В Москве вновь расширяют зону платной парковки
Введение платы за парковку для «посторонних» водителей должно хотя бы отчасти решить эту проблему. Тариф на большинстве участков составит 40 рублей в час. Местные жители смогут оформить резидентные разрешения и ничего платить не будут, сообщает «Интерфакс». В московском Дептрансе уточнили, что платные парковки помогают разгрузить улицы, уменьшить число нарушений правил остановки и стоянки, а также сократить время приезда экстренных служб.
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22.01.2024, 08:23
Правительство вновь скорректировало план дорожного строительства на ближайшие 5 лет
Официально в Правительстве РФ сообщили, что в обновленный план включили 380 объектов дорожного строительства вместо прежних 250, а объем финансирования вырос с 13,2 до 14 трлн рублей. При внимательном изучении документа выяснилось, что завершение многих крупных федеральных строек откладывается.Читать далее
-
22.01.2024, 07:41
Смертельное ДТП с машиной скорой помощи произошло в Приморье
Неделя началась в Приморском крае с серьезной аварии с участием скорой помощи на базе автомобиля УАЗ и японского кроссовера Honda CR-V. Два человека пострадали, один погиб на месте происшествия.Читать далее
-
22.01.2024, 07:17
5 самых дешевых отечественных кроссоверов и внедорожников в России в январе 2024 года
Автомобили SUV сегмента последние несколько лет пользуются повышенным спросом во всем мире и Россия здесь не исключение. Благодаря своей практичности они постепенно вытесняют классические седаны, хотя и стоят заметно дороже.Читать далее
-
22.01.2024, 00:12
Subaru WRX разорвала надвое после столкновения со снегоуборщиком
Зимние дороги предъявляют особые требования к водителям, и цена ошибки, вызванной излишней самоуверенностью, может быть очень высока. Авария, произошедшая на заснеженной загородной трассе, лишнее тому доказательство.Читать далее
-
22.01.2024, 00:07
Водитель Renault Duster проехал навстречу потоку по ЗСД и остался жив
Петербургские паблики в воскресенье активно обсуждали отчаянного водителя Renault Duster, который заставил изрядно понервничать автомобилистов на Западном скоростном диаметре. Он ехал в левой полосе навстречу потоку.Читать далее
-
19.01.2024, 15:38
Белорусский бренд BelGee готовится представить еще две модели
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил правительству во что бы то ни стало удовлетворить спрос населения на автомобили местного производства. Автозавод «БелДжи» планирует серьезно расширить модельный ряд.Читать далее
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