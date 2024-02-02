В Москве пройдет форум автобизнеса «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы». Программа

Начало года – важное время для любого бизнеса, когда закладываются стратегии поведения на рынке. Эксперты и участники форума «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы» поделятся необходимыми для анализа цифрами, фактами и оценками. Сначала проанализируют основные события 2023 года и поговорят об их влиянии на экономику, доходы населения, готовность к крупным покупкам. Затем расскажут о факторах, которые будут влиять на автобизнес в 2024 году: ставка ЦБ, господдержка, объемы производства, планы компаний по экспорту и импорту.

На форум уже заявлено порядка 50 спикеров. Организаторы пригласили как отечественных автопроизводителей (АвтоВАЗ, «Москвич», «Моторинвест», «Атом» и «Автотор»), так и дистрибьюторов китайских компаний. В 2023 году на российский рынок вышли два десятка брендов из Поднебесной. В наступившем году китайцы продолжат осваивать наш авторынок и конкуренция между ними усилится. Отдельный блок дискуссии будет посвящен направлению F&I в автобизнесе: автокредитованию, автолизингу и автострахованию. Также предусмотрена дискуссионная панель по темам автосервиса, автокомпонентов и новых технологий.

Фото: пресс-служба аналитического агентства "АВТОСТАТ"

В рамках форума состоится торжественное вручение премии «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value – 2024)». С учетом изменения структуры рынка и ухода целого ряда марок – весьма вероятно, что в числе номинантов и победителей в этом году мы увидим новые имена.

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