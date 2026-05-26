Единственный в мире: найден ЛМЗ Спидвей‑125Ю 1989 года с пробегом 1 км - капсула времени из СССР

26 мая 2026, 17:38
В Москве продают уникальный ЛМЗ Спидвей-125Ю 1989 года: капсула времени для коллекционеров
В Москве на продажу выставили уникальный советский мокик ЛМЗ Спидвей-125Ю 1989 года - единственный полностью оригинальный экземпляр, не требующий реставрации. Почему он вызывает интерес у коллекционеров и музеев, какие детали делают его особенным и что важно знать перед покупкой - рассказываем в материале. Мало кто знает, что такие модели практически не встречаются в продаже, а их состояние часто вызывает вопросы у экспертов.
Появление на рынке мопеда ЛМЗ Спидвей-125Ю 1989 года - событие, которое не может остаться незамеченным среди российских автолюбителей и коллекционеров. В условиях, когда оригинальные советские транспортные средства становятся все большей редкостью, этот экземпляр выделяется не только своим возрастом, но и уникальной сохранностью. Для многих ценителей техники из СССР возможность приобрести полностью аутентичный мокик - шанс, который выпадает крайне редко.
ЛМЗ Спидвей-125Ю был создан специально для детского и подросткового спидвея, что уже делает его необычным. В конструкции отсутствуют тормоза - это не ошибка, а осознанное решение инженеров, обусловленное требованиями к спортивным соревнованиям того времени. Мокик оснащен двухтактным двигателем объемом 125 куб. см и карбюраторной системой подачи топлива. Пробег - всего 1 км, что подтверждает его статус «капсулы времени». По словам продавца, реставрация не требуется: все детали остались в заводском исполнении, а внешний вид полностью соответствует оригиналу 1989 года.
Особое внимание стоит уделить тому, что подобных экземпляров практически не сохранилось. Как утверждает владелец, этот ЛМЗ-125Ю - единственный целый мотоцикл данной модели, дошедший до наших дней без изменений. Для музеев и частных коллекций это настоящая находка: техника не только отражает эпоху, но и позволяет увидеть, каким был спидвей для молодежи в конце 80-х. В условиях, когда спрос на редкие советские транспортные средства стабильно растет, такие предложения становятся все более ценными.
Интересно, что на рынке коллекционных автомобилей и мотоциклов в последние годы наблюдается всплеск интереса к уникальным экземплярам с минимальным пробегом и оригинальным состоянием. Например, недавно внимание привлекла продажа ограниченной серии кроссоверов, о чем подробно рассказывалось в материале о редкой Lada X-Cross 5. Подобные случаи подтверждают: для коллекционеров важна не только редкость, но и подлинность каждого элемента.
Для справки: ЛМЗ (Львовский мотозавод) выпускал различные модели мотовелосипедов, мопедов и мокиков, но именно серия для спидвея отличалась особой конструкцией и предназначением. Отсутствие тормозов - характерная черта, которая может удивить современных покупателей, но для спортивных дисциплин того времени это было нормой. Важно помнить, что эксплуатация такого транспортного средства на дорогах общего пользования невозможна, однако для выставочных целей или пополнения частной коллекции он подходит идеально. Судя по имеющимся данным, интерес к советской мототехнике продолжает расти, а подобные предложения становятся все более редкими и востребованными.
