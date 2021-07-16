В Москве пройдет 16-я международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто»
Фото: Crocus-Expo.ru
На выставке производители и поставщики представят новейшие разработки в области гаражного и сервисного оборудования, расходных материалов для ремонта, автохимии, автокомпонентов, лакокрасочной продукции и других направлений.
«Интеравто» на сегодняшний день является одним из крупнейших в России специализированных проектов автомобильной индустрии. В мероприятии примет участие более 120 компаний из 16 регионов России. Среди участников «Интеравто 2021»: ООО «Технокар» – производитель компьютерных стендов для регулировки углов установки колес автомобилей; Cleanol – решения для профессионалов в области автомойки, детейлинга, клининга; Pandora (НПО «Телеметрия») – российский производитель и разработчик охранно-противоугонной автомобильной электроники, сервисных автомобильных устройств и телеметрических комплексов и другие.
В рамках деловой программы будут обсуждаться самые актуальные вопросы автомобильной индустрии. Среди ключевых событий деловой программы – конференция «ТрансКон: эффективные технологии обслуживания транспорта».
За 4 дня специалисты смогут изучить широкий спектр автопромышленных изделий, познакомиться с новейшими разработками, а также найти новых партнеров и клиентов, наладить каналы сбыта продукции и заключить выгодные долгосрочные контракты.
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