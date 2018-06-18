18 июня 2018, 10:31
В Москве вдвое сократилось число брошенных автомобилей
Власти столицы сообщили, что количество автохалама на улицах Москвы за последние четыре года уменьшилось в два раза. Это стало результатом новых правил по утилизации брошенных автомобилей. С 2015 года власти могут самостоятельно утилизировать бесхозный транспорт, если не удалось найти его владельца.
По данным столичной мэрии, в 2014 году на улицах Москвы насчитывалось более 16,6 тысяч брошенных автомобилей. В прошлом году их число сократилось до 7,3 тысяч. Брошенным автомобиль считается, если у его нет собственника, или он не подлежит восстановлению после ДТП, или автомобиль разукомплектован - отсутствуют колеса, стекла, двери или другие кузовные элементы.
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В ситуации, когда собственника быстро найти не удается, машину увозят на спец.стоянку. Здесь она ждет еще три месяца. В течение этого срока власти должны установить владельца, а если это невозможно – обратиться в суд о признании машины бесхозной. По решению суда автомобиль переходит в собственность города и утилизируется.
За первые месяцы нынешнего года обследовано более 2 000 подозрительных автомобилей. Из них половина приведена владельцами в порядок или убрана с улицы, еще почти 900 машин эвакуированы властями на спец.стоянки.
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