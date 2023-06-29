В Москве сошли с рельсов 6 вагонов с цементом: названа причина

Ранее мы писали Шесть человек погибли в ДТП: их искусали пчелы Большой пассажирский автобус в Никарагуа потерял управление, вылетел с трассы, пропахал по джунглям порядка ... Читать далее

Грузовой состав из 31 вагона потерпел крушение на станции Бирюлево-Товарная. Шесть вагонов с цементом сошли с рельсов, три из них перевернулись, пишет «Профиль» . К счастью, обошлось без пострадавших, но движение поездов на участке было приостановлено на час. Наблюдались задержки пригородных поездов Павелецкого направления и поездов в аэропорт «Домодедово».

Был создан оперативный штаб, на место ЧП со станций Люблино и Лосиноостровская направили два восстановительных поезда. Как выяснилось, причиной схода грузовых вагонов стали тормозные башмаки. Железнодорожники просто забыли их убрать перед тем, как грузовой состав тронулся с места. Через час движение пассажирских поездов по двум путям на павелецком направлении было возобновлено.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах