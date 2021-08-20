В Москве пройдет масштабная выставка автомобильной индустрии «Интеравто»
Фото: Интеравто
Фото: Интеравто
Фото: Интеравто
Фото: Интеравто
Фото: Интеравто
Более 15 лет выставка «Интеравто» дает возможность раскрыть потенциал российских предприятий, повысить уровень конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и мировом автомобильных рынках. Проект ежегодно помогает начинающим компаниям выйти на российский рынок автокомпонентов, укрепляет позиции крупных игроков и способствует налаживанию новых деловых связей и поиску клиентов.
Среди участников «Интеравто» в 2021 году – представители российского и иностранного автомобильного сектора:
• Iran Khodro «IKCO» – крупнейший производитель легковых и коммерческих автомобилей в регионе Ближнего Востока.
• Triangle Tyre CO, LTD – китайский производитель автомобильных шин.
• TROTON (Польша) – производитель материалов для кузовного ремонта.
• Компания «Ру-синтез» – один из крупнейших производителей профессиональной автохимии для бесконтактной и ручной мойки автомобилей, автокосметики и профессиональной химии для клининга.
• MTF Light – разработчик и поставщик осветительного оборудования для автомобилей на рынок России.
• Pandora – калужское предприятие, которое занимается разработкой и производством охранно-противоугонной автомобильной электроники, сервисных автомобильных устройств и телеметрических комплексов.
• Н7-group – компания, представляющая оборудование и расходные материалы для кузовных работ.
• Cleanol – ведущий российский производитель автохимии для автомойки, детейлинга, клининга.
• «Инвестмеханика» – один из лидеров российского рынка материалов для авторемонта.
Ежегодно к «Интеравто» присоединяются новые компании, которым выставка дает возможность презентовать свою продукцию и услуги профессиональной аудитории, найти новые каналы сбыта и выгодных партнеров. В этом году участие в проекте впервые принимают:
• Титан СМ – современное и динамично развивающееся предприятие, один из крупнейших производителей консистентных смазок в России и СНГ.
• Компания КИВИ КОЛОР-ГРУПП – оптовые продажи лакокрасочных материалов для ремонта автомобилей. Лакокрасочная система цветоподбора и весь необходимый спектр материалов для покраски автомобиля под брендом Kiwix.
• ARDA carwash equipment – крупнейший производитель автомоек самообслуживания и прямой поставщик роботизированных автомоек.
• Компания Defly – предприятие полного производственного цикла с двумя направлениями деятельности: производство автоаксессуаров из оргстекла и швейное производство.
• K2 – польский производитель товаров для детейлинга, автохимии и автокосметики.
• АО «Орех» – автозапчасти ко всем моделям грузового и коммерческого автотранспорта самых различных брендов и ценовых категорий. В 2021 году АО «Орех» принимает участие в выставке «Интеравто» совместно с партнером ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – смазочные материалы», представляющим продукцию под брендом Gazpromneft. Бренд Gazpromneft – национальный лидер массового сегмента, который производит современные моторные и трансмиссионные масла, пластичные смазки, антифризы и специальные жидкости для легковых и коммерческих автомобилей.
• «Мембране Трейдинг» – официальный дистрибьютор в России антигравийных пленок.
• Завод «МарКон» – один из крупнейших в России производителей тормозных колодок для отечественных и импортных легковых и коммерческих автомобилей, автобусов, грузовиков и прицепов, квадроциклов, велосипедов, фронтальных погрузчиков и другой спецтехники.
• «Бизнес Кар Рефиниш» – профессиональный поставщик инновационных автомобильных красок и оборудования для кузовного ремонта в России.
В рамках деловой программы будут обсуждаться актуальные вопросы автомобильной индустрии: подготовка кадров для автобизнеса, использование ремонтных систем и технологий ЛКП и многое другое.
25 августа 2021 года (с 10:00 до 14:00, павильон 1, зал «С») состоится круглый стол на тему «Развитие и локализации производства комплектующих изделий для автомобильной промышленности». Участники мероприятия рассмотрят вопросы защиты интеллектуальных прав и борьбы с контрафактом и фальсификацией запасных частей, горюче-смазочных материалов и жидкостей, а также наметят основные векторы развития производства и локализации автокомпонентов.
Выставка «Интеравто» представляет интерес для широкой профессиональной аудитории: производителей и дистрибьюторов автокомпонентов, запчастей, комплектующих, автохимии, лакокрасочной продукции, оборудования для техобслуживания и ремонта автотранспорта; представителей автосервисов, тюнинг-ателье, страховых компаний, федеральных и муниципальных органов власти, специализированных СМИ.
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