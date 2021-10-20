20 октября 2021, 17:32
В Москве продают трамвай-трактир: цена приятно удивляет
На продажу выставили знаменитое московское передвижное кафе «Аннушка», построенное на базе чешского трамвая Tatra. Смертельный удар по нему нанесла пандемия.
Дарья Климова Фото: mk.ru
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Фото: mk.ru
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Однако, при желании можно купить весь бизнес целиком, вместе с разрешительными документами, клиентской базой и раскрученным сайтом. Цена уже выше – 5 млн рублей. Кафе внутри трамвая может вместить до 40 человек. Здесь проводили банкеты, торжества, дни рождения, детские праздники и экскурсии. Как выяснили журналисты MK.RU, трактиром на колесах уже заинтересовались бизнесмены из Саратова и Волгограда. Если сделка состоится, вагон отправят на новое место на тягаче.
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