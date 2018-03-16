16 марта 2018, 09:36

В Москве тестируют трехколесный электрокар

Один из резидентов московского технопарка «Калибр» построил прототип трехколесного электромобиля. Ожидается, что автомобиль задействуют каршеринг-сервисы, а также организации, обслуживающие парки, стадионы и зоны отдыха.
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  В Москве тестируют трехколесный электрокар В Москве тестируют трехколесный электрокар В Москве тестируют трехколесный электрокар
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При создании электромобиля инжиниринговая компания «Электротранспортные технологии» использовала только российские компоненты. Двухместный электрокар сможет разгоняться максимум до 100 км/ч, а запаса хода должно хватить на 100 километров. Для подзарядки аккумуляторов подойдет бытовая 220-вольтовая электросеть. Двух часов будет вполне достаточно, чтобы пополнить запасы энергии на 100 процентов.

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Первый экземпляр уже проходит тестовые испытания на специальном полигоне. В течение ближайшей пары месяцев компания соберет еще 18 электромобилей. Серийный выпуск планируют наладить на территории технопарка «Калибр». Чуть позже появится грузовая версия трехколесного электрокара. Она должна понравиться курьерским службам.

Новинка относится к категории легковых автомобилей, поэтому водителю понадобятся стандартные права категории В (или В1). Создатели электрокара утверждают, что эксплуатировать его можно в любую погоду, даже в суровую снежную зиму. 

По данным Автостат, на 1 января 2018 года в России был зарегистрирован 1 771 электромобиль. Больше всего электрокаров в Приморском крае – 415 экземпляров. На втором месте Московский регион – 404 единицы. В Хабаровском крае 163 электромобиля, а в Краснодарском – 125. Если говорить о качественном составе, то здесь безоговорочно лидирует Nissan Leaf (1 103 электрокара), на втором месте с большим отрывом Mitsubishi i-MiEV (283), на третьем – Tesla Model S (194). Инфраструктура для электромобилей развита слабо. Сейчас по всей стране насчитывается не более 200 зарядных станций.

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В Москве тестируют трехколесный электрокар
При создании электромобиля инжиниринговая компания «Электротранспортные технологии» использовала только российские компоненты. Двухместный электрокар сможет разгоняться максимум до 100 км/ч, а запаса хода должно хватить на 100 километров. Для подзарядки аккумуляторов подойдет бытовая 220-вольтовая электросеть. Двух часов будет вполне достаточно, чтобы пополнить запасы энергии на 100 процентов.{{material_122168}}Первый экземпляр уже проходит тестовые испытания на специальном полигоне. В течение ближайшей пары месяцев компания соберет еще 18 электромобилей. Серийный выпуск планируют наладить на территории технопарка «Калибр». Чуть позже появится грузовая версия трехколесного электрокара. Она должна понравиться курьерским службам.Новинка относится к категории легковых автомобилей, поэтому водителю понадобятся стандартные права категории В (или В1). Создатели электрокара утверждают, что эксплуатировать его можно в любую погоду, даже в суровую снежную зиму. По данным Автостат, на 1 января 2018 года в России был зарегистрирован 1 771 электромобиль. Больше всего электрокаров в Приморском крае – 415 экземпляров. На втором месте Московский регион – 404 единицы. В Хабаровском крае 163 электромобиля, а в Краснодарском – 125. Если говорить о качественном составе, то здесь безоговорочно лидирует Nissan Leaf (1 103 электрокара), на втором месте с большим отрывом Mitsubishi i-MiEV (283), на третьем – Tesla Model S (194). Инфраструктура для электромобилей развита слабо. Сейчас по всей стране насчитывается не более 200 зарядных станций.
2018-03-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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