Вы бы купили? ВАЗ-2110 в состоянии нового автомобиля оценили в 570 тысяч

8 декабря 2025, 11:49
В Москве продают ВАЗ-2110 из 90-х с пробегом как у нового авто
В Москве появился интересный автомобиль. Это седан ВАЗ-2110 из прошлого века. Машина сохранилась в идеальном состоянии. Ее пробег совсем небольшой. Продавец просит за нее немалую сумму. Узнайте, сколько стоит такая находка.
На российском рынке подержанных автомобилей периодически появляются настоящие жемчужины, способные вызвать ностальгию у многих автолюбителей. Одной из таких находок стал седан ВАЗ-2110, выпущенный в далеком 1999 году. Этот экземпляр, выставленный на продажу в одном из московских дилерских центров, привлекает внимание своим состоянием и, что самое главное, минимальным пробегом. На одометре автомобиля застыла цифра всего в 17 505 километров, что для машины возрастом более четверти века является уникальным показателем.
Как сообщает «Российская Газета», которая и обнаружила это необычное объявление, автомобиль находится в превосходном визуальном состоянии. Хотя его и не позиционируют как полноценную «капсулу времени», фотографии говорят сами за себя. Кузов седана не имеет следов коррозии или гнили, а лакокрасочное покрытие блестит так, словно машина только вчера покинула конвейер Волжского автозавода. Сохранить автомобиль в таком виде - большая редкость для моделей тех лет, которые активно эксплуатировались и часто страдали от дорожных реагентов.
Под капотом этой «десятки» скрывается классический для своего времени силовой агрегат. Это карбюраторный 1,5-литровый двигатель, развивающий скромные по современным меркам 73 лошадиные силы. Впрочем, для ценителей аутентичности это скорее плюс, чем минус. В салоне также все соответствует эпохе: велюровая обивка сидений, характерная вакуумная рукоятка для управления воздушной заслонкой карбюратора, а из современных благ - только кассетная магнитола фирмы Sony, которая, вероятно, была установлена первым и единственным владельцем.
Самый интересный аспект этого предложения - цена. За ВАЗ-2110 в состоянии, близком к идеальному, продавец просит 570 050 рублей. Сумма выглядит внушительной, особенно если учесть, что она сопоставима со стоимостью некоторых новых бюджетных автомобилей. Однако такие машины покупают не для повседневных поездок. Это, скорее, артефакт ушедшей эпохи, интересный коллекционерам или тем, кто хочет испытать подлинные ощущения от вождения автомобиля из конца 90-х. Подобные находки, как и недавно появившаяся в продаже «семерка» 1984 года, доказывают, что интерес к советскому и российскому автопрому не угасает.
Похожие материалы Лада
-
31.10.2025, 08:37
Идеальный ВАЗ-2110 из 90-х продают в России за 750 тысяч рублей
В России нашли уникальный автомобиль. Это ВАЗ-2110 из прошлого века. Машина почти не использовалась. Ее состояние просто поражает воображение. Владелец просит за нее немалую сумму. Этот экземпляр может стать жемчужиной коллекции.Читать далее
-
17.10.2025, 08:06
Идеальный ВАЗ-2110 «Богдан» с пробегом 8 тыс. км оценили в 2 млн
В России продают старый седан. Его цена удивляет многих автолюбителей. Автомобиль почти не имеет пробега. Он сохранился в идеальном состоянии. Владелец просит за него огромную сумму. Что же в нем такого особенного?Читать далее
-
08.12.2025, 12:31
Какие авто до 2,5 млн рублей не боятся ржавчины: названы лидеры
Эксперты проверили популярные автомобили. Изучалась защита кузова от коррозии. Не все модели прошли испытание. Некоторые авто совсем не имеют цинка. Узнайте, кто оказался в лидерах. Результаты могут вас сильно удивить.Читать далее
-
08.12.2025, 11:32
В России продают уникальный фургон Lada Priora из «Богдана»
В Тобольске появился необычный фургон. Он выглядит как Lada Priora. Но это совсем другая модель. Владелец просит за него 280 тысяч. Что это за редкий автомобиль? Узнайте все подробности.Читать далее
-
08.12.2025, 11:18
Автомобили в России снова подорожали: обзор цен в декабре
В России снова выросли цены. Автомобили продолжают дорожать. Декабрь принес новые прайс-листы. Многие марки изменили стоимость. Узнайте, кто поднял цены. А кто предложил скидки.Читать далее
-
08.12.2025, 10:16
Как не стать жертвой мошенников при покупке авто после наводнения
Покупка подержанного автомобиля всегда связана с риском. Особенно опасны машины, пережившие наводнение. Их часто тщательно маскируют и продают по подозрительно низкой цене. Как не попасться на удочку и не купить проблемный авто? В материале рассказываем, на что обратить внимание и как защитить себя от неприятных сюрпризов.Читать далее
-
08.12.2025, 09:59
Один владелец, оригинал и без реставрации: уникальный Pontiac Trans Am 1979 года
Pontiac Trans Am 1979 года сохранился в первозданном виде. Машина не подвергалась реставрации и всегда была у одного владельца. Ее ждет обновление и вечная стоянка в теплом гараже. Это не авто для повседневной езды, а настоящий коллекционный экспонат. Почему такие машины ценятся все выше – читайте далее.Читать далее
-
08.12.2025, 07:58
Застройщик продал москвичу парковочное место, из которого невозможно выбраться
Покупка паркинга обернулась настоящей проблемой. Мужчина оказался в западне в своем авто. Выйти из машины просто невозможно. Застройщик предложил странное решение. Оно обойдется в несколько миллионов рублей. Что же произошло в элитном ЖК?Читать далее
-
08.12.2025, 07:43
В Хабаровске продают Fiat Ducato 2009 года с автодомом и полным оснащением
В Хабаровске выставлен на продажу Fiat Ducato 2009 года, переоборудованный в полноценный автодом. Внутри — автономное отопление, кондиционер, четыре спальных места и кухня. Автомобиль прошел все сервисы и готов к новым поездкам. Не упустите шанс узнать подробности о необычном предложении.Читать далее
-
08.12.2025, 07:37
Эксперты назвали главные сюрпризы подержанных китайских авто
Покупка китайского авто с пробегом кажется отличной идеей. Но есть множество подводных камней. Эксперты назвали главные проблемы. Узнайте, на что следует обратить внимание в первую очередь.Читать далее
-
08.12.2025, 07:25
Почему китайские BMW отличаются от немецких: эксперты раскрыли все нюансы сборки
Внешне китайские и немецкие BMW почти не отличить. Но внутри скрыто множество нюансов. Эксперты разобрали обе версии и нашли важные различия. Некоторые детали удивят даже опытных водителей. Перед покупкой стоит узнать все подробности.Читать далее
