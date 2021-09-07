В Москве установят 500 новых камер, которые будут проверять ОСАГО, техосмотр и шлемы
Новые приборы установят в 2022 году в очагах аварийности, а также на выделенных полосах. Эксперты говорят о том, что на первом этапе будет много технических ошибок в распознавании того или иного нарушения. Страховщики предупреждают, что электронная база ОСАГО может не выдержать возросшей нагрузки из-за постоянных запросов по проверке полиса.
База техосмотра МВД (ЕАИСТО) готова к увеличению потока запросов. Напомним, с 1 марта 2022 года вступает в силу поправка к КоАП, вводящая штраф в 2 000 рублей за управление транспортным средством без диагностической карты.
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- 1 950 000 РToyota Land Cruiser Prado 2018 в Москве
- 1 140 000 РMercedes GL-класс 2014 в Москве
- 1 999 999 РLand Rover Range Rover Evoque 2012 в Москве
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