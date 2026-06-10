Новые правила для такси: самозанятые смогут работать без привязки к региону

В Москве разрешат самозанятым таксистам работать без столичной регистрации

Власти Москвы готовят изменения для таксистов: самозанятые смогут официально работать без местной регистрации. Это решение может повлиять на дефицит водителей и сделать профессию доступнее, что особенно актуально на фоне роста спроса на такси.

Власти Москвы готовят изменения для таксистов: самозанятые смогут официально работать без местной регистрации. Это решение может повлиять на дефицит водителей и сделать профессию доступнее, что особенно актуально на фоне роста спроса на такси.

В Москве готовятся к запуску новых правил, которые сделают работу самозанятых таксистов в столице предпочтительнее: им не нужно будет проходить московскую регистрацию. Это решение может стать ключевым для рынка такси, где в последние годы ощущается нехватка водителей, а спрос на перевозки стабильно растёт. Для многих водителей, ранее имевших ограниченную прописку, открылась возможность легального выхода на рынок и увеличения доходов.

Новая норма будет синхронизирована с Московской областью. Это позволит самозанятым получить разрешение на работу в московском такси без необходимости постоянной регистрации. Ожидается, что все согласования завершатся в течение месяца, после чего нововведение вступит в силу.

Ранее в Госдуме уже рассматривался закон, который даёт самозанятым таксистам право получать разрешение на работу в любом регионе независимо от постоянной регистрации. Один из авторов документа, Игорь Игошин, подчёркивает, что граждане России не ограничены в праве на свободу перемещения и выбора места работы между регионами, однако для таксистов до сих пор действуют исключения. Это, по мнению депутата, несправедливо и требует исправления.

Водители часто обращаются к властям с просьбой разрешить им брать заказы в разных регионах, не привязываясь к месту регистрации. Соответствующие обращения были направлены премьер-министру Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Совета Федерации Валентине Матвиенко. По мнению самих таксистов, такие изменения способствуют более быстрому выполнению заказов и повышают доход, а пассажирам — сокращают время ожидания машины.

Эксперты отмечают, что разрешение на работу без регистрации может стать стимулом для развития конкуренции и повышения качества услуг. В крупных городах спрос на такси продолжает расти, а гибкость регулирования позволяет быстрее реагировать на изменения рынка. При этом новые правила не отменяют обязательных требований к безопасности и квалификации водителей — все они по-прежнему должны проходить проверки и получать разрешения в установленном порядке. Таким образом, нововведение может расширить доступ к профессии, но не снизить уровень контроля за качеством перевозок. Важно помнить, что подобные меры могут быть применены и в других регионах, где также ощущается нехватка водителей и растёт спрос на такси.

На фоне этих изменений рынок такси в России уже сталкивался с трудностями: таксопарки сообщали о нехватке водителей из-за новых требований к локализации автомобилей, что привело к увеличению цен на поездки.