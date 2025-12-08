Вы бы купили? ВАЗ-2110 в состоянии нового автомобиля оценили в 570 тысяч

В Москве продают ВАЗ-2110 из 90-х с пробегом как у нового авто

В Москве появился интересный автомобиль. Это седан ВАЗ-2110 из прошлого века. Машина сохранилась в идеальном состоянии. Ее пробег совсем небольшой. Продавец просит за нее немалую сумму. Узнайте, сколько стоит такая находка.

На российском рынке подержанных автомобилей периодически появляются настоящие жемчужины, способные вызвать ностальгию у многих автолюбителей. Одной из таких находок стал седан ВАЗ-2110, выпущенный в далеком 1999 году. Этот экземпляр, выставленный на продажу в одном из московских дилерских центров, привлекает внимание своим состоянием и, что самое главное, минимальным пробегом. На одометре автомобиля застыла цифра всего в 17 505 километров, что для машины возрастом более четверти века является уникальным показателем.

Как сообщает «Российская Газета», которая и обнаружила это необычное объявление, автомобиль находится в превосходном визуальном состоянии. Хотя его и не позиционируют как полноценную «капсулу времени», фотографии говорят сами за себя. Кузов седана не имеет следов коррозии или гнили, а лакокрасочное покрытие блестит так, словно машина только вчера покинула конвейер Волжского автозавода. Сохранить автомобиль в таком виде - большая редкость для моделей тех лет, которые активно эксплуатировались и часто страдали от дорожных реагентов.

Под капотом этой «десятки» скрывается классический для своего времени силовой агрегат. Это карбюраторный 1,5-литровый двигатель, развивающий скромные по современным меркам 73 лошадиные силы. Впрочем, для ценителей аутентичности это скорее плюс, чем минус. В салоне также все соответствует эпохе: велюровая обивка сидений, характерная вакуумная рукоятка для управления воздушной заслонкой карбюратора, а из современных благ - только кассетная магнитола фирмы Sony, которая, вероятно, была установлена первым и единственным владельцем.

Самый интересный аспект этого предложения - цена. За ВАЗ-2110 в состоянии, близком к идеальному, продавец просит 570 050 рублей. Сумма выглядит внушительной, особенно если учесть, что она сопоставима со стоимостью некоторых новых бюджетных автомобилей. Однако такие машины покупают не для повседневных поездок. Это, скорее, артефакт ушедшей эпохи, интересный коллекционерам или тем, кто хочет испытать подлинные ощущения от вождения автомобиля из конца 90-х. Подобные находки, как и недавно появившаяся в продаже «семерка» 1984 года, доказывают, что интерес к советскому и российскому автопрому не угасает.