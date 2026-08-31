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Автор: Мария Степанова

31 августа 2026, 14:09

В Москве появился уникальный милицейский Урал М67 МП 1984 года с оригинальными деталями

В Москве появился уникальный милицейский Урал М67 МП 1984 года с оригинальными деталями

Легенда советской милиции: в Москве появился идеально восстановленный Урал М67 МП 1984 года

В Москве появился уникальный милицейский Урал М67 МП 1984 года с оригинальными деталями

На рынке ретро-мотоциклов появился восстановленный Урал М67 МП 1984 года, сохранивший заводские цвета и детали. Такой экземпляр интересен коллекционерам и ценителям советской техники, ведь оригинальные документы и аутентичность сегодня встречаются крайне редко.

На рынке ретро-мотоциклов появился восстановленный Урал М67 МП 1984 года, сохранивший заводские цвета и детали. Такой экземпляр интересен коллекционерам и ценителям советской техники, ведь оригинальные документы и аутентичность сегодня встречаются крайне редко.

Редко когда на российском рынке появляется столь аутентичный и тщательно восстановленный мотоцикл, как милицейский «Урал М67 МП» 1984 года. Этот экземпляр, выставленный на продажу в Москве, сразу привлёк внимание коллекционеров и поклонников советской техники. Причина проста: мотоцикл не только полностью отреставрирован, но и сохранил оригинальные заводские детали, цвета и даже подлинные документы, что сегодня встречается крайне редко.

Данный «Урал М67 МП» ранее служил в подразделении ГАИ Свердловской области. Владелец акцентирует внимание на максимальной аутентичности: все элементы, включая оттенки краски, восстановлены строго по заводским стандартам СССР. Документы на мотоцикл — подлинные, что особенно ценно для коллекционеров, ведь именно юридическая чистота и соответствие оригиналу часто становятся решающими при покупке.

Большинство советских мотоциклов, дошедших до наших дней, либо утратили часть оригинальных деталей, либо были модернизированы под современные нужды. Здесь же речь идёт о практически новом состоянии: после реставрации пробег составляет всего 15 км. Технически модель оснащена бензиновым двигателем объёмом 650 куб. см, механической коробкой передач и карбюраторной системой подачи топлива. Класс — туристический, что позволяет использовать мотоцикл не только для коллекции, но и для неспешных поездок по городу или трассе.

На рынке ретротехники ценность подобных предложений только растёт. Оригинальные документы и соответствие заводским стандартам существенно повышают стоимость и привлекательность экземпляра. Восстановление по аутентичным технологиям требует глубоких знаний, времени и доступа к редким деталям. В последние годы интерес к советской технике заметно усилился, что отражается и на спросе, и на ценах.

Полностью восстановленные советские мотоциклы с прозрачной историей быстро находят новых владельцев. Для российского рынка это не только вопрос коллекционирования, но и сохранения технического наследия страны. Важно помнить: оригинальные документы и аутентичность исполнения — ключевые критерии для тех, кто ищет не просто транспорт, а настоящий артефакт эпохи.

Интересно, что тенденция к сохранению оригинальности прослеживается не только среди мотоциклов, но и в других сегментах транспорта. Например, в сегменте речных круизов после масштабной модернизации теплохода «Константин Коротков» акцент также делается на сочетании исторического наследия и современных стандартов, что подтверждает растущий интерес к аутентичным и качественно восстановленным объектам (подробнее о реновации теплохода).

Упомянутые марки: Урал
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