В Москве вновь расширяют зону платной парковки

Ранее мы писали В Новосибирске строительный кран упал на припаркованные машины, погибла женщина Трагедия произошла утром в четверг, 15 июня, на стройке жилого комплекса в Новосибирске. Башенный кран рухнул ... Читать далее

В новую зону платной парковки войдут участок ул. Академика Королева, ул. Кондратюка, ул. Угрешская, участок Третьего транспортного кольца, Нахимовского проспекта, Севастопольского проспекта, ул. Обручева, Балаклавского проспекта и проспекта Андропова. Все они находятся возле больших жилых комплексов, торговых и бизнес-центров, поэтому местным жителям непросто найти свободное место для своего автомобиля.

Введение платы за парковку для «посторонних» водителей должно хотя бы отчасти решить эту проблему. Тариф на большинстве участков составит 40 рублей в час. Местные жители смогут оформить резидентные разрешения и ничего платить не будут, сообщает «Интерфакс». В московском Дептрансе уточнили, что платные парковки помогают разгрузить улицы, уменьшить число нарушений правил остановки и стоянки, а также сократить время приезда экстренных служб.

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