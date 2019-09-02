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2 сентября 2019, 11:22

В Москве пройдет крупнейшая конференция Callday 2019 про маркетинг и сквозную аналитику

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Фото: Calltouch
22 октября на ВТБ Арене пройдет самое масштабное событие для предпринимателей, директоров по маркетингу и маркетологов – крупнейшая конференция про бизнес, маркетинг и сквозную аналитику Callday 2019, которую проведут компании Calltouch и МегаФон.
В Москве пройдет крупнейшая конференция Callday 2019 про маркетинг и сквозную аналитику

Фото: Calltouch

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Конференция Callday 2019 адресована, в первую очередь, предпринимателям, директорам по маркетингу и маркетологам. В этом году мероприятие обещает стать по-настоящему масштабным: организаторы соберут 5 000 участников в оффлайне и 10 000 человек на онлайн-трансляции. В числе спикеров - основатели и директора таких компаний, как Hoff, ЦИАН, МегаФон, Dostavista Global, ВсеИнструменты.ру, Ярмарка Мастеров (livemaster.ru) и Calltouch. Они поделятся историями успеха: с чего начинали, как привлекали своих первых клиентов и что делали, чтобы заполучить последующих. 

Компания Calltouch представит исследование рынка платной рекламы и покажет его срез по топ-вертикалям. МегаФон расскажет про трудности выхода на новые рынки, а Dostavista Global – о допустимом пороге риска и о том, как относиться к собственным ошибкам, чтобы двигаться еще быстрее. ВсеИнструменты.ру поделятся секретами выстраивания коммуникации с клиентом. Ярмарка Мастеров (livemaster.ru) поговорит о необходимости быстрого реагирования на новые «вызовы». ЦИАН расскажет о том, как за последние 5 лет они прошли путь от небольшой компании до лидера отрасли, а Hoff даст рекомендации, как развивать компанию в постоянно меняющихся условиях рынка.

Главная задача Callday 2019 - вдохновить участников конференции на новые проекты и развитие бизнеса. Быстро меняющаяся ситуация современного общества диктует новые законы: любому предпринимателю или неравнодушному сотруднику компании важно постоянно получать новые знания и быть в курсе событий. Представители крупных российских компаний из различных сегментов поделятся опытом выстраивания эффективной коммуникации с клиентами и построения многомиллионного бизнеса с нуля. На конференции участники смогут почерпнуть новые идеи и завязать полезные знакомства.

Участие бесплатно, но необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Дата проведения: 22 октября 2019
Сбор гостей: 09.30
Начало конференции: 10.30
Место проведения: ВТБ Арена (стадион Динамо, Ледовая арена)
Адрес: Москва, Ленинградский проспект, дом 36, корпус 13


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В Москве пройдет крупнейшая конференция Callday 2019 про маркетинг и сквозную аналитику
{{material_127148}}Конференция Callday 2019 адресована, в первую очередь, предпринимателям, директорам по маркетингу и маркетологам. В этом году мероприятие обещает стать по-настоящему масштабным: организаторы соберут 5 000 участников в оффлайне и 10 000 человек на онлайн-трансляции. В числе спикеров - основатели и директора таких компаний, как Hoff, ЦИАН, МегаФон, Dostavista Global, ВсеИнструменты.ру, Ярмарка Мастеров (livemaster.ru) и Calltouch. Они поделятся историями успеха: с чего начинали, как привлекали своих первых клиентов и что делали, чтобы заполучить последующих. Компания Calltouch представит исследование рынка платной рекламы и покажет его срез по топ-вертикалям. МегаФон расскажет про трудности выхода на новые рынки, а Dostavista Global – о допустимом пороге риска и о том, как относиться к собственным ошибкам, чтобы двигаться еще быстрее. ВсеИнструменты.ру поделятся секретами выстраивания коммуникации с клиентом. Ярмарка Мастеров (livemaster.ru) поговорит о необходимости быстрого реагирования на новые «вызовы». ЦИАН расскажет о том, как за последние 5 лет они прошли путь от небольшой компании до лидера отрасли, а Hoff даст рекомендации, как развивать компанию в постоянно меняющихся условиях рынка.Главная задача Callday 2019 - вдохновить участников конференции на новые проекты и развитие бизнеса. Быстро меняющаяся ситуация современного общества диктует новые законы: любому предпринимателю или неравнодушному сотруднику компании важно постоянно получать новые знания и быть в курсе событий. Представители крупных российских компаний из различных сегментов поделятся опытом выстраивания эффективной коммуникации с клиентами и построения многомиллионного бизнеса с нуля. На конференции участники смогут почерпнуть новые идеи и завязать полезные знакомства.Участие бесплатно, но необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия. Дата проведения: 22 октября 2019Сбор гостей: 09.30Начало конференции: 10.30Место проведения: ВТБ Арена (стадион Динамо, Ледовая арена)Адрес: Москва, Ленинградский проспект, дом 36, корпус 13
2019-09-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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