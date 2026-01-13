Новый электромобиль Яндекса удивил деталями — что скрывает UMO 5

13 января 2026, 11:57
В Москве впервые показали электрокар UMO 5 от Яндекса без камуфляжа
В Москве впервые показали электрокар UMO 5 от Яндекса без камуфляжа
В столице заметили электрокар Яндекса без защитной пленки. Модель вызвала интерес у автолюбителей. Подробности о технических характеристиках держатся в секрете. Производство стартует на заводе Москвич. Цена может удивить даже скептиков.
В одном из московских подземных паркингов на днях был замечен электромобиль UMO 5, который разрабатывает компания «Яндекс». Машина стояла без привычной для тестовых образцов маскировки, что сразу привлекло внимание автолюбителей и экспертов. Единственная деталь, которую пока скрывают - логотип на руле, явно намекающий на китайское происхождение платформы.
О планах «Яндекса» по созданию собственного электрокара стало известно еще в декабре 2025 года. С тех пор интерес к проекту только нарастал, ведь отечественный рынок электромобилей ждет новых игроков. Как сообщает телеграм-канал Автопоток, UMO 5 - это не самостоятельная разработка, а адаптация популярного в Китае кросс-хэтча GAC Aion Y Plus. Такой подход позволяет ускорить запуск и снизить издержки, но вызывает вопросы у поклонников оригинальных решений.
Технические характеристики UMO 5 уже частично раскрыты. Электромобиль оснащен электродвигателем мощностью 204 лошадиные силы, который приводит в движение передние колеса. Запас хода на одной зарядке, по предварительным данным, достигает 430 километров. Это серьезная заявка на конкуренцию с другими моделями в сегменте, особенно если учесть, что цена может оказаться ниже, чем у главного конкурента - «Атома».
Государственная субсидия в размере 925 тысяч рублей делает UMO 5 особенно привлекательным для покупателей. Ожидается, что стоимость новинки составит около 2,4 миллиона рублей, тогда как «Атом» предлагается за 2,7–3,2 миллиона. Такой ценовой разрыв может сыграть на руку «Яндексу», особенно если учесть растущий интерес к электромобилям в России.
Производство UMO 5 будет организовано на мощностях завода «Москвич» в партнерстве с компанией EVM. Одобрение типа транспортного средства уже получено, что открывает дорогу к серийному выпуску и продажам. Для российского автопрома это событие можно назвать знаковым: крупная IT-компания выходит на рынок с собственным автомобилем, пусть и на базе китайской модели.
Появление UMO 5 без камуфляжа - не просто очередная утечка, а явный сигнал: проект близок к финальной стадии. Внешне автомобиль практически не отличается от своего китайского «донора», но эксперты не исключают, что в процессе локализации появятся уникальные опции и доработки, адаптированные под российские условия.
Пока остается загадкой, насколько массовым станет этот электрокар и сможет ли он изменить расстановку сил на рынке. Но уже сейчас ясно: «Яндекс» не намерен ограничиваться только цифровыми сервисами и такси. Компания делает ставку на собственный транспорт, и это может стать началом новой эры для отечественного автопрома.
Похожие материалы ГАК, Moskvich
-
15.12.2025, 13:47
Яндекс представит собственный электромобиль для такси на базе китайской модели GAC Aion Y Plus
Яндекс готовит к выпуску электромобиль для такси. Новинка будет создана на базе китайской платформы. Ожидается старт производства в 2026 году. Стоимость и характеристики уже известны. Рассказываем первые подробности о проекте.Читать далее
-
21.11.2025, 15:09
В России появятся два новых китайских автобренда Aion и Hyptec
Российский авторынок ждет пополнение. Китайский гигант GAC готовит премьеру. В 2026 году появятся две марки. Они специализируются на электрокарах. Но для России могут сделать исключение. Узнайте подробности о грядущих новинках.Читать далее
-
13.01.2026, 19:36
Mercedes EQS получит обновленную внешность перед окончательным уходом с рынка
Mercedes EQS готовится к обновлению перед завершением выпуска. Модель не оправдала ожиданий по продажам. Производитель решил не разрабатывать второе поколение. EQS уступит место новому S-Class с электрическими технологиями. Подробности о грядущем рестайлинге держатся в секрете.Читать далее
-
13.01.2026, 18:34
Evolute снял с продажи i-Pro: электроседан исчез с российского рынка
Марка убрала седан i-Pro с сайта. Покупатели не найдут его в салонах. Причины исчезновения не раскрыты. Подробности о судьбе модели читайте в нашем материале.Читать далее
-
13.01.2026, 18:34
Восемь современных автомобилей, которые уже стали культовыми среди водителей
Некоторые автомобили мгновенно становятся иконами. Они не всегда дороги, но всегда особенные. В этой подборке - восемь моделей, которые уже вошли в историю. Узнайте, что делает их уникальными и почему их ценят энтузиасты.Читать далее
-
13.01.2026, 18:27
Campsite: дом на колесах для отдыха круглый год с уровнем комфорта выше обычного
Мини-дома уверенно завоевывают рынок. Campsite - не просто временное жилье, а полноценный дом на колесах. В нем есть все для комфортного отдыха в любое время года. Узнайте, чем он отличается от других подобных решений.Читать далее
-
13.01.2026, 18:19
Виртуальное возвращение Chevrolet Beretta Z26: купе на базе Cadillac CT4-V
