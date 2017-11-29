В Москве презентован новый Lexus LS
Цены пока не озвучены, но их примерный порядок можно определить, познакомившись с прейскурантом конкурентов – Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 Series, Audi A8.
По мнению маркетологов российского офиса Lexus, основные продажи, как и прежде, будут приходиться на полноприводную модификацию – LS 500. В ее арсенале не только схема 4х4, но также роскошный 3,5-литровый TwinTurbo с «табуном» из 421 «лошадей». Кто готов довольствоваться 315 л. с., выберет альтернативный V6 того же объема, но атмосферный. Внешних отличий между версиями нет – только «предательский» шильдик.
Если IV поколение поставлялось к нам в 2 вариантах колесной базы, то отныне будет предлагаться только длиннобазный седан. В сравнении с предшественником, новый LS стал на 25 мм длиннее (5235 мм) и шире (1900 мм), но при этом на 15 мм ниже. «Просадка» никоим образом не усложнит процесс посадки седоков. Автомобиль – «умный»: как только распознает «своих», автоматически поднимается на 4 см, дескать, милости в хоромы.
Внутри и правда, по-царски: изысканные сорта кожи и дерева. За спиной водителя остается максимум простора: система массажа с подогревом, откидывающаяся назад на 48 градусов спинка кресла, в подушке которого спрятан эйбрег, ТВ-экраны с массой функции. Музыка традиционная – Mark Levinson, правда, с 48 динамиками, разбросанными по салону. 4 колонкам определили место даже в потолке.
Технологичны передние сиденья. Валики боковой поддержки отгибаются, если вы усаживаетесь. Одновременно выезжает и подсвечивается крепление замка ремня безопасности. 28 параметров настройки кресел – тут уж усадишь за руль любую комплекцию.
Фонари с интересным названием Андон готовы подсветить любую деталь интерьера, а 12,3-дюймовый экран на панели приборов выведет, простите, детальную информацию о работе той или иной системы. Интересно, что дважды в год в течение 3 лет владелец LS может рассчитывать на бесплатное обновление навигационных карт. А мужскую гордыню будет брать осознание того, что в ваших руках мощный 421-сильный премиум-седан, переключением передач в котором заведует 10-ступенчатый (!) «автомат».
Ждем цен…
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