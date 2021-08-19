В Москве построили самый маленький Aurus: фото
Фото: vk.com/zilovod_club
Фото: vk.com/zilovod_club
Фото: vk.com/zilovod_club
Фото: vk.com/zilovod_club
Фото: vk.com/zilovod_club
Фото: vk.com/zilovod_club
Фото: vk.com/zilovod_club
В отличие от «старшего брата», Aurus Senat Kids – это электрокар. Правда, скорость он развивает довольно скромную – не более 5 кмч/. Дети могут им управлять при помощи педали акселератора, а взрослые – пультом с расстояния до нескольких метров. За руль допускаются водители не старше 6 лет. Можно выбрать вариант с белым или черным кузовом. В ближайшее время в открытой продаже Aurus Senat Kids не появится.
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