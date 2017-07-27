27 июля 2017, 09:43

В Москве появятся бесплатные парковки для электромобилей

Власти Москвы планируют к 2018 году обеспечить бесплатными парковками владельцев электрокаров. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
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По словам руководителя ведомства, понятие электротранспорт появилось давно, поэтому следующий шаг - обеспечить машине с электрическим двигателем хотя бы одно бесплатное место для подзарядки. Подчеркивается, что эта парковка будет бесплатной для автомобилистов. В рамках этого проекта будет создана интерактивная карта с указанием новых мест парковки.

Также к концу 2018 - началу 2019 года в столике появятся новые дорожные знаки, ограничивающие проезд автомобилей определенного экологического класса. Они позволят бороться с нелегальными перевозчиками, так как будут распространять действие на грузовые автомобили и автобусы. Речь идёт о знаках “Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств”, “Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей” и табличке “Экологический класс транспортного средства”. Это нововведение никак не коснется владельцев личного транспорта. Но вероятность выставления автоматического штрафа за экологию должно повлиять на работу нелегальных автобусов.

Руководитель департамента транспорта добавил, что в Москве и Московской области около тысячи электромобилей. И выразил надежду, что с появлением выделенной парковки эта цифра вырастет. Подобными мерами правительство пытается поощрить владельцев «зеленых» машин и поспособствовать увеличению их количества.

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В Москве появятся бесплатные парковки для электромобилей
{{material_120134}}По словам руководителя ведомства, понятие электротранспорт появилось давно, поэтому следующий шаг - обеспечить машине с электрическим двигателем хотя бы одно бесплатное место для подзарядки. Подчеркивается, что эта парковка будет бесплатной для автомобилистов. В рамках этого проекта будет создана интерактивная карта с указанием новых мест парковки.Также к концу 2018 - началу 2019 года в столике появятся новые дорожные знаки, ограничивающие проезд автомобилей определенного экологического класса. Они позволят бороться с нелегальными перевозчиками, так как будут распространять действие на грузовые автомобили и автобусы. Речь идёт о знаках “Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств”, “Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей” и табличке “Экологический класс транспортного средства”. Это нововведение никак не коснется владельцев личного транспорта. Но вероятность выставления автоматического штрафа за экологию должно повлиять на работу нелегальных автобусов.Руководитель департамента транспорта добавил, что в Москве и Московской области около тысячи электромобилей. И выразил надежду, что с появлением выделенной парковки эта цифра вырастет. Подобными мерами правительство пытается поощрить владельцев «зеленых» машин и поспособствовать увеличению их количества.
2017-07-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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