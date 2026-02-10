Попытка ГИБДД оштрафовать робота службы доставки закончилась полным провалом

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

10 февраля 2026, 13:35

В Москве суд отменил штраф ГАИ для робота-курьера: за что его хотели наказать?

В столице разгорелся спор между ГАИ и компанией, управляющей роботами-доставщиками. Впервые в России попытались применить штраф за повреждение дорог к автономному устройству. Чем это обернулось и какие последствия ждут рынок - в нашем материале.

Ситуация с попыткой оштрафовать робота-курьера в Москве стала настоящим прецедентом для всех, кто следит за развитием новых технологий на дорогах. Впервые в России инспекторы ГАИ попытались применить административную статью, предназначенную для транспортных средств, к автономному устройству, не имеющему водителя. Это событие не только вызвало бурную дискуссию среди автомобилистов, но и поставило под вопрос, как именно должны регулироваться новые участники дорожного движения.

По информации Autonews, поводом для разбирательства стал инцидент, произошедший в марте 2025 года. Робот-доставщик, принадлежащий компании, связанной с «Яндексом», двигался по тротуару в центре Москвы. Сотрудники ГАИ посчитали, что его передвижение создало помеху для пешеходов, якобы вынудив их выйти на проезжую часть. На этом основании компанию попытались привлечь к ответственности по статье 12.33 КоАП, которая предусматривает штраф до 300 тысяч рублей за повреждение дорог или создание угрозы безопасности дорожного движения.

Однако защита компании настаивала: робот не мог действовать умышленно, а его перемещения не нарушали права пешеходов. Более того, видеозаписи показали, что устройство аккуратно двигалось по краю тротуара, останавливалось при приближении людей и не мешало их движению. Суд согласился с этими доводами, отметив, что роботы-доставщики не подпадают под определение транспортных средств в действующем законодательстве. В результате штраф был отменен, а решение ГАИ признано необоснованным.

Этот случай стал первым в череде подобных разбирательств, которые, вероятно, будут возникать все чаще по мере распространения автономных устройств в городах. Уже сейчас «Яндекс» планирует к 2027 году выпустить на улицы Москвы, Санкт-Петербурга и других городов около 20 тысяч роботов-доставщиков. В январе 2026 года президент России поручил ввести такие устройства в юридическое поле, что должно окончательно определить их статус и правила использования.

В пресс-службе компании отметили, что подобные ситуации помогают формировать новые стандарты и правила для автономных устройств. Постоянное взаимодействие с профильными ведомствами и накопление практического опыта позволяют вырабатывать решения, которые учитывают интересы всех участников дорожного движения. Для автомобилистов это означает, что в ближайшие годы им придется привыкать к новым соседям на дорогах и тротуарах, а также следить за изменениями в законодательстве, которые могут затронуть и их права.

