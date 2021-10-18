18 октября 2021, 00:08
В Москве появился свой «мост глупости»: он находится в аэропорту
Нелепая авария произошла ранним субботним утром в московском аэропорту «Шереметьево». Самоходный пассажирский трап протаранил надземный пешеходный переход.
Дарья Климова Фото: smotrim.ru
Изображение загружается
Фото: smotrim.ru
Ранее мы писали
В минувшие выходные по соцсетям быстро разлетелось видео, запечатлевшее пассажирский лайнер, который застрял ...Читать далее
Очередной инцидент произошел в минувшие выходные в «Шереметьево». Как сообщили в пресс-службе столичного аэропорта, самоходный пассажирский трап двигался по неустановленному маршруту и не прошел по высоте под стеклянной переходной галереей от терминала D к телетрапу. Инцидент произошел около 07:30 утра. Информации о раненых не поступало. Как видно на опубликованных фото, пострадала только сама машина и облицовка перехода.
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 2 225 000 РKIA Stinger 2019 в Москве
- 45 000 000 РMercedes Maybach S-класс 2016 в Москве
- 8 850 000 РDodge Ram 2021 в Москве
- 580 000 РMercedes M-класс 2003 в Москве
- 2 049 000 РHyundai Grand Santa Fe 2015 в Москве
- 168 000 РВАЗ (Lada) 2115 Samara 2006 в Москве
- 670 000 РNissan Pathfinder 2007 в Москве
- 1 150 000 РSkoda Kodiaq 2020 в Москве
- 1 879 000 РCitroen Grand C4 Picasso 2018 в Москве
- 1 049 999 РToyota RAV4 2006 в Москве
Новости по теме
Парень, защищающий свою Toyota Supra от града, стал героем интернета
15.10.2021, 17:26
Водителям могут сделать подарок и смягчить строгие ПДД
15.10.2021, 15:35
Водитель выскочил из автомобиля за секунду до того, как в него врезался поезд (видео)
15.10.2021, 08:41
Британцы в знак протеста приклеивают себя к асфальту
15.10.2021, 00:05
Новости по теме
Парень, защищающий свою Toyota Supra от града, стал героем интернета
15.10.2021, 17:26
Водителям могут сделать подарок и смягчить строгие ПДД
15.10.2021, 15:35
Водитель выскочил из автомобиля за секунду до того, как в него врезался поезд (видео)
15.10.2021, 08:41
Британцы в знак протеста приклеивают себя к асфальту
15.10.2021, 00:05
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин