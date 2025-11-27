Настоящая «капсула времени»: почему этот старый внедорожник стоит как новая квартира?

В Москве продают 17-летний Toyota LC Prado 120 в состоянии нового за 5 млн рублей

В столице появился уникальный автомобиль. Это Toyota Land Cruiser Prado 120. Ему уже семнадцать лет. Но пробег у машины минимальный. Состояние внедорожника просто идеальное. Просят за него немалые деньги.

На столичном автомобильном рынке появилось по-настоящему эксклюзивное предложение, которое заинтересует ценителей японской надежности. Как сообщает «Российская газета», в Москве выставили на продажу легендарный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в 120-м кузове. Уникальность этого экземпляра заключается не только в его возрасте, который составляет целых 17 лет, но и в его состоянии, которое можно без преувеличения назвать коллекционным.

Этот автомобиль, сошедший с конвейера в далеком 2008 году, выглядит так, словно только вчера покинул дилерский центр. За все это время у внедорожника был всего один владелец, который относился к нему с невероятной заботой. Пробег на одометре составляет всего 23 тысячи километров, что для такого автомобиля является практически обкаткой. Владелец утверждает, что машина никогда не видела зимних дорог и реагентов, проводя холодное время года в теплом и сухом гараже. Это позволило сохранить в первозданном виде не только лакокрасочное покрытие, но и все остальные элементы. На автомобиле до сих пор установлены заводские шины, стекла и оптика, на которых нет ни единого дефекта.

Под капотом у «капсулы времени» скрывается проверенный временем и тысячами километров дорог силовой агрегат. Это бензиновый V6 объемом 4,0 литра, развивающий мощность в 249 лошадиных сил. Такой двигатель славится своей выносливостью и неприхотливостью. В паре с ним работает классическая автоматическая коробка передач и система постоянного полного привода, что делает Prado 120 настоящим покорителем бездорожья. Комплектация, по современным меркам, довольно простая, но в ней есть все необходимое для комфортного передвижения: подогревы передних сидений, электрические стеклоподъемники, зеркала с электроприводом и климат-контроль.

Самый интересный аспект этого предложения - цена. Владелец оценил свой безупречный внедорожник в 5 миллионов рублей. На первый взгляд, сумма может показаться завышенной для 17-летнего автомобиля. Однако, если сравнить ее со стоимостью нового Toyota Land Cruiser Prado 250, который без пробега обойдется покупателям в сумму от 8,5 до 10 миллионов рублей, то предложение уже не выглядит таким неразумным. По сути, покупатель получает практически новый автомобиль легендарной серии, известный своей феноменальной надежностью, за половину цены современной модели, напичканной сложной электроникой.

Такие автомобили появляются в продаже крайне редко и представляют собой не просто средство передвижения, а своего рода инвестицию. Для многих автолюбителей старый добрый Prado 120 с его аналоговой простотой и железной конструкцией является эталоном внедорожника, который уже не производят. Поэтому нет сомнений, что этот уникальный экземпляр быстро найдет своего нового владельца, готового заплатить за возможность обладать частичкой автомобильной истории в идеальном состоянии.