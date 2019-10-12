12 октября 2019, 00:44
В Москве пройдет форум «IT-Революция в автобизнесе»
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Аналитическое агентство «Автостат» проведет 7 ноября 2019 года в Москве третий ежегодный форум «IT-Революция в автобизнесе», посвященный современным тенденциям на рынке IT-технологий и решениям, предлагаемым для автомобильного бизнеса.
Достижения IT-технологий постепенно становятся неотъемлемой частью нашей жизни: беспилотные автомобили, приложения для такси, онлайн-шоурумы, помогающие купить машину, не выходя из дома – всем этим сейчас уже мало кого можно удивить. На форуме «IT-Революция в автобизнесе» участники обсудят, как и в каком направлении развивается рынок цифровых технологий, какие решения сейчас предлагаются для бизнеса.
В форуме примут участие автопроизводители, автодилеры, агентства, представители автобизнеса, финансовые и страховые компании, руководители и владельцы бизнеса. Предметом обсуждения станет широкий спектр тем, касающихся применения IT-технологий в современном автобизнесе.
- Цифровизация: среда обитания автомобилей. Что изменится в автомобилях, на дорогах, в законодательстве. Речь пойдет об объединении усилий государства, автопроизводителей и цифровых компаний для развития в России интеллектуальных транспортных систем.
- Новые автомобили и новые потребители. Дискуссия с производителями о будущем индустрии в цифровую эпоху. Среди основных вопросов: Как будет выглядеть авторынок через 3 – 5 – 10 лет? Умный автомобиль: что может сегодня и что сможет завтра? Автомобиль как услуга. Тренд: пользование, а не владение. Как изменится структура потребления и как в связи с этим выживать производителям? Изменение структуры сервисных услуг в дилерских центрах в связи с увеличением парков, а также ростом количества электромобилей.
- Маркетинг на перспективу до 2030 года. Александр Усольцев из Mastakey расскажет об авто-классифайдах и возможном переходе к транзакционной модели. Александр Эрнезакс (digital-агентство Edsion) проанализирует тенденции и перспективы для авторитейла.
- Круглый стол «F&I: цифровые инструменты и стратегии» будет посвящен умному кредитованию и страхованию, а также сервисам для онлайн кредитования и страхования
Кроме того, в программе форума конкурс IT-решений, экспозиция и нетворкинг между разработчиками и представителями автобизнеса.
Почему нужно пойти на форум «IT-революция в автобизнесе – 2019»?
- чтобы послушать экспертов рынка, которые поделятся знаниями и практическим опытом;
- чтобы получить актуальную информацию о трендах рынка, кейсах и решениях, которые предлагают разработчики IT – технологий;
- чтобы завести новые знакомства в деловой среде автобизнеса, обменяться опытом и подискутировать с участниками.
«IT-революция в автобизнесе – 2019» состоится 7 ноября 2019 года в здании Красного Октября на Берсеневской набережной (Москва).
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02.10.2019, 17:37
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
29.09.2019, 00:01
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
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Комментарии пользователей
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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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