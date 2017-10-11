11 октября 2017, 15:01

В Москве пройдет федеральный форум Smart Cars & Roads

Информационно-издательская группа ComNews в партнерстве с ПАО «КАМАЗ» анонсирует федеральный форум «Smart Cars & Roads – цифровая трансформация экосистемы «автомобиль-дорога» в Российской Федерации». Мероприятие состоится 30 ноября в отеле «Марриотт Москва Гранд Отель».
^

Впервые в России появилась дискуссионная деловая площадка для обсуждения вопросов развития автотранспортных средств с элементами искусственного интеллекта и интеллектуальных транспортных систем – до сих пор эти части единого целого рассматривались на различных конференциях в России лишь по-отдельности.

Федеральный форум Smart Cars & Roads станет уникальной площадкой для обсуждения и обмена опытом по ключевым вопросам развития ИТ в транспортной индустрии, включая инновационные технологии и выработку подходов к реализации ИТ-проектов с участием представителей отрасли, разработчиков ИТ-решений и государства.

Участие в мероприятии позволит не просто узнать о насущных вопросах инновационного развития и практическом опыте ключевых экспертов транспортной экосистемы страны, но и получить эффективные инструменты для развития своего бизнеса.

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
где в СПБ есть хорошие предложения от дилеров
Господа автолюбители может здесь кто знает, где в СПБ есть хорошие предложения от дилеров по продаже новых моделей УАЗ?
Юрий Афанасьев
Флагман Range Rover получил новую версию
Ой, я случайно, думала не отправился комментарий ( (
Светлана Пономарева
Форум Renault Magnum
Всем добрый вечер, подскажите кто давно катается на Рено Магнум 2003 мак 440, первая проблема это не включает повышенный ряд передач, и вторая это стала отказывать ретарда??? Заранее спасибо
Алексей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тенденция роста: автокредиты поднимают рынок со дна
Тест-драйв Land Rover Discovery V: Джеймс Бонд
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Defender и еще 6 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс А Exclusive
Mitsubishi i-MiEV и еще 2 модели
Класс Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В Москве пройдет федеральный форум Smart Cars & Roads
Впервые в России появилась дискуссионная деловая площадка для обсуждения вопросов развития автотранспортных средств с элементами искусственного интеллекта и интеллектуальных транспортных систем – до сих пор эти части единого целого рассматривались на различных конференциях в России лишь по-отдельности. Федеральный форум Smart Cars & Roads станет уникальной площадкой для обсуждения и обмена опытом по ключевым вопросам развития ИТ в транспортной индустрии, включая инновационные технологии и выработку подходов к реализации ИТ-проектов с участием представителей отрасли, разработчиков ИТ-решений и государства. Участие в мероприятии позволит не просто узнать о насущных вопросах инновационного развития и практическом опыте ключевых экспертов транспортной экосистемы страны, но и получить эффективные инструменты для развития своего бизнеса.
2017-10-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Набережные Челны Орск Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG