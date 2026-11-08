Подарок к Новому году? На 20 улицах Москвы неожиданно снизят стоимость парковки

8 ноября 2026, 18:43
Где-то подешевеет, а где-то взлетит: в Москве с 25 декабря кардинально меняют тарифы на парковку
Где-то подешевеет, а где-то взлетит: в Москве с 25 декабря кардинально меняют тарифы на парковку
Тариф зависит от загрузки: на 20 участках со свободными местами парковка подешевеет с 25 декабря. В нескольких округах появятся резидентные разрешения, а на загруженных улицах ставки проиндексируют. Водителям важно проверить условия по конкретному адресу.
Московские тарифы на уличную стоянку корректируют с учетом загрузки парковок и автомобильного трафика. Если спрос не соответствует числу свободных мест, стоимость меняют, чтобы парковка оставалась доступной.
С 25 декабря тариф снизится на 20 участках между МКАД и Третьим транспортным кольцом. Средняя загрузка там ниже 50 процентов. Улицы расположены в Западном, Северном, Северо-Восточном, Восточном, Северо-Западном и Южном округах.
В других местах ставки будут менять в противоположном направлении. На участках с загрузкой 80-90 процентов тарифы скорректируют, чтобы парковочные места чаще освобождались; обычный и дифференцированный тарифы проиндексируют.
Резидентные разрешения начнут действовать на ряде улиц Восточного, Западного, Северного, Северо-Восточного, Северо-Западного, Южного и Юго-Западного округов. После оформления на mos.ru местные жители смогут парковаться бесплатно с 20:00 до 8:00 либо круглосуточно за 3 тысячи рублей в год. Цена разрешения не менялась 14 лет. Решение согласовано с муниципальными депутатами.
Дептранс также напоминает, что оплата уличных парковок финансирует благоустройство дворов и общественных пространств. За последние 10 лет на эти средства преобразились более 11 тысяч дворов; обновлялись детские площадки, дорожная основа и зеленые насаждения. Планы и отчеты управ размещены в разделе «Благоустройство на средства от платных парковок».
В дни государственных праздников парковка останется бесплатной. По воскресеньям платить не необходимо, кроме участков с повышенными и динамическими тарифами. Подробности опубликованы на Едином транспортном портале, выяснил 110km.ru. Отдельно о правилах для автомобилистов за рубежом можно прочитать в материале про ввоз машин в Казахстан.
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