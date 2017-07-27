В Москве появятся бесплатные парковки для электромобилей
Также к концу 2018 - началу 2019 года в столике появятся новые дорожные знаки, ограничивающие проезд автомобилей определенного экологического класса. Они позволят бороться с нелегальными перевозчиками, так как будут распространять действие на грузовые автомобили и автобусы. Речь идёт о знаках “Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств”, “Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей” и табличке “Экологический класс транспортного средства”. Это нововведение никак не коснется владельцев личного транспорта. Но вероятность выставления автоматического штрафа за экологию должно повлиять на работу нелегальных автобусов.
Руководитель департамента транспорта добавил, что в Москве и Московской области около тысячи электромобилей. И выразил надежду, что с появлением выделенной парковки эта цифра вырастет. Подобными мерами правительство пытается поощрить владельцев «зеленых» машин и поспособствовать увеличению их количества.
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