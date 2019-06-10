10 июня 2019, 18:15

В Москве представили новый самосвал Mercedes-Benz Arocs 4145 K

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Официальный дистрибьютор и производитель грузовой техники Mercedes-Benz в России, компания «Даймлер КамАЗ Рус» привезла на московскую выставку CTT Bauma Russia 2019 новый самосвал Mercedes-Benz Arocs 4145 K. Автомобиль, предназначенный для работы в экстремальных условиях, показали российской публике впервые.
В Москве представили новый самосвал Mercedes Benz Arocs 4145 K
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Самосвал Mercedes-Benz Arocs 4145 K являются одной из самых востребованных моделей линейки строительной техники Mercedes-Benz. Надежный и долговечный автомобиль грузоподъемностью 30,5 тонн создан специально для эксплуатации в тяжёлых и сверхтяжёлых условиях. В 2019 году он пришел на смену предыдущему поколению грузовиков.

Новинка оснащена двигателем нового поколения OM471 мощностью 449 л.с. Инновационные решения, использованные в конструкции двигателя, обеспечивают его высокую экономичность, надежность и максимальный крутящий момент даже при низких оборотах. Самосвал полностью адаптирован к работе в холодном климате. На ветровом стекле выставочного грузовика красуется надпись: «Проверено в Сибири». В числе его достоинств высокая проходимость при движении по дорогам сложного профиля или при работе в условиях экстремального бездорожья.

Телематический комплекс FleetBoard позволяет удаленно отслеживать местоположение автомобиля, контролировать стиль вождения и технические параметры машины. Спецтехника на шасси Mercedes-Benz широко применяется в строительной и добывающей отраслях России.


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Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Никитыч
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В Москве представили новый самосвал Mercedes-Benz Arocs 4145 K
{{material_126621}}Самосвал Mercedes-Benz Arocs 4145 K являются одной из самых востребованных моделей линейки строительной техники Mercedes-Benz. Надежный и долговечный автомобиль грузоподъемностью 30,5 тонн создан специально для эксплуатации в тяжёлых и сверхтяжёлых условиях. В 2019 году он пришел на смену предыдущему поколению грузовиков.Новинка оснащена двигателем нового поколения OM471 мощностью 449 л.с. Инновационные решения, использованные в конструкции двигателя, обеспечивают его высокую экономичность, надежность и максимальный крутящий момент даже при низких оборотах. Самосвал полностью адаптирован к работе в холодном климате. На ветровом стекле выставочного грузовика красуется надпись: «Проверено в Сибири». В числе его достоинств высокая проходимость при движении по дорогам сложного профиля или при работе в условиях экстремального бездорожья.Телематический комплекс FleetBoard позволяет удаленно отслеживать местоположение автомобиля, контролировать стиль вождения и технические параметры машины. Спецтехника на шасси Mercedes-Benz широко применяется в строительной и добывающей отраслях России.
2019-06-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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