Редкий автодом Ford F650 с выдвижным модулем и отсеком для техники – подробности и цена

5 декабря 2025, 06:42
В Москве продается уникальный автодом Ford F650 2006 года с слайдером и дизелем
В столице выставлен на продажу необычный автодом на базе Ford F650. Машина оборудована дизельным мотором и просторным слайдером. Внутри предусмотрен отсек для перевозки техники. Цена и детали сделки раскрыты. Такой вариант встречается крайне редко.
В Москве появился на продаже интегрированный автодом, построенный на базе Ford F650 2006 года выпуска. Этот внушительный дом на колесах оснащен дизельным двигателем объемом 6,8 литра, который развивает 367 лошадиных сил. В паре с ним работает автоматическая коробка передач, а привод у машины передний. Пробег составляет 131 101 км, руль расположен слева, что удобно для российских дорог.
Особое внимание заслуживает конструкция кузова: задняя часть открывается вниз, образуя удобный пандус. Это решение позволяет без труда закатить внутрь велосипеды, мотоциклы, скутеры или даже небольшую лодку. Для хранения техники предусмотрен отдельный отсек, что делает этот автодом отличным выбором для путешественников, предпочитающих брать с собой максимум снаряжения.
Еще одна интересная особенность – длинный выдвижной слайдер. Во время стоянки он значительно увеличивает жилое пространство, превращая салон в полноценную квартиру на колесах. Внутри автодом оборудован всем необходимым для автономного проживания, что позволяет не зависеть от кемпингов и стоянок с инфраструктурой.
Еще одним плюсом является возможность свободного передвижения по Москве без необходимости оформления пропуска, что особенно актуально для крупных автодомов. Стоимость этого редкого экземпляра составляет 4 100 000 рублей. Подобные предложения встречаются крайне редко, поэтому автодом Ford F650 может заинтересовать как любителей путешествий, так и коллекционеров необычных транспортных средств.
Похожие материалы Форд
-
06.12.2025, 17:59
Mercedes-Maybach S-Class 2027: обновленный салон и цифровые технологии в деталях
Mercedes готовит рестайлинг Maybach S-Class 2027 года. Модель получит свежий цифровой интерьер и сохранит мощные двигатели V8 и V12. Внешность и салон обещают новые решения. Ожидается появление гибридной версии. Подробности о премьере пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 17:13
BMW готовит обновленную 5 Series 2027 года с необычным дизайном передней части
BMW готовит к выпуску 5 Series 2027 года с необычным экстерьером. Новая решетка радиатора и оригинальные ДХО вызвали споры среди поклонников марки. Дизайн модели заметно отличается от предыдущих поколений. Мнения автолюбителей разделились, а обсуждения не утихают.Читать далее
-
06.12.2025, 16:32
Mercedes готовит компактный внедорожник Baby G-Class с электрической начинкой
Mercedes разрабатывает компактный внедорожник в стиле G-Class. Ожидается электрическая версия, но возможны и гибридные или бензиновые модификации. Дебют новинки намечен на 2027-2028 годы. Подробности о платформе и дизайне пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 15:18
В Екатеринбурге выставлен на продажу новый прицеп Lipov Waggon F400 2024 года
В Екатеринбурге появился шанс приобрести новый прицеп Lipov Waggon F400. Цена и условия продажи удивят даже опытных автолюбителей. Производство – Республика Беларусь. Все детали сделки и контакты продавца доступны на сайте.Читать далее
-
06.12.2025, 14:56
TopCar превратил Mercedes-AMG G 63 в агрессивный внедорожник с карбоновым обвесом
TopCar Design кардинально изменил Mercedes-AMG G 63. Внедорожник получил агрессивный облик и множество новых деталей. Использованы карбоновые элементы и уникальные решения. Внутри осталась классика, а вот снаружи – настоящий шоу-стоппер. Что еще скрывает этот проект?Читать далее
-
06.12.2025, 13:37
Новый дом на колесах Park Tiny 34FT сочетает стиль, комфорт и функциональность
Взрослея, мы понимаем: внешность не главное, но привлекательный вид всегда важен. Новый дом на колесах Park Tiny 34FT доказывает, что стиль и практичность могут идти рука об руку. Чем он отличается от других и почему вызывает интерес у автолюбителей? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 11:33
«ХИЩНИК 29014А»: японское сердце, советская выносливость и до трех спальных мест
Вездеход ХИЩНИК 29014А удивляет сочетанием дизельных моторов и мостов ГАЗ-66. Модель создана для сложнейших условий. Внутри — теплый салон и трансформируемые спальные места. Подвеска и шины рассчитаны на болота и снег. Оборудование впечатляет даже опытных водителей.Читать далее
-
06.12.2025, 10:02
Mercedes Sprinter 170 2023: дом на колесах с экологичным интерьером и автономией
Уникальный Mercedes Sprinter 170 2023 года получил профессиональную доработку. Внутри — экологичные материалы и продуманная система автономии. Узнайте, чем удивляет этот дом на колесах и почему он стоит своих денег.Читать далее
-
06.12.2025, 08:38
10 иностранных автомобилей, которые могут опустошить ваш кошелек на ремонте и сервисе
Некоторые иномарки способны удивить не только комфортом, но и счетами за сервис. Владелец может столкнуться с непредвиденными расходами. Узнайте, какие автомобили требуют особого внимания к бюджету. Не все популярные модели так уж выгодны в эксплуатации.Читать далее
-
06.12.2025, 08:12
Самодельный дом на колесах: Ram ProMaster 3500 для жизни и работы вне города
Владелец превратил Ram ProMaster 3500 в полноценный дом на колесах. Внутри — рабочее место, кухня и автономная электрика. Фургон подходит для жизни и работы в любой точке страны. Узнайте, чем он отличается от обычных кемперов.Читать далее
