18 июня 2018, 10:31

В Москве вдвое сократилось число брошенных автомобилей

Власти столицы сообщили, что количество автохалама на улицах Москвы за последние четыре года уменьшилось в два раза. Это стало результатом новых правил по утилизации брошенных автомобилей. С 2015 года власти могут самостоятельно утилизировать бесхозный транспорт, если не удалось найти его владельца.
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В Москве вдвое сократилось число брошенных автомобилей
По данным столичной мэрии, в 2014 году на улицах Москвы насчитывалось более 16,6 тысяч брошенных автомобилей. В прошлом году их число сократилось до 7,3 тысяч. Брошенным автомобиль считается, если у его нет собственника, или он не подлежит восстановлению после ДТП, или автомобиль разукомплектован - отсутствуют колеса, стекла, двери или другие кузовные элементы.

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С 2015 года в Москве действует новый порядок утилизации автохлама. Любой житель столицы может сообщить о бесхозном автомобиле в районную управу, окружную префектуру или оставить заявку на сайте «Наш город». Далее на место выезжает комиссия, состоящая из муниципальных чиновников и сотрудников полиции. Они осматривают автомобиль и составляют акт. Если у машины есть гос.номер, то по нему находят владельца и предписывают в 2-недельный срок привезти автомобиль в порядок или вывезти на утилизацию. Если через две недели собственник не предпринял никаких действий, автомобиль увозят на штрафстоянку, а счет за ее хранение выставляют автовладельцу.

В ситуации, когда собственника быстро найти не удается, машину увозят на спец.стоянку. Здесь она ждет еще три месяца. В течение этого срока власти должны установить владельца, а если это невозможно – обратиться в суд о признании машины бесхозной. По решению суда автомобиль переходит в собственность города и утилизируется.

За первые месяцы нынешнего года обследовано более 2 000 подозрительных автомобилей. Из них половина приведена владельцами в порядок или убрана с улицы, еще почти 900 машин эвакуированы властями на спец.стоянки.
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В Москве вдвое сократилось число брошенных автомобилей
По данным столичной мэрии, в 2014 году на улицах Москвы насчитывалось более 16,6 тысяч брошенных автомобилей. В прошлом году их число сократилось до 7,3 тысяч. Брошенным автомобиль считается, если у его нет собственника, или он не подлежит восстановлению после ДТП, или автомобиль разукомплектован - отсутствуют колеса, стекла, двери или другие кузовные элементы.{{material_122583}}С 2015 года в Москве действует новый порядок утилизации автохлама. Любой житель столицы может сообщить о бесхозном автомобиле в районную управу, окружную префектуру или оставить заявку на сайте «Наш город». Далее на место выезжает комиссия, состоящая из муниципальных чиновников и сотрудников полиции. Они осматривают автомобиль и составляют акт. Если у машины есть гос.номер, то по нему находят владельца и предписывают в 2-недельный срок привезти автомобиль в порядок или вывезти на утилизацию. Если через две недели собственник не предпринял никаких действий, автомобиль увозят на штрафстоянку, а счет за ее хранение выставляют автовладельцу.В ситуации, когда собственника быстро найти не удается, машину увозят на спец.стоянку. Здесь она ждет еще три месяца. В течение этого срока власти должны установить владельца, а если это невозможно – обратиться в суд о признании машины бесхозной. По решению суда автомобиль переходит в собственность города и утилизируется.За первые месяцы нынешнего года обследовано более 2 000 подозрительных автомобилей. Из них половина приведена владельцами в порядок или убрана с улицы, еще почти 900 машин эвакуированы властями на спец.стоянки.
2018-06-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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