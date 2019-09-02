2 сентября 2019, 11:22
В Москве пройдет крупнейшая конференция Callday 2019 про маркетинг и сквозную аналитику
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Фото: Calltouch
22 октября на ВТБ Арене пройдет самое масштабное событие для предпринимателей, директоров по маркетингу и маркетологов – крупнейшая конференция про бизнес, маркетинг и сквозную аналитику Callday 2019, которую проведут компании Calltouch и МегаФон.
Фото: Calltouch
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Компания Calltouch представит исследование рынка платной рекламы и покажет его срез по топ-вертикалям. МегаФон расскажет про трудности выхода на новые рынки, а Dostavista Global – о допустимом пороге риска и о том, как относиться к собственным ошибкам, чтобы двигаться еще быстрее. ВсеИнструменты.ру поделятся секретами выстраивания коммуникации с клиентом. Ярмарка Мастеров (livemaster.ru) поговорит о необходимости быстрого реагирования на новые «вызовы». ЦИАН расскажет о том, как за последние 5 лет они прошли путь от небольшой компании до лидера отрасли, а Hoff даст рекомендации, как развивать компанию в постоянно меняющихся условиях рынка.
Главная задача Callday 2019 - вдохновить участников конференции на новые проекты и развитие бизнеса. Быстро меняющаяся ситуация современного общества диктует новые законы: любому предпринимателю или неравнодушному сотруднику компании важно постоянно получать новые знания и быть в курсе событий. Представители крупных российских компаний из различных сегментов поделятся опытом выстраивания эффективной коммуникации с клиентами и построения многомиллионного бизнеса с нуля. На конференции участники смогут почерпнуть новые идеи и завязать полезные знакомства.
Участие бесплатно, но необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.
Дата проведения: 22 октября 2019
Сбор гостей: 09.30
Начало конференции: 10.30
Место проведения: ВТБ Арена (стадион Динамо, Ледовая арена)
Адрес: Москва, Ленинградский проспект, дом 36, корпус 13
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Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
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Комментарии пользователей
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