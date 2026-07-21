Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

21 июля 2026, 07:23

В Москве премиальный бензин АИ-100 почти достиг 100 рублей за литр

В Москве премиальный бензин АИ-100 почти достиг 100 рублей за литр

Московский бензин дорожает рекордными темпами: АИ-100 вплотную подошел к 100 рублям

В Москве премиальный бензин АИ-100 почти достиг 100 рублей за литр

В столице и Подмосковье стоимость премиального бензина АИ-100 вплотную приблизилась к психологической отметке в 100 рублей за литр. Такой скачок цен может отразиться на расходах автомобилистов и повлиять на рынок топлива в целом. Разбираемся, что происходит и какие последствия это может иметь уже в ближайшее время.

В столице и Подмосковье стоимость премиального бензина АИ-100 вплотную приблизилась к психологической отметке в 100 рублей за литр. Такой скачок цен может отразиться на расходах автомобилистов и повлиять на рынок топлива в целом. Разбираемся, что происходит и какие последствия это может иметь уже в ближайшее время.

Резкое подорожание премиального бензина в Москве и Московской области стало одной из самых обсуждаемых тем среди автомобилистов. По данным Московской топливной ассоциации, средняя цена на АИ-100 за неделю с 13 по 20 июля выросла до 99,51 рубля за литр. Ещё неделю назад этот показатель был ниже — 98,65 рубля, что говорит о заметном ускорении темпов роста.

Если динамика сохранится, уже в ближайшие дни стоимость АИ-100 может впервые превысить 100 рублей за литр. Для многих водителей это не просто психологическая отметка, а реальный сигнал о том, что расходы на содержание автомобилей продолжают расти. Остальные виды бензина пока далеки от трёхзначных цен: АИ-95 стоит 74,16 рубля, АИ-92 — 67,57 рубля за литр. Дизельное топливо оценивается в 81,64 рубля.

В ближайшую среду Росстат опубликует отчёт по ценам на топливо по всей стране, который позволит оценить, насколько сильно ситуация в Москве отличается от других регионов. При этом столичный рынок опережает по темпам роста, что может стать ориентиром для других крупных городов.

В последние годы стоимость топлива в России стабильно растёт, особенно на фоне изменений в налоговой политике и макроэкономической динамики. Премиальные модификации бензина традиционно дорожают быстрее массовых, что связано с их ограниченным производством и высоким спросом среди владельцев современных автомобилей. Важно помнить, что выбор марки топлива напрямую влияет на ресурс двигателя и расходы на его обслуживание, поэтому мониторинг изменений на рынке становится всё более актуальным для каждого водителя.

Эксперты отмечают, что столь быстрый рост цен на премиальные сорта топлива может быть связан с сезонными факторами, а также с изменениями на оптовом рынке. Водителям, которые заправляют свои автомобили АИ-100, приходится пересматривать расходы или задумываться об альтернативных видах топлива. Кстати, вопрос выбора бензина становится особенно актуальным на фоне недавних дискуссий о последствиях использования разных марок — подробнее об этом можно узнать в материале о том, чем может обернуться замена АИ-95 на АИ-92 .

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