Московский бензин дорожает рекордными темпами: АИ-100 вплотную подошел к 100 рублям

21 июля 2026, 07:23
В Москве премиальный бензин АИ-100 почти достиг 100 рублей за литр
В Москве премиальный бензин АИ-100 почти достиг 100 рублей за литр
В столице и Подмосковье стоимость премиального бензина АИ-100 вплотную приблизилась к психологической отметке в 100 рублей за литр. Такой скачок цен может отразиться на расходах автомобилистов и повлиять на рынок топлива в целом. Разбираемся, что происходит и какие последствия это может иметь уже в ближайшее время.
Резкое подорожание премиального бензина в Москве и Московской области стало одной из самых обсуждаемых тем среди автомобилистов. По данным Московской топливной ассоциации, средняя цена на АИ-100 за неделю с 13 по 20 июля выросла до 99,51 рубля за литр. Ещё неделю назад этот показатель был ниже — 98,65 рубля, что говорит о заметном ускорении темпов роста.
Если динамика сохранится, уже в ближайшие дни стоимость АИ-100 может впервые превысить 100 рублей за литр. Для многих водителей это не просто психологическая отметка, а реальный сигнал о том, что расходы на содержание автомобилей продолжают расти. Остальные виды бензина пока далеки от трёхзначных цен: АИ-95 стоит 74,16 рубля, АИ-92 — 67,57 рубля за литр. Дизельное топливо оценивается в 81,64 рубля.
В ближайшую среду Росстат опубликует отчёт по ценам на топливо по всей стране, который позволит оценить, насколько сильно ситуация в Москве отличается от других регионов. При этом столичный рынок опережает по темпам роста, что может стать ориентиром для других крупных городов.
В последние годы стоимость топлива в России стабильно растёт, особенно на фоне изменений в налоговой политике и макроэкономической динамики. Премиальные модификации бензина традиционно дорожают быстрее массовых, что связано с их ограниченным производством и высоким спросом среди владельцев современных автомобилей. Важно помнить, что выбор марки топлива напрямую влияет на ресурс двигателя и расходы на его обслуживание, поэтому мониторинг изменений на рынке становится всё более актуальным для каждого водителя.
Эксперты отмечают, что столь быстрый рост цен на премиальные сорта топлива может быть связан с сезонными факторами, а также с изменениями на оптовом рынке. Водителям, которые заправляют свои автомобили АИ-100, приходится пересматривать расходы или задумываться об альтернативных видах топлива. Кстати, вопрос выбора бензина становится особенно актуальным на фоне недавних дискуссий о последствиях использования разных марок — подробнее об этом можно узнать в материале о том, чем может обернуться замена АИ-95 на АИ-92 .
Похожие материалы
-
21.07.2026, 17:17
БЕЛАЗ-7530Р: новая кабина с планшетом и панорамным стеклом для безопасности
Обновленный БЕЛАЗ-7530Р получил современную кабину с 10-дюймовым планшетом и увеличенным остеклением. Эти изменения направлены на повышение безопасности и снижение усталости оператора, что особенно актуально для тяжелых условий российских карьеров.Читать далее
-
21.07.2026, 15:29
Цвета суппортов Nissan: как оттенок указывает на уровень тормозной системы
Nissan использует цвета тормозных суппортов не только для дизайна, но и для обозначения характеристик тормозной системы. Это помогает быстро понять, на что способен автомобиль, и отличить базовые версии от спортивных. Такой подход становится все актуальнее на фоне роста интереса к деталям комплектаций.Читать далее
-
21.07.2026, 14:52
Nissan отзывает более 168 тысяч внедорожников в США из-за ошибки на наклейках
Nissan запускает масштабную отзывную кампанию в США: под нее попали популярные внедорожники Armada и премиальные Infiniti QX56 и QX80. Причина - ошибка в информации о допустимой нагрузке на оси. Какие риски это создает для владельцев, что будет с машинами и почему подобные случаи становятся все чаще - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.07.2026, 14:41
Как октановое число бензина влияет на ресурс и работу двигателя
В 2026 году вопрос выбора между 92-м и 95-м бензином остается актуальным для российских водителей. От правильного решения зависит не только экономия, но и срок службы двигателя. Разбираемся, как не ошибиться с топливом и избежать дорогостоящего ремонта.Читать далее
-
21.07.2026, 14:38
Stellantis обновила руководство Ram и Jeep: кто занял ключевые посты
Stellantis провела масштабные кадровые изменения: новые генеральные директора назначены сразу в двух знаковых брендах - Ram и Jeep. Какие задачи стоят перед ними, что изменится для покупателей и почему эти перестановки обсуждают на рынке - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но такие решения часто влияют на стратегию компаний на годы вперед.Читать далее
-
21.07.2026, 13:48
Mercedes-Benz рассматривает перенос производства из Германии из-за роста затрат
Mercedes-Benz оказался перед непростым выбором: сохранить рабочие места в Германии или оптимизировать расходы за счет переноса производства. Как это повлияет на рынок, какие риски и возможности открываются для автогиганта - эксперты объясняют, почему ситуация требует внимания именно сейчас.Читать далее
-
21.07.2026, 13:40
В России обсуждают идею запрета вождения для водителей старше 70 лет
В стране разгорелась дискуссия вокруг предложения ограничить право управления автомобилем для граждан старше 70 лет. Вопрос касается не только безопасности, но и затрагивает права миллионов пожилых людей. Эксперты и власти ищут компромисс между рисками и свободой передвижения.Читать далее
-
21.07.2026, 12:58
