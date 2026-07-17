Электромобили Umo 5 с Яндексом выходят на рынок - что ждет покупателей

В Москве стартовала массовая сборка электрокаров Umo 5 для россиян

В столице началось массовое производство новых электромобилей. Модель Umo 5 теперь доступна россиянам. Ожидается расширение локализации производства. Узнайте подробности о новинке.

В столице началось массовое производство новых электромобилей. Модель Umo 5 теперь доступна россиянам. Ожидается расширение локализации производства. Узнайте подробности о новинке.

В 2026 году на московском заводе «Москвич» развернулось масштабное производство электромобилей Umo 5, оснащенных сервисами Яндекс. С начала года предприятие выпустило уже около тысячи таких машин, а к концу года планируется довести этот показатель до трех тысяч экземпляров, заявил глава компании EVM Илья Рашкин.

Как сообщает Quto.ru, сейчас сборка Umo 5 осуществляется крупноузловым методом. Однако в ближайшие годы предприятие намерено перейти к более глубокой локализации, включая запуск сварки и окраски кузовов. Эти изменения ожидаются не ранее конца 2026 года или начала 2027 года, что позволит повысить уровень отечественного производства.

В перспективе компания EVM планирует наладить выпуск ключевых электрических компонентов, в том числе тяговых батарей, что станет важным шагом для развития российской электромобильной индустрии.

Umo 5 построен на платформе китайского GAC Aion Y 510 Plus. Автомобиль оснащен электромотором мощностью 204 л.с., установленным на задней оси, а запас хода достигает 420 километров. Среди особенностей модели - 14,6-дюймовый сенсорный экран медиасистемы с интеграцией Яндекс Авто и голосовым помощником Алиса.

Изначально Umo 5 был доступен только для такси и каршеринга, где быстро завоевал популярность. Теперь же электрокар поступил в свободную продажу для всех желающих. Минимальная стоимость новинки составляет 2 590 000 рублей.

Появление Umo 5 на российском рынке открывает новые возможности для автомобилистов, заинтересованных в экологичном транспорте с современными цифровыми сервисами. В ближайшие годы ожидается дальнейшее развитие линейки и расширение локализации производства.