Капсула времени из прошлого: за идеально сохранившиеся «Жигули» просят как за иномарку

В Москве продают почти новый ВАЗ-2105 из 90-х за 1,3 миллиона рублей

В столице выставили на продажу ВАЗ-2105. Автомобиль проехал всего 300 километров. Он выпущен почти 30 лет назад. Состояние машины просто идеальное. Цена удивляет.

Настоящую машину времени обнаружили в Москве. На одной из площадок по продаже автомобилей появился практически новый ВАЗ-2105, который сошел с конвейера целых 27 лет назад. За этот внушительный срок седан проехал всего 304 километра, что даже меньше, чем требуется для полноценной обкатки двигателя. Этот экземпляр - настоящая находка для ценителей советской и российской автомобильной классики.

Речь идет о модификации ВАЗ-21053, которая оснащена стандартным для тех лет карбюраторным мотором обьемом 1,5 литра. Двигатель развивает скромные по нынешним меркам 71 лошадиную силу. Но главная ценность этого автомобиля, конечно, не в его технических характеристиках. Кузов «пятерки» выкрашен в довольно редкий и приятный оттенок «Жасмин» - это не чисто белый, а скорее цвет слоновой кости с легкой желтизной. Состояние лакокрасочного покрытия, как и всего автомобиля в целом, близко к идеальному.

Владелец утверждает, что в салоне до сих пор витает тот самый, ни с чем не сравнимый запах нового автомобиля «Жигули», который знаком многим, кто застал эпоху 90-х. Судя по фотографиям, интерьер действительно не тронут временем: сиденья, пластиковые панели и обивка дверей выглядят так, будто машина только вчера покинула дилерский центр. Несмотря на минимальный пробег, продавец позаботился о техническом состоянии: недавно были заменены все технические жидкости и фильтры. В придачу к автомобилю идут несколько оригинальных заводских фильтров в упаковке.

Самый интересный аспект этого предложения - цена. За «капсулу времени» просят 1 295 000 рублей. Сумма, безусловно, впечатляет. За эти деньги сегодня можно приобрести новую Lada Granta в хорошей комплектации или свежий подержанный автомобиль иностранного производства. Однако, как отмечает продавец, этот ВАЗ-2105 - не просто транспортное средство для ежедневных поездок. Это, скорее, ценный экспонат, который может стать жемчужиной частной коллекции или даже занять место в музее.

Подобные автомобили с минимальным пробегом появляются в продаже крайне редко и всегда вызывают большой интерес у коллекционеров. Они являются немым свидетельством ушедшей эпохи и позволяют вживую прикоснуться к истории отечественного автопрома. Как сообщает «Российская Газета», нынешний владелец уверен, что его «пятерка» найдет своего покупателя, который по достоинству оценит ее уникальность и безупречное состояние. Вероятно, будущее этого автомобиля - стоять в теплом гараже под чехлом, а не ездить по дорогам общего пользования.