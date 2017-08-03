3 августа 2017, 14:58

В Москве появится беспилотное такси

Компания «Бакулин Моторс Групп» представила беспилотный миниавтобус «MatrЁshka», который можно будет использовать на службе столичного такси. Правда, пока что автопроизводитель демонстрирует лишь возможности транспорта будущего.
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Для появления беспилотных такси в городах России еще не  готова законодательная база. Однако развитие этого вида транспорта в мире идёт серьёзными темпами. По расчётам специалистов в области городской мобильности, уже к 2020 году стоимость поездок на беспилотных такси будет ниже, чем в традиционных.

Алексей Бакулин, гендиректор «Бакулин Моторс Групп» « Отказ от водителей и традиционной диспетчеризации сократят расходы компаний. Для пассажиров беспилотные такси будут более безопасными и комфортными. »
Алексей Бакулин, гендиректор «Бакулин Моторс Групп»
 

Беспилотная система «MatrЁshka» представляет собой электрическую платформу на шасси с возможностью установки различных надстроек. Конфигурация машины способна изменяться от малого пассажирского транспорта до грузовика или перевозчика коммунальной техники. На замену модулей требуется не более 15 минут. На текущем этапе скорость беспилотника ограничена 30 км/ч, а до полного разряда батареи он способен проехать порядка 130 км.

АвтоМосква Волгабас

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В Москве появится беспилотное такси
Для появления беспилотных такси в городах России еще не  готова законодательная база. Однако развитие этого вида транспорта в мире идёт серьёзными темпами. По расчётам специалистов в области городской мобильности, уже к 2020 году стоимость поездок на беспилотных такси будет ниже, чем в традиционных. {{person_81_Отказ от водителей и традиционной диспетчеризации сократят расходы компаний. Для пассажиров беспилотные такси будут более безопасными и комфортными.}} Беспилотная система «MatrЁshka» представляет собой электрическую платформу на шасси с возможностью установки различных надстроек. Конфигурация машины способна изменяться от малого пассажирского транспорта до грузовика или перевозчика коммунальной техники. На замену модулей требуется не более 15 минут. На текущем этапе скорость беспилотника ограничена 30 км/ч, а до полного разряда батареи он способен проехать порядка 130 км.
2017-08-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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