Редкий автодом Ford F650 с выдвижным модулем и отсеком для техники – подробности и цена

В Москве продается уникальный автодом Ford F650 2006 года с слайдером и дизелем

В столице выставлен на продажу необычный автодом на базе Ford F650. Машина оборудована дизельным мотором и просторным слайдером. Внутри предусмотрен отсек для перевозки техники. Цена и детали сделки раскрыты. Такой вариант встречается крайне редко.

В Москве появился на продаже интегрированный автодом, построенный на базе Ford F650 2006 года выпуска. Этот внушительный дом на колесах оснащен дизельным двигателем объемом 6,8 литра, который развивает 367 лошадиных сил. В паре с ним работает автоматическая коробка передач, а привод у машины передний. Пробег составляет 131 101 км, руль расположен слева, что удобно для российских дорог.

Особое внимание заслуживает конструкция кузова: задняя часть открывается вниз, образуя удобный пандус. Это решение позволяет без труда закатить внутрь велосипеды, мотоциклы, скутеры или даже небольшую лодку. Для хранения техники предусмотрен отдельный отсек, что делает этот автодом отличным выбором для путешественников, предпочитающих брать с собой максимум снаряжения.

Еще одна интересная особенность – длинный выдвижной слайдер. Во время стоянки он значительно увеличивает жилое пространство, превращая салон в полноценную квартиру на колесах. Внутри автодом оборудован всем необходимым для автономного проживания, что позволяет не зависеть от кемпингов и стоянок с инфраструктурой.

Еще одним плюсом является возможность свободного передвижения по Москве без необходимости оформления пропуска, что особенно актуально для крупных автодомов. Стоимость этого редкого экземпляра составляет 4 100 000 рублей. Подобные предложения встречаются крайне редко, поэтому автодом Ford F650 может заинтересовать как любителей путешествий, так и коллекционеров необычных транспортных средств.