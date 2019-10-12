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12 октября 2019, 00:44

В Москве пройдет форум «IT-Революция в автобизнесе»

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Аналитическое агентство «Автостат» проведет 7 ноября 2019 года в Москве третий ежегодный форум «IT-Революция в автобизнесе», посвященный современным тенденциям на рынке IT-технологий и решениям, предлагаемым для автомобильного бизнеса.
Достижения IT-технологий постепенно становятся неотъемлемой частью нашей жизни: беспилотные автомобили, приложения для такси, онлайн-шоурумы, помогающие купить машину, не выходя из дома – всем этим сейчас уже мало кого можно удивить. На форуме «IT-Революция в автобизнесе» участники обсудят, как и в каком направлении развивается рынок цифровых технологий, какие решения сейчас предлагаются для бизнеса.

В форуме примут участие автопроизводители, автодилеры, агентства, представители автобизнеса, финансовые и страховые компании, руководители и владельцы бизнеса. Предметом обсуждения станет широкий спектр тем, касающихся применения IT-технологий в современном автобизнесе.

  • Цифровизация: среда обитания автомобилей. Что изменится в автомобилях, на дорогах, в законодательстве. Речь пойдет об объединении усилий государства, автопроизводителей и цифровых компаний для развития в России интеллектуальных транспортных систем. 
  • Новые автомобили и новые потребители. Дискуссия с производителями о будущем индустрии в цифровую эпоху. Среди основных вопросов: Как будет выглядеть авторынок через 3 – 5 – 10 лет? Умный автомобиль: что может сегодня и что сможет завтра? Автомобиль как услуга. Тренд: пользование, а не владение. Как изменится структура потребления и как в связи с этим выживать производителям? Изменение структуры сервисных услуг в дилерских центрах в связи с увеличением парков, а также ростом количества электромобилей.
  • Маркетинг на перспективу до 2030 года. Александр Усольцев из Mastakey расскажет об авто-классифайдах и возможном переходе к транзакционной модели. Александр Эрнезакс (digital-агентство Edsion) проанализирует тенденции и перспективы для авторитейла.
  • Круглый стол «F&I: цифровые инструменты и стратегии» будет посвящен умному кредитованию и страхованию, а также сервисам для онлайн кредитования и страхования  

Кроме того, в программе форума конкурс IT-решений, экспозиция и нетворкинг между разработчиками и представителями автобизнеса.
 
 

Почему нужно пойти на форум «IT-революция в автобизнесе – 2019»?

  • чтобы послушать экспертов рынка, которые поделятся знаниями и практическим опытом;
  • чтобы получить актуальную информацию о трендах рынка, кейсах и решениях, которые предлагают разработчики IT – технологий;
  • чтобы завести новые знакомства в деловой среде автобизнеса, обменяться опытом и подискутировать с участниками.

«IT-революция в автобизнесе – 2019» состоится 7 ноября 2019 года в здании Красного Октября на Берсеневской набережной (Москва).

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Эксперты рассказали, как продлить ресурс двигателя
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
temeraromashin
Изменения в ОСАГО с 1 октября. Европротокол
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
temeraromashin
Пикап Isuzu D-Max сменил поколение
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
temeraromashin
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В Москве пройдет форум «IT-Революция в автобизнесе»
Достижения IT-технологий постепенно становятся неотъемлемой частью нашей жизни: беспилотные автомобили, приложения для такси, онлайн-шоурумы, помогающие купить машину, не выходя из дома – всем этим сейчас уже мало кого можно удивить. На форуме «IT-Революция в автобизнесе» участники обсудят, как и в каком направлении развивается рынок цифровых технологий, какие решения сейчас предлагаются для бизнеса.В форуме примут участие автопроизводители, автодилеры, агентства, представители автобизнеса, финансовые и страховые компании, руководители и владельцы бизнеса. Предметом обсуждения станет широкий спектр тем, касающихся применения IT-технологий в современном автобизнесе.Цифровизация: среда обитания автомобилей. Что изменится в автомобилях, на дорогах, в законодательстве. Речь пойдет об объединении усилий государства, автопроизводителей и цифровых компаний для развития в России интеллектуальных транспортных систем. Новые автомобили и новые потребители. Дискуссия с производителями о будущем индустрии в цифровую эпоху. Среди основных вопросов: Как будет выглядеть авторынок через 3 – 5 – 10 лет? Умный автомобиль: что может сегодня и что сможет завтра? Автомобиль как услуга. Тренд: пользование, а не владение. Как изменится структура потребления и как в связи с этим выживать производителям? Изменение структуры сервисных услуг в дилерских центрах в связи с увеличением парков, а также ростом количества электромобилей.Маркетинг на перспективу до 2030 года. Александр Усольцев из Mastakey расскажет об авто-классифайдах и возможном переходе к транзакционной модели. Александр Эрнезакс (digital-агентство Edsion) проанализирует тенденции и перспективы для авторитейла.Круглый стол «F&I: цифровые инструменты и стратегии» будет посвящен умному кредитованию и страхованию, а также сервисам для онлайн кредитования и страхования  Кроме того, в программе форума конкурс IT-решений, экспозиция и нетворкинг между разработчиками и представителями автобизнеса.  Почему нужно пойти на форум «IT-революция в автобизнесе – 2019»?чтобы послушать экспертов рынка, которые поделятся знаниями и практическим опытом;чтобы получить актуальную информацию о трендах рынка, кейсах и решениях, которые предлагают разработчики IT – технологий;чтобы завести новые знакомства в деловой среде автобизнеса, обменяться опытом и подискутировать с участниками.«IT-революция в автобизнесе – 2019» состоится 7 ноября 2019 года в здании Красного Октября на Берсеневской набережной (Москва).
2019-10-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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