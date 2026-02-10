Попытка ГИБДД оштрафовать робота службы доставки закончилась полным провалом

10 февраля 2026, 13:35
В Москве суд отменил штраф ГАИ для робота-курьера: за что его хотели наказать?
В Москве суд отменил штраф ГАИ для робота-курьера: за что его хотели наказать?
В столице разгорелся спор между ГАИ и компанией, управляющей роботами-доставщиками. Впервые в России попытались применить штраф за повреждение дорог к автономному устройству. Чем это обернулось и какие последствия ждут рынок - в нашем материале.
Ситуация с попыткой оштрафовать робота-курьера в Москве стала настоящим прецедентом для всех, кто следит за развитием новых технологий на дорогах. Впервые в России инспекторы ГАИ попытались применить административную статью, предназначенную для транспортных средств, к автономному устройству, не имеющему водителя. Это событие не только вызвало бурную дискуссию среди автомобилистов, но и поставило под вопрос, как именно должны регулироваться новые участники дорожного движения.
По информации Autonews, поводом для разбирательства стал инцидент, произошедший в марте 2025 года. Робот-доставщик, принадлежащий компании, связанной с «Яндексом», двигался по тротуару в центре Москвы. Сотрудники ГАИ посчитали, что его передвижение создало помеху для пешеходов, якобы вынудив их выйти на проезжую часть. На этом основании компанию попытались привлечь к ответственности по статье 12.33 КоАП, которая предусматривает штраф до 300 тысяч рублей за повреждение дорог или создание угрозы безопасности дорожного движения.
Однако защита компании настаивала: робот не мог действовать умышленно, а его перемещения не нарушали права пешеходов. Более того, видеозаписи показали, что устройство аккуратно двигалось по краю тротуара, останавливалось при приближении людей и не мешало их движению. Суд согласился с этими доводами, отметив, что роботы-доставщики не подпадают под определение транспортных средств в действующем законодательстве. В результате штраф был отменен, а решение ГАИ признано необоснованным.
Этот случай стал первым в череде подобных разбирательств, которые, вероятно, будут возникать все чаще по мере распространения автономных устройств в городах. Уже сейчас «Яндекс» планирует к 2027 году выпустить на улицы Москвы, Санкт-Петербурга и других городов около 20 тысяч роботов-доставщиков. В январе 2026 года президент России поручил ввести такие устройства в юридическое поле, что должно окончательно определить их статус и правила использования.
В пресс-службе компании отметили, что подобные ситуации помогают формировать новые стандарты и правила для автономных устройств. Постоянное взаимодействие с профильными ведомствами и накопление практического опыта позволяют вырабатывать решения, которые учитывают интересы всех участников дорожного движения. Для автомобилистов это означает, что в ближайшие годы им придется привыкать к новым соседям на дорогах и тротуарах, а также следить за изменениями в законодательстве, которые могут затронуть и их права.
Похожие материалы
-
10.02.2026, 00:16
Шесть незаконных требований ГАИ: что водитель вправе игнорировать на дороге
Многие водители не знают, какие требования инспектора незаконны. Это приводит к лишним конфликтам. Разбираемся, что делать, если сотрудник ГАИ выходит за рамки полномочий. Проверьте свои права заранее.Читать далее
-
09.02.2026, 18:24
Что изменится в ОСАГО в 2026 году: камеры, выплаты и новые правила
В 2026 году в России стартуют масштабные перемены в автостраховании. Водителей ждут новые технологии контроля, пересмотр скидок и лимитов выплат. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 18:16
Водительские права без бумажной справки: как изменится процесс оформления в России
В России готовится масштабное обновление процедуры выдачи водительских удостоверений. Бумажные справки могут уйти в прошлое. Внедрение цифровых сервисов ускорит оформление документов. Ожидаются перемены для всех кандидатов.Читать далее
-
09.02.2026, 08:24
Что делать при аварии: алгоритм первой помощи и юридические нюансы для водителей
Вышло исследование: большинство водителей не знают, как грамотно оказать первую помощь на дороге. Какие ошибки могут стоить жизни, что делать в критической ситуации и как не попасть под статью - объясняем на реальных примерах. Это важно знать каждому автомобилисту.Читать далее
-
09.02.2026, 08:11
С 2026 года пункты техосмотра ждут новые проверки и быстрые блокировки
Стало известно, что МВД готовит масштабные перемены в системе техосмотра. Уже с 2026 года пункты смогут блокировать мгновенно, а водителям упростят процедуру проверки. Какие проблемы решит нововведение и что грозит недобросовестным операторам - разбираемся подробно.Читать далее
-
09.02.2026, 00:11
Почему синие дорожные знаки с разными стрелками требуют разного поведения
Внешне похожие синие знаки на дорогах часто сбивают с толку. Их форма и тип стрелки определяют правила движения. Ошибка в трактовке может привести к штрафу. Разберемся, как не попасть в неловкое положение.Читать далее
-
08.02.2026, 22:06
Первый в истории: как межзвездная комета 3I/ATLAS переписала правила астрономии
Президент Российской академии наук Геннадий Красников прокомментировал аномальное поведение межзвездной кометы 3I/ATLAS, вызвавшей широкий резонанс в конце 2025 года. По его словам, необычные характеристики объекта — включая странности в динамике вращения, цветовые изменения и интенсивность выбросов вещества — имеют естественное объяснение и напрямую связаны с его происхождением.Читать далее
-
08.02.2026, 19:01
Apple превращает iPhone в цифровой ключ для автомобиля: что это меняет для водителей
Смартфоны становятся неотъемлемой частью жизни, и теперь они готовы заменить даже автомобильные ключи. Apple Car Keys - новый шаг в цифровизации, который может изменить привычки миллионов водителей. Почему это важно именно сейчас и к чему готовиться автолюбителям - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 11:17
Такси в России: массовое закрытие парков и рост цен после новых правил с 2026 года
Вышло исследование: с 1 марта 2026 года российский рынок такси ждет масштабная перестройка. Новые требования к локализации автомобилей уже заставили часть парков задуматься о закрытии. Что грозит пассажирам и водителям - объясняем подробно.Читать далее
-
08.02.2026, 11:06
Полет Mercedes с эстакады на МКАД попал на видео: детали трагедии на 77-м километре
Вышло видео с места резонансного происшествия на МКАД: легковой Mercedes на высокой скорости пробил ограждение и рухнул с эстакады, зацепив другую машину. Почему этот случай вызвал особое внимание у экспертов и что грозит водителям в подобных ситуациях - разбираемся подробно.Читать далее
