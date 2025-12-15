Премиальный полуинтеграл с дизельным отоплением и АКПП – идеальный дом на колесах для путешествий

В Москве появился роскошный автодом Hymer Tramp S 680 на базе Mercedes-Benz

В столице выставлен на продажу новый автодом Hymer Tramp S 680. Модель оснащена автоматической коробкой, дизельным отоплением и четырьмя спальными местами. Пробег минимальный, комплектация впечатляет. Цена и детали – в нашем материале.

В столице выставлен на продажу новый автодом Hymer Tramp S 680. Модель оснащена автоматической коробкой, дизельным отоплением и четырьмя спальными местами. Пробег минимальный, комплектация впечатляет. Цена и детали – в нашем материале.

В Москве на продажу выставлен современный автодом Hymer Tramp S 680, который сразу обращает на себя внимание своим премиальным оснащением и пробегом всего в 20 километров. Эта модель полуинтегрального типа построена на базе Mercedes-Benz Sprinter 417CDI с двухлитровым дизельным мотором мощностью 170 л.с. и автоматической коробкой передач 9G-Tronic. Благодаря категории B и максимальной массе 3500 кг, управлять этим домом на колесах можно с обычными водительскими правами.

Фото: olfi-camp.ru

В комплектацию кузова входят удлиненная колея задней оси, электропривод и подогрев зеркал, шумоизоляция моторного отсека, дневные ходовые огни, автоматический стояночный тормоз, а также множество современных систем безопасности: ABS, ESP, ассистент бокового ветра и активный круиз-контроль Distronic Plus. Для комфорта водителя и пассажиров предусмотрены электрические стеклоподъемники, центральный замок, бесключевой доступ и многофункциональное рулевое колесо.

Фото: olfi-camp.ru

Внутри автодома предусмотрено четыре посадочных и четыре спальных места. Сзади расположены две односпальные кровати с разделением, а над гостиной – электрическая кровать-подъемник. Просторная душевая кабина размером 73 на 68 см позволяет с комфортом принимать водные процедуры даже в дороге. Кухонная зона оборудована трехконфорочной газовой плитой, глубокой мойкой с крышкой и холодильникным шкафом на 136 литров с морозильной камерой.

Фото: olfi-camp.ru

Система отопления Truma Combi D6 работает на дизеле и обеспечивает не только тепло, но и горячую воду благодаря встроенному бойлеру. Бак для чистой воды рассчитан на 110 литров, а для серой воды – на 100 литров, оба бака утеплены и снабжены подогревом, что особенно важно для российской зимы.

Для хранения вещей предусмотрен внутренний багажный отсек вместимостью до 350 кг и удобные дверцы с задней стороны. Входная дверь шириной 60 см оснащена окном со шторкой, москитной сеткой и дверным замком. Для удобства посадки установлена ​​электрическая выдвижная лестница Thule с двумя ступенями. На крышке закреплена маркиза длиной 4,5 метра, внутри предусмотрен кронштейн для телевизора. Если вы давно мечтаете о путешествиях с максимальным комфортом, этот автодом может стать альтернативным выбором.