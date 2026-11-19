19 ноября 2026, 14:18
На дорогах появились красные и синие стрелки: зачем их нарисовали
На дорогах появились красные и синие стрелки: зачем их нарисовали
В Москве испытывают красные и синие стрелки. Они связывают указатель с нужным съездом. Цвет помогает выбрать направление после щита. Проверка охватит разные сезоны и состояние покрытия.
На незнакомой развязке два соседних съезда могут уходить вправо, и подсказка навигатора с общим указанием направления не всегда помогает понять, где свернуть. В Москве на таких участках испытывают схему: путь от дорожного указателя к повороту обозначают цветом.
Цвет стрелок водитель определяет по небольшому прямоугольнику на щите. Если рядом с названием Калуги стоит красная метка, дальше на асфальте необходимо следовать за красными стрелками. Они ведут к повороту для поездки в Калугу и съезду в сторону южной части МКАД. Синий цвет выбрали для направлений к северной части кольцевой дороги и Смоленску.
Так водителю не необходимо запоминать сложную схему развязки, когда указатель уже остался позади. Привычные цвета дорожной разметки помогают ориентироваться и в других ситуациях: синие линии у парковки связаны с оплатой, а желтые у края дороги обозначают ограничения остановки или стоянки. При ремонте часто используют оранжевую разметку, когда движение временно меняют.
В Московской области отдельно испытывают желтую осевую линию на четырех участках региональных дорог: в Талдомском, Егорьевском и Луховицком округах, а также в Коломне. Минтранс Московской области связывает этот эксперимент с лучшей видимостью разметки в темноте и зимой. Специалисты должны оценить его влияние на безопасность и риск выезда на встречную полосу.
Новая система особенно полезна, если геолокация работает с перебоями. На экране телефона соседние съезды могут выглядеть почти одинаково, а попытка свериться с картой иногда заканчивается пропущенным поворотом. В Москве возвращение на маршрут может занять десятки минут. У развилки некоторые водители пытаются пересечь сплошную линию или островок безопасности. После съезда машина иногда сдает назад по полосе с движущимся транспортом.
В других странах цветная разметка давно помогает выбирать направление на развязках. В России красные и синие стрелки пока испытывают. Как разъясняет njcar.ru, ГОСТ Р 52289-2019 допускает практическую проверку новой разметки до того, как ее значение опишут в ПДД. Если испытание пройдет успешно, назначение стрелок могут закрепить в правилах, а похожая схема может появиться в других регионах.
Наблюдение за московской развязкой по плану продлится не меньше года. Специалисты оценят, насколько легко водители находят нужный съезд и различают цвета при разной погоде и в разные сезоны. Отдельно проверят, как долго краска держится на асфальте.
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