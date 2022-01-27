27 января 2022, 11:58
В Москве появились опасные огнебусы: сгорел уже четвёртый электробус
Накануне вечером, 26 января, в Москве на Бибиревской улице загорелся электробус. Это уже четвертый подобный инцидент в столице за последние четыре месяца. Очаг возгорания на этот раз находился под кабиной водителя.
Дарья Климова Фото: rg.ru
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Днем в понедельник, 18 октября, на Дмитровском шоссе неожиданно загорелся электробус. Это уже третий аналогичный ...Читать далее
В ночь на 21 сентября 2021 года на дублере Дмитровского шоссе сгорел дотла первый электробус КамАЗ 2018 года выпуска. Причиной стал вспомогательный аккумулятор под кабиной водителя. Неделей позже у другого электробуса воспламенился фильтр компрессора. Днем 18 октября на Дмитровском шоссе электробус КамАЗ 6282 загорелся прямо на ходу. Возгорание было локализовано в районе моторного отсека. Водителю удалось самостоятельно сбить пламя.
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