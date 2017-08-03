3 августа 2017, 14:58
В Москве появится беспилотное такси
Компания «Бакулин Моторс Групп» представила беспилотный миниавтобус «MatrЁshka», который можно будет использовать на службе столичного такси. Правда, пока что автопроизводитель демонстрирует лишь возможности транспорта будущего.
Для появления беспилотных такси в городах России еще не готова законодательная база. Однако развитие этого вида транспорта в мире идёт серьёзными темпами. По расчётам специалистов в области городской мобильности, уже к 2020 году стоимость поездок на беспилотных такси будет ниже, чем в традиционных.
|
«
Отказ от водителей и традиционной диспетчеризации сократят расходы компаний. Для пассажиров беспилотные такси будут более безопасными и комфортными.
»
Алексей Бакулин, гендиректор «Бакулин Моторс Групп»
Беспилотная система «MatrЁshka» представляет собой электрическую платформу на шасси с возможностью установки различных надстроек. Конфигурация машины способна изменяться от малого пассажирского транспорта до грузовика или перевозчика коммунальной техники. На замену модулей требуется не более 15 минут. На текущем этапе скорость беспилотника ограничена 30 км/ч, а до полного разряда батареи он способен проехать порядка 130 км.
Читайте по теме
Общественный транспорт будущего: «MatrЁshka» выйдет на линии
22.05.2017, 15:13
Как Группа компаний «Волгабас» отработала минувший год?
01.02.2017, 16:19
Новые беспилотные «MatrЁshkи» приедут в «Сколково»
12.09.2016, 08:35
Владимирские газомоторные Volgabus появятся в конце года
29.03.2016, 10:58
Со скромным аппетитом: ТОП-5 самых экономичных автомобилей
03.08.2017, 09:14
Петербургские остановки массово обзаведутся «умными» павильонами
02.08.2017, 13:48
Читайте по теме
Общественный транспорт будущего: «MatrЁshka» выйдет на линии
22.05.2017, 15:13
Как Группа компаний «Волгабас» отработала минувший год?
01.02.2017, 16:19
Новые беспилотные «MatrЁshkи» приедут в «Сколково»
12.09.2016, 08:35
Владимирские газомоторные Volgabus появятся в конце года
29.03.2016, 10:58
Со скромным аппетитом: ТОП-5 самых экономичных автомобилей
03.08.2017, 09:14
Петербургские остановки массово обзаведутся «умными» павильонами
02.08.2017, 13:48
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Всем здравствуйте! Я новый пользователь на этом форуме и нашел его очень полезным для себя, поэтому решил написать и возможно найти решение проблемы. Беспредел с осаго и бонусами за вождение! Страховался я у одного и того же агента несколько лет, он делал мне скидку и очень дешево выходило осаго. Но ...
Подскажите авто стоите своих денег?
Как машина ведет себя на крутых поворотах кто знает?
Интересные разделы
АвтоМосква Volgabus Автомудрость Volgabus АвтоПитер Volgabus Дизайн и тюнинг Volgabus Новинки и концепт кары Volgabus Новости и акции автосалонов Volgabus Автосалоны и дилеры марки Volgabus Аренда и прокат авто марки Volgabus Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volgabus Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volgabus
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное