Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

15 июля 2026, 14:22

В Москве продажи гибридов и электрокаров вдвое выше, чем в регионах

В Москве продажи гибридов и электрокаров вдвое выше, чем в регионах

Почему москвичи в два раза быстрее пересаживаются на электрокары и справедливо ли это?

В Москве продажи гибридов и электрокаров вдвое выше, чем в регионах

Мало кто знает, но в столице гибридные и электрические автомобили покупают в два раза чаще, чем в других регионах России. Эксперты объясняют этот тренд не только уровнем доходов, но и развитой инфраструктурой и реальными льготами. Что еще влияет на выбор москвичей и какие последствия это может иметь для рынка - разбираемся в деталях.

Мало кто знает, но в столице гибридные и электрические автомобили покупают в два раза чаще, чем в других регионах России. Эксперты объясняют этот тренд не только уровнем доходов, но и развитой инфраструктурой и реальными льготами. Что еще влияет на выбор москвичей и какие последствия это может иметь для рынка - разбираемся в деталях.

Рынок новых источников энергии в Москве развивается заметно быстрее, чем в других регионах страны. Для российских автомобилистов это означает не только расширение выбора, но и появление новых возможностей для экономии и комфорта. Как сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков, в первой половине года на электромобили (BEV) в столице пришлось 1,9% всех продаж, тогда как по России этот показатель составил лишь 0,8%. В сегменте подключаемых гибридов (RHEV+EREV) разрыв еще заметнее: 10,4% в Москве против 5% по стране.

Эксперты отмечают, что москвичи в два раза чаще пересаживаются на автомобили с альтернативными силовыми установками. Причины такого разрыва кроются не только в уровне доходов, хотя этот фактор действительно играет роль. В Москве лучше развита сеть зарядных станций, что делает эксплуатацию электрокаров и гибридов более удобной. Кроме того, в столице действуют реальные льготы для владельцев таких машин - например, бесплатная парковка, что особенно актуально для мегаполиса.

На вторичном рынке ситуация схожа: доля электромобилей и гибридов в автопарке Москвы также значительно выше, чем в регионах. По мнению Сергея Целикова, москвичи чаще могут позволить себе покупку дорогих автомобилей, а также владение несколькими машинами в семье. Это создает дополнительный спрос на современные модели с низким уровнем выбросов и высокотехнологичными решениями.

Интересно, что подобные тенденции наблюдаются и в других странах, где развитие зарядной инфраструктуры и поддержка со стороны властей напрямую влияют на популярность электромобилей. В России же, несмотря на общий рост интереса к экологичным транспортным средствам, регионы пока отстают от столицы по темпам внедрения новых технологий. Важно отметить, что запуск новых моделей, таких как Evolute i-Sky, способен изменить расстановку сил на рынке - подробнее о значении этого события можно узнать в материале о стартующем производстве Evolute i-Sky.

Для понимания масштабов: по данным на 2026 год, в Москве зарегистрировано более 20 тысяч электромобилей и гибридов, что составляет значительную часть российского парка таких машин. В регионах этот показатель пока существенно ниже, но эксперты прогнозируют постепенное сокращение разрыва по мере развития инфраструктуры и появления новых программ поддержки. Важно помнить, что выбор в пользу электрокаров и гибридов - это не только вопрос моды, но и реальная возможность снизить расходы на эксплуатацию и получить дополнительные преимущества в условиях большого города.

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