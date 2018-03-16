16 марта 2018, 09:36
В Москве тестируют трехколесный электрокар
Один из резидентов московского технопарка «Калибр» построил прототип трехколесного электромобиля. Ожидается, что автомобиль задействуют каршеринг-сервисы, а также организации, обслуживающие парки, стадионы и зоны отдыха.
При создании электромобиля инжиниринговая компания «Электротранспортные технологии» использовала только российские компоненты. Двухместный электрокар сможет разгоняться максимум до 100 км/ч, а запаса хода должно хватить на 100 километров. Для подзарядки аккумуляторов подойдет бытовая 220-вольтовая электросеть. Двух часов будет вполне достаточно, чтобы пополнить запасы энергии на 100 процентов.
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Новинка относится к категории легковых автомобилей, поэтому водителю понадобятся стандартные права категории В (или В1). Создатели электрокара утверждают, что эксплуатировать его можно в любую погоду, даже в суровую снежную зиму.
По данным Автостат, на 1 января 2018 года в России был зарегистрирован 1 771 электромобиль. Больше всего электрокаров в Приморском крае – 415 экземпляров. На втором месте Московский регион – 404 единицы. В Хабаровском крае 163 электромобиля, а в Краснодарском – 125. Если говорить о качественном составе, то здесь безоговорочно лидирует Nissan Leaf (1 103 электрокара), на втором месте с большим отрывом Mitsubishi i-MiEV (283), на третьем – Tesla Model S (194). Инфраструктура для электромобилей развита слабо. Сейчас по всей стране насчитывается не более 200 зарядных станций.
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