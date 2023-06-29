В Москве сошли с рельсов 6 вагонов с цементом: названа причина
Был создан оперативный штаб, на место ЧП со станций Люблино и Лосиноостровская направили два восстановительных поезда. Как выяснилось, причиной схода грузовых вагонов стали тормозные башмаки. Железнодорожники просто забыли их убрать перед тем, как грузовой состав тронулся с места. Через час движение пассажирских поездов по двум путям на павелецком направлении было возобновлено.
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29.06.2023, 18:17
Китайский одноклассник «ГАЗели» удивил ценой: очень дешево
Легкий грузовичок Linxys Gold Card недавно начали собирать на совместном предприятии SAIC-GM-Wuling в Китае. По габаритам он близок к нашей «ГАЗели Next». Колесная база «китайца» составляет 3,65 метра, а длина грузовой платформы – 3,5 метра. Сейчас производитель назвал цены и комплектации.Читать далее
-
29.06.2023, 15:14
Глава иранской Saipa рассказал о проблемах с качеством и ценах для России
Иранский автопроизводитель Saipa обещает привезти в Россию сразу три модели: хэтчбек Quik и седаны Saina и Shahin. Глава компании Мохаммад Али Тимури рассказал о ценах и качестве автомобилей.Читать далее
-
29.06.2023, 13:13
В Петербурге проверяющие нашли в бананах кокаин
Сотрудники петербургской таможни обнаружили в контейнере с бананами, прибывшими морем из Африки, кокаина на 450 млн рублей. Груз следовал транзитом через Европу в Узбекистан.Читать далее
-
29.06.2023, 12:00
Новым директором завода «Москвич» стал немец
Информация о скорой смене руководителя автозавода «Москвич», появившаяся несколько дней назад, получила официальное подтверждение. Нынешний директор предприятия Дмитрий Пронин уступит место Хансу-Петеру Мозеру.Читать далее
-
29.06.2023, 07:38
Нехватка дальнобойщиков докатилась и до России
Руководители крупнейших отечественных логистических компаний пожаловались на дефицит кадров. Нехватка водителей грузовиков массой свыше 3,5 тонны достигает 21%. Особенно остро проблема стоит для межрегиональных перевозок. Решить ее помогут изменения в законодательстве.Читать далее
-
29.06.2023, 07:08
5 пикапов разбили на краш-тесте: все очень грустно (видео)
Эксперты американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) провели краш-тесты пяти популярных среднеразмерных пикапов. Из них только одна модель получила удовлетворительные оценки за безопасность.Читать далее
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