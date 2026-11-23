23 ноября 2026, 23:01
Кому отдадут новые бесплатные парковки в центре Москвы до 2027 года
Кому отдадут новые бесплатные парковки в центре Москвы до 2027 года
Первые места с новым знаком появились на Рождественке и проспекте Вернадского. Эксперимент продлится до 21 мая 2027 года. Проверят спрос и удобство парковки. Право многодетных семей на бесплатную стоянку на платных городских местах сохраняется.
Проверка покажет, востребованы ли отдельные парковочные места и удобно ли ими пользоваться. Первые площадки выбрали на Рождественке и проспекте Вернадского. По замыслу Минтранса России, специальное обозначение поможет многодетным семьям бесплатно парковаться и упростит доступ к социально значимым объектам, в том числе во время поездок с детьми.
Эксперимент продлится до 21 мая 2027 года. Его проводят Минтранс России и правительство Москвы. В проекте участвует Госавтоинспекция; о запуске сообщили в пресс-службе министерства. В федеральной инициативе, о которой сообщил министр транспорта Дмитрий Ядров, предусмотрено начало эксперимента с 2027 года; проект постановления подготовлен, сообщает Минтранс России.
По замыслу министра транспорта России Дмитрия Ядрова, специальное обозначение поможет родителям быстрее находить парковку возле социально значимых объектов и облегчит поездки с детьми. Результаты эксперимента покажут, насколько востребована эта мера и удобно ли пользоваться специально обозначенными местами.
Новые знаки не меняют действующие льготы. Многодетные семьи сохраняют право бесплатно парковаться на платных городских местах. Минтранс также относит к семейной транспортной инфраструктуре места для семей с детьми, включая комнаты матери и ребенка и игровые зоны.
Другие предложения в транспортной сфере Москвы также могут получить более широкий охват: тест ПДД для курьеров предлагали распространить на всю страну. По итогам нынешнего эксперимента регионы смогут рассмотреть новый знак как дополнительную меру поддержки, учитывая местные потребности.
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