Виртуальный художник вдохнул новую жизнь в забытое купе Chevrolet. Современная интерпретация Beretta Z26 удивляет сочетанием ретро и технологий. Основа - платформа Cadillac CT4-V. Могла бы ли такая модель стать хитом? Узнаете в материале.Читать далее
-
13.01.2026, 18:13
Renault бросает вызов Hyundai и Kia новым флагманским кроссовером Filante
Hyundai и Kia долго удерживали лидерство в Европе. Французы готовят ответ. Renault выводит на рынок новый кроссовер. Модель Filante может изменить расстановку сил. Подробности держатся в секрете, но интрига нарастает.Читать далее
-
13.01.2026, 18:09
Toyota Fortuner нового поколения: стиль Hilux и RAV4, но с прежней проходимостью
Toyota представила обновленный Fortuner, вдохновленный Hilux и RAV4. Модель сохранила внедорожные качества, но получила современные черты. Новинка вызвала споры среди поклонников бренда. Впереди - новые подробности и неожиданные решения.Читать далее
-
13.01.2026, 17:33
Что важно знать владельцам Chery Tiggo 8 Pro для комфортной эксплуатации
Chery Tiggo 8 Pro скрывает множество особенностей. Некоторые функции неочевидны даже для опытных водителей. В статье раскрываются детали, которые редко встречаются в инструкциях. Узнайте, как избежать неожиданных ситуаций. Не пропустите важные нюансы обслуживания.Читать далее
-
13.01.2026, 17:22
Китайские новинки на тестах: Jaecoo J7 против J8 — что выбрать
Jaecoo стремительно набирает популярность в России. Новые модели J7 и J8 уже на слуху. Внешний вид, оснащение и особенности интерьера вызывают интерес. Но есть и подводные камни, о которых важно знать. Подробности - в нашем обзоре.Читать далее
Похожие материалы ГАК, Moskvich
-
15.12.2025, 13:47
Яндекс представит собственный электромобиль для такси на базе китайской модели GAC Aion Y Plus
Яндекс готовит к выпуску электромобиль для такси. Новинка будет создана на базе китайской платформы. Ожидается старт производства в 2026 году. Стоимость и характеристики уже известны. Рассказываем первые подробности о проекте.Читать далее
-
21.11.2025, 15:09
В России появятся два новых китайских автобренда Aion и Hyptec
Российский авторынок ждет пополнение. Китайский гигант GAC готовит премьеру. В 2026 году появятся две марки. Они специализируются на электрокарах. Но для России могут сделать исключение. Узнайте подробности о грядущих новинках.Читать далее
-
13.01.2026, 19:36
Mercedes EQS получит обновленную внешность перед окончательным уходом с рынка
Mercedes EQS готовится к обновлению перед завершением выпуска. Модель не оправдала ожиданий по продажам. Производитель решил не разрабатывать второе поколение. EQS уступит место новому S-Class с электрическими технологиями. Подробности о грядущем рестайлинге держатся в секрете.Читать далее
-
13.01.2026, 18:34
Evolute снял с продажи i-Pro: электроседан исчез с российского рынка
Марка убрала седан i-Pro с сайта. Покупатели не найдут его в салонах. Причины исчезновения не раскрыты. Подробности о судьбе модели читайте в нашем материале.Читать далее
-
13.01.2026, 18:34
Восемь современных автомобилей, которые уже стали культовыми среди водителей
Некоторые автомобили мгновенно становятся иконами. Они не всегда дороги, но всегда особенные. В этой подборке - восемь моделей, которые уже вошли в историю. Узнайте, что делает их уникальными и почему их ценят энтузиасты.Читать далее
-
13.01.2026, 18:27
Campsite: дом на колесах для отдыха круглый год с уровнем комфорта выше обычного
Мини-дома уверенно завоевывают рынок. Campsite - не просто временное жилье, а полноценный дом на колесах. В нем есть все для комфортного отдыха в любое время года. Узнайте, чем он отличается от других подобных решений.Читать далее
-
13.01.2026, 18:19
Виртуальное возвращение Chevrolet Beretta Z26: купе на базе Cadillac CT4-V
Виртуальный художник вдохнул новую жизнь в забытое купе Chevrolet. Современная интерпретация Beretta Z26 удивляет сочетанием ретро и технологий. Основа - платформа Cadillac CT4-V. Могла бы ли такая модель стать хитом? Узнаете в материале.Читать далее
-
13.01.2026, 18:13
Renault бросает вызов Hyundai и Kia новым флагманским кроссовером Filante
Hyundai и Kia долго удерживали лидерство в Европе. Французы готовят ответ. Renault выводит на рынок новый кроссовер. Модель Filante может изменить расстановку сил. Подробности держатся в секрете, но интрига нарастает.Читать далее
-
13.01.2026, 18:09
Toyota Fortuner нового поколения: стиль Hilux и RAV4, но с прежней проходимостью
Toyota представила обновленный Fortuner, вдохновленный Hilux и RAV4. Модель сохранила внедорожные качества, но получила современные черты. Новинка вызвала споры среди поклонников бренда. Впереди - новые подробности и неожиданные решения.Читать далее
-
13.01.2026, 17:33
Что важно знать владельцам Chery Tiggo 8 Pro для комфортной эксплуатации
Chery Tiggo 8 Pro скрывает множество особенностей. Некоторые функции неочевидны даже для опытных водителей. В статье раскрываются детали, которые редко встречаются в инструкциях. Узнайте, как избежать неожиданных ситуаций. Не пропустите важные нюансы обслуживания.Читать далее
-
13.01.2026, 17:22
Китайские новинки на тестах: Jaecoo J7 против J8 — что выбрать
Jaecoo стремительно набирает популярность в России. Новые модели J7 и J8 уже на слуху. Внешний вид, оснащение и особенности интерьера вызывают интерес. Но есть и подводные камни, о которых важно знать. Подробности - в нашем обзоре.Читать далее