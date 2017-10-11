В Москве пройдет федеральный форум Smart Cars & Roads
Впервые в России появилась дискуссионная деловая площадка для обсуждения вопросов развития автотранспортных средств с элементами искусственного интеллекта и интеллектуальных транспортных систем – до сих пор эти части единого целого рассматривались на различных конференциях в России лишь по-отдельности.
Федеральный форум Smart Cars & Roads станет уникальной площадкой для обсуждения и обмена опытом по ключевым вопросам развития ИТ в транспортной индустрии, включая инновационные технологии и выработку подходов к реализации ИТ-проектов с участием представителей отрасли, разработчиков ИТ-решений и государства.
Участие в мероприятии позволит не просто узнать о насущных вопросах инновационного развития и практическом опыте ключевых экспертов транспортной экосистемы страны, но и получить эффективные инструменты для развития своего бизнеса.
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