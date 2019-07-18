18 июля 2019, 14:20
В Москве пройдет крупнейший форум по блокчейну и криптовалютам
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16 и 17 октября 2019 года в московском Экспоцентре в четвертый раз состоится форум Blockchain Life. В этом году крупнейшее отраслевое мероприятие России и Европы соберет не менее 6 000 участников из 70 стран мира.
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Эксперты и участники из 70 стран обсудят стремительное развитие технологии блокчейн в России и мире, рассмотрят все возможные пути заработка на криптовалютах и инновационных стартапах, дадут свои прогнозы о будущем самой перспективной и быстрорастущей индустрии современности.
Свое участие в Blockchain Life 2019 уже подтвердили владельцы крупнейших мировых компаний индустрии, основатели топовых криптомонет, бизнесмены и инвесторы, разработчики и представители государственной власти. Но двери форума открыты для всех, кто хочет разобраться в тонкостях, найти полезные связи и присоединиться к мировому сообществу блокчейн и крипто индустрии. Ведь Blockchain Life - не просто крупнейший форум, но и профессиональный инструмент для личного развития и развития бизнеса.
Приобрести билет на участие в форуме Blockchain Life 2019 можно на сайте мероприятия. Цена стартует от 2 999 рублей. При оплате до 1 августа действует скидка. Форум пройдет в Москве 16 – 17 октября 2019 года в Экспоцентре.
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Комментарии пользователей
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Это пипец, товарищи. Бред полный. Вектра Б, пассат б5 и примера?! Самые надежные? Что курят авторы? Опель по ходовке более менее, но он просто гниет. Живых нет. Пассат аналогично. Примера просто хлам и по кузову, и по мотору... По всему
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