Toyota оказалась в центре судебного спора из-за сбора данных пользователей
Toyota вновь оказалась в фокусе внимания: в Калифорнии против компании подан иск, связанный с обработкой данных посетителей сайта. В чем суть претензий, какие риски для автогиганта и почему этот случай может стать прецедентом для всей отрасли - разбираемся в деталях. Мало кто задумывается, как часто автопроизводители используют цифровые инструменты для сбора информации.Читать далее
-
21.07.2026, 12:26
Китайский авторынок столкнулся с резким спадом: продажи упали на 20% в 2026
Китайский рынок легковых автомобилей впервые за несколько лет оказался под угрозой серьезного спада. Снижение спроса, рост цен на топливо и сокращение субсидий на электрокары - лишь часть проблем, которые уже ощущают автолюбители. Какие последствия ждут отрасль и почему это важно для российских покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.07.2026, 10:59
Volkswagen в России на подъеме, а в Германии автогигант сталкивается с массовыми увольнениями
Кризис в немецком автопроме набирает обороты: Volkswagen в Германии сокращает тысячи сотрудников, а в России его автомобили неожиданно входят в топ продаж. Что происходит с рынком, почему планы спасения не работают и какие последствия ждут отрасль - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
Похожие материалы
-
21.07.2026, 17:17
БЕЛАЗ-7530Р: новая кабина с планшетом и панорамным стеклом для безопасности
Обновленный БЕЛАЗ-7530Р получил современную кабину с 10-дюймовым планшетом и увеличенным остеклением. Эти изменения направлены на повышение безопасности и снижение усталости оператора, что особенно актуально для тяжелых условий российских карьеров.Читать далее
-
21.07.2026, 15:29
Цвета суппортов Nissan: как оттенок указывает на уровень тормозной системы
Nissan использует цвета тормозных суппортов не только для дизайна, но и для обозначения характеристик тормозной системы. Это помогает быстро понять, на что способен автомобиль, и отличить базовые версии от спортивных. Такой подход становится все актуальнее на фоне роста интереса к деталям комплектаций.Читать далее
-
21.07.2026, 14:52
Nissan отзывает более 168 тысяч внедорожников в США из-за ошибки на наклейках
Nissan запускает масштабную отзывную кампанию в США: под нее попали популярные внедорожники Armada и премиальные Infiniti QX56 и QX80. Причина - ошибка в информации о допустимой нагрузке на оси. Какие риски это создает для владельцев, что будет с машинами и почему подобные случаи становятся все чаще - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.07.2026, 14:41
Как октановое число бензина влияет на ресурс и работу двигателя
В 2026 году вопрос выбора между 92-м и 95-м бензином остается актуальным для российских водителей. От правильного решения зависит не только экономия, но и срок службы двигателя. Разбираемся, как не ошибиться с топливом и избежать дорогостоящего ремонта.Читать далее
-
21.07.2026, 14:38
Stellantis обновила руководство Ram и Jeep: кто занял ключевые посты
Stellantis провела масштабные кадровые изменения: новые генеральные директора назначены сразу в двух знаковых брендах - Ram и Jeep. Какие задачи стоят перед ними, что изменится для покупателей и почему эти перестановки обсуждают на рынке - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но такие решения часто влияют на стратегию компаний на годы вперед.Читать далее
-
21.07.2026, 13:48
Mercedes-Benz рассматривает перенос производства из Германии из-за роста затрат
Mercedes-Benz оказался перед непростым выбором: сохранить рабочие места в Германии или оптимизировать расходы за счет переноса производства. Как это повлияет на рынок, какие риски и возможности открываются для автогиганта - эксперты объясняют, почему ситуация требует внимания именно сейчас.Читать далее
-
21.07.2026, 13:40
В России обсуждают идею запрета вождения для водителей старше 70 лет
В стране разгорелась дискуссия вокруг предложения ограничить право управления автомобилем для граждан старше 70 лет. Вопрос касается не только безопасности, но и затрагивает права миллионов пожилых людей. Эксперты и власти ищут компромисс между рисками и свободой передвижения.Читать далее
-
21.07.2026, 12:58
Toyota оказалась в центре судебного спора из-за сбора данных пользователей
Toyota вновь оказалась в фокусе внимания: в Калифорнии против компании подан иск, связанный с обработкой данных посетителей сайта. В чем суть претензий, какие риски для автогиганта и почему этот случай может стать прецедентом для всей отрасли - разбираемся в деталях. Мало кто задумывается, как часто автопроизводители используют цифровые инструменты для сбора информации.Читать далее
-
21.07.2026, 12:26
Китайский авторынок столкнулся с резким спадом: продажи упали на 20% в 2026
Китайский рынок легковых автомобилей впервые за несколько лет оказался под угрозой серьезного спада. Снижение спроса, рост цен на топливо и сокращение субсидий на электрокары - лишь часть проблем, которые уже ощущают автолюбители. Какие последствия ждут отрасль и почему это важно для российских покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.07.2026, 10:59
Volkswagen в России на подъеме, а в Германии автогигант сталкивается с массовыми увольнениями
Кризис в немецком автопроме набирает обороты: Volkswagen в Германии сокращает тысячи сотрудников, а в России его автомобили неожиданно входят в топ продаж. Что происходит с рынком, почему планы спасения не работают и какие последствия ждут отрасль - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее