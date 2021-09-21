21 сентября 2021, 13:20
В Москве сгорел первый электробус
Сегодня ночью на дублёре Дмитровского шоссе в Москве загорелся электробус КамАЗ. Он следовал в парк без пассажиров, поэтому обошлось без пострадавших. В Дептрансе уверяют, что это первый подобный инцидент за три года эксплуатации электробусов в столице.
Дарья Климова Фото: РБК
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Электробус КамАЗдля Москвы представили в конце 2017 года. Он вмещает до 85 человек и может проезжать без подзарядки по 50 километров. Заряжается автобус на конечной остановке. Каждый экземпляр стоит от 20 до 30 млн рублей в зависимости от комплектации и емкости батарей. Сейчас на балансе Мосгортранса числятся 660 электробусов КамАЗ и ЛиАЗ. Они работают на 52 маршрутах, преимущественно в Центральном, Восточном и Северо-Восточном округах столицы.
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08.09.2021, 00:11
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