаг к тому, чтобы сделать поездку максимально гибкой и комфортной для разных категорий пассажиров.

Внедрение новых плацкартных вагонов может стать важным этапом в развитии железнодорожных перевозок в России. Если проект будет реализован в срок, уже через год-два пассажиры смогут оценить преимущества обновленного плацкарта на маршрутах.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Воронеж Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться