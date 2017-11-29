29 ноября 2017, 09:39

В Москве презентован новый Lexus LS

Lexus не намерен выбрасывать полотенце в борьбе с «большой немецкой тройкой» и готов дать бой европейцам в «святая святых» автомобильных клиентов – F-классе. Вчера российских журналистов познакомили с новым V поколением флагманского седана LS, продажи которого стартуют в феврале 2018-го.
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  В Москве презентован новый Lexus LS Lexus LS В Москве презентован новый Lexus LS Lexus LS В Москве презентован новый Lexus LS Lexus LS В Москве презентован новый Lexus LS
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фото
  

Цены пока не озвучены, но их примерный порядок можно определить, познакомившись с прейскурантом конкурентов – Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 Series, Audi A8.

Lexus LS
Выпускается с 1992 г.
Новый от 5 453 000 до 7 050 000 Р
Отзывов: 4
В отличие от подчеркнутого сдержанного облика этих «лимузинов», Lexus наносит удар броским и запоминающимся дизайном, главным вызовом которого выступает фирменная решетка радиатора. В компании считают, что это омолодит аудиторию, основу которой должны составить успешные мужчины в возрасте 35-55 лет.

По мнению маркетологов российского офиса Lexus, основные продажи, как и прежде, будут приходиться на полноприводную модификацию – LS 500. В ее арсенале не только схема 4х4, но также роскошный 3,5-литровый TwinTurbo с «табуном» из 421 «лошадей». Кто готов довольствоваться 315 л. с., выберет альтернативный V6 того же объема, но атмосферный. Внешних отличий между версиями нет – только «предательский» шильдик.

Если IV поколение поставлялось к нам в 2 вариантах колесной базы, то отныне будет предлагаться только длиннобазный седан. В сравнении с предшественником, новый LS стал на 25 мм длиннее (5235 мм) и шире (1900 мм), но при этом на 15 мм ниже. «Просадка» никоим образом не усложнит процесс посадки седоков. Автомобиль – «умный»: как только распознает «своих», автоматически поднимается на 4 см, дескать, милости в хоромы.

Внутри и правда, по-царски: изысканные сорта кожи и дерева. За спиной водителя остается максимум простора: система массажа с подогревом, откидывающаяся назад на 48 градусов спинка кресла, в подушке которого спрятан эйбрег, ТВ-экраны с массой функции. Музыка традиционная – Mark Levinson, правда, с 48 динамиками, разбросанными по салону. 4 колонкам определили место даже в потолке.

Технологичны передние сиденья. Валики боковой поддержки отгибаются, если вы усаживаетесь. Одновременно выезжает и подсвечивается крепление замка ремня безопасности. 28 параметров настройки кресел – тут уж усадишь за руль любую комплекцию.

Фонари с интересным названием Андон готовы подсветить любую деталь интерьера, а 12,3-дюймовый экран на панели приборов выведет, простите, детальную информацию о работе той или иной системы. Интересно, что дважды в год в течение 3 лет владелец LS может рассчитывать на бесплатное обновление навигационных карт. А мужскую гордыню будет брать осознание того, что в ваших руках мощный 421-сильный премиум-седан, переключением передач в котором заведует 10-ступенчатый (!) «автомат».

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Отзывы по теме
Форум Lexus LS
Мужики, подскажите, как поднять задок у лексуса лс430 2002 года... Буду очень благодарен..
САНЯ
Гибридный выпуск, или электроуправление выхлопом. Кто что знает?
Речь не о патрубке Y-образной формы со встроенной электрозаслонкой в таком конструктивном исполнении http:// a-t-a.ru/ goods/ 54/ 376/ ? Знакомый дооборудовал выпуск своей Legacy такой электрошняжкой за 7к еще по весне. По сути заслонка открыта — прямоток, заслонка закрыта — сток, все играючи с пульта ...
One4e
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Есть такой вариант Maserati Quattroporte
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В Москве презентован новый Lexus LS
Цены пока не озвучены, но их примерный порядок можно определить, познакомившись с прейскурантом конкурентов – Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 Series, Audi A8.{{model_675}} В отличие от подчеркнутого сдержанного облика этих «лимузинов», Lexus наносит удар броским и запоминающимся дизайном, главным вызовом которого выступает фирменная решетка радиатора. В компании считают, что это омолодит аудиторию, основу которой должны составить успешные мужчины в возрасте 35-55 лет.По мнению маркетологов российского офиса Lexus, основные продажи, как и прежде, будут приходиться на полноприводную модификацию – LS 500. В ее арсенале не только схема 4х4, но также роскошный 3,5-литровый TwinTurbo с «табуном» из 421 «лошадей». Кто готов довольствоваться 315 л. с., выберет альтернативный V6 того же объема, но атмосферный. Внешних отличий между версиями нет – только «предательский» шильдик.Если IV поколение поставлялось к нам в 2 вариантах колесной базы, то отныне будет предлагаться только длиннобазный седан. В сравнении с предшественником, новый LS стал на 25 мм длиннее (5235 мм) и шире (1900 мм), но при этом на 15 мм ниже. «Просадка» никоим образом не усложнит процесс посадки седоков. Автомобиль – «умный»: как только распознает «своих», автоматически поднимается на 4 см, дескать, милости в хоромы. Внутри и правда, по-царски: изысканные сорта кожи и дерева. За спиной водителя остается максимум простора: система массажа с подогревом, откидывающаяся назад на 48 градусов спинка кресла, в подушке которого спрятан эйбрег, ТВ-экраны с массой функции. Музыка традиционная – Mark Levinson, правда, с 48 динамиками, разбросанными по салону. 4 колонкам определили место даже в потолке. Технологичны передние сиденья. Валики боковой поддержки отгибаются, если вы усаживаетесь. Одновременно выезжает и подсвечивается крепление замка ремня безопасности. 28 параметров настройки кресел – тут уж усадишь за руль любую комплекцию. Фонари с интересным названием Андон готовы подсветить любую деталь интерьера, а 12,3-дюймовый экран на панели приборов выведет, простите, детальную информацию о работе той или иной системы. Интересно, что дважды в год в течение 3 лет владелец LS может рассчитывать на бесплатное обновление навигационных карт. А мужскую гордыню будет брать осознание того, что в ваших руках мощный 421-сильный премиум-седан, переключением передач в котором заведует 10-ступенчатый (!) «автомат».Ждем цен…
2017-11-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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