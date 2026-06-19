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Автор: Дарья Климова

19 июня 2026, 13:33

В Москве продают уникальную коллекцию мотоциклов «Минск» за 20 млн рублей

В Москве продают уникальную коллекцию мотоциклов «Минск» за 20 млн рублей

23 мотоцикла и вся история бренда: в Москве впервые продают полную коллекцию «Минск» — от первого М1А 1946 года до последнего советского 3.112

В Москве продают уникальную коллекцию мотоциклов «Минск» за 20 млн рублей

В столице выставили на продажу полную коллекцию мотоциклов «Минск», охватывающую всю историю бренда. В собрании 23 уникальных экземпляра, включая редкие и переходные версии. Цена вопроса - 20 миллионов рублей. Почему это предложение может заинтересовать не только коллекционеров, но и инвесторов, и что делает его особенным - разбираемся подробно.

В столице выставили на продажу полную коллекцию мотоциклов «Минск», охватывающую всю историю бренда. В собрании 23 уникальных экземпляра, включая редкие и переходные версии. Цена вопроса - 20 миллионов рублей. Почему это предложение может заинтересовать не только коллекционеров, но и инвесторов, и что делает его особенным - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей и ценителей техники новость о продаже полной коллекции мотоциклов «Минск» в Москве - событие, которое может изменить представление о рынке ретро-мототехники. Впервые на открытом рынке появилось собрание, охватывающее всю историю белорусского бренда, и это не просто набор старых машин, а тщательно подобранная коллекция, где каждый экземпляр - часть истории.

Коллекционер Сергей, который годами собирал эти мотоциклы, выставил на продажу сразу 23 модели. В их числе - самый первый мотоцикл линейки, а также последняя советская версия Минск 3.112. Особое место занимает ММЗ М1А «Москва» 1946 года, с которого началась история минских мотоциклов. Этот аппарат оснащен одноцилиндровым мотором объемом 123 кубических сантиметра, мощностью 4 лошадиные силы, и трехступенчатой механической коробкой передач с цепным приводом.

Владелец отмечает, что в коллекции есть не только серийные, но и крайне редкие переходные версии, а также уникальные экземпляры, которых больше не найти. Все мотоциклы, по словам Сергея, сохранили оригинальную краску, имеют минимальный или заводской пробег, полностью комплектны и технически исправны - каждый из них на ходу. Продавец подчеркивает: коллекция продается только целиком, поштучно расставаться с техникой он не собирается.

Такое предложение может заинтересовать не только частных коллекционеров, но и музеи, а также инвесторов, которые рассматривают редкие транспортные средства как актив. В последние годы интерес к советской технике заметно вырос, и подобные собрания становятся объектом внимания не только в России, но и за рубежом. Для сравнения, на рынке автомобилей также появляются уникальные предложения - например, недавно обсуждалась история, когда россиянин на ВАЗ-2107 проехал семь стран и доехал до ОАЭ с минимальным бюджетом, что показывает, насколько ценятся редкие и хорошо сохранившиеся транспортные средства (подробности о необычном путешествии).

Стоимость коллекции составляет 20 миллионов рублей, что эквивалентно примерно 760 тысячам белорусских рублей. Для рынка ретро-мототехники это значимая сумма, но учитывая уникальность и состояние каждого экземпляра, предложение выглядит обоснованным. Важно отметить, что подобные собрания редко появляются в продаже, а интерес к ним может быть связан не только с ностальгией, но и с инвестиционным потенциалом. По имеющимся данным, спрос на советские мотоциклы стабильно растет, а их стоимость на аукционах и в частных сделках за последние годы увеличилась в несколько раз. Для тех, кто ищет не просто транспорт, а часть истории, этот лот может стать настоящей находкой.

Упомянутые марки: Минск
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