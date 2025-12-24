Редкая Lada Priora из прошлого: коллекционный седан или выгодная инвестиция – что выберет покупатель

В Москве продают новую Lada Priora 2012 года с минимальным пробегом за 1,55 млн рублей

В столице выставили на продажу уникальную Lada Priora, простоявшую 13 лет в гараже. Седан сохранил заводское состояние и может заинтересовать коллекционеров. Цена сопоставима с новыми моделями, но продавец готов к обсуждению. Возможен обмен на Lada Niva.

В Москве на одном из популярных автомобильных сайтов появилось необычное объявление: на продажу выставлен седан Lada Priora, который, несмотря на свой возраст, выглядит так, будто только что сошел с конвейера. Машина 2012 года выпуска, но ее состояние практически идеальное - кузов сверкает, салон чист и аккуратен, а пробег минимален. По информации «Российской Газеты», владелец утверждает, что автомобиль все эти годы хранился в теплом гараже и не эксплуатировался.

Серый цвет кузова и опрятная тканевая отделка салона подчеркивают, что перед потенциальным покупателем действительно редкий экземпляр. Владелец называет Priora коллекционной машиной и отмечает, что она может стать отличным вариантом для тех, кто ценит оригинальность и заводское качество. Под капотом установлен 8-клапанный инжекторный двигатель объемом 1,6 литра, развивающий 87 лошадиных сил. В паре с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач, привод - на передние колеса.

Стоимость автомобиля составляет 1,55 миллиона рублей. Это сопоставимо с ценой новых моделей Lada, например, Iskra, что может вызвать вопросы у потенциальных покупателей. Однако продавец подчеркивает, что готов обсуждать условия сделки и открыт для предложений. Более того, он рассматривает вариант обмена на Lada Niva, что может заинтересовать поклонников отечественного автопрома.

Такие предложения появляются на рынке крайне редко. Обычно автомобили этого возраста уже имеют значительный пробег и следы эксплуатации, но в данном случае речь идет о настоящей «капсуле времени». Для коллекционеров и ценителей оригинальных российских машин это шанс приобрести уникальный экземпляр, сохранивший все заводские характеристики. Как отмечает «Российская Газета», подобные находки становятся все более востребованными на фоне роста интереса к ретро-автомобилям и редким моделям.