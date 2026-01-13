Новый электромобиль Яндекса удивил деталями — что скрывает UMO 5

В Москве впервые показали электрокар UMO 5 от Яндекса без камуфляжа

В столице заметили электрокар Яндекса без защитной пленки. Модель вызвала интерес у автолюбителей. Подробности о технических характеристиках держатся в секрете. Производство стартует на заводе Москвич. Цена может удивить даже скептиков.

В одном из московских подземных паркингов на днях был замечен электромобиль UMO 5, который разрабатывает компания «Яндекс». Машина стояла без привычной для тестовых образцов маскировки, что сразу привлекло внимание автолюбителей и экспертов. Единственная деталь, которую пока скрывают - логотип на руле, явно намекающий на китайское происхождение платформы.

О планах «Яндекса» по созданию собственного электрокара стало известно еще в декабре 2025 года. С тех пор интерес к проекту только нарастал, ведь отечественный рынок электромобилей ждет новых игроков. Как сообщает телеграм-канал Автопоток, UMO 5 - это не самостоятельная разработка, а адаптация популярного в Китае кросс-хэтча GAC Aion Y Plus. Такой подход позволяет ускорить запуск и снизить издержки, но вызывает вопросы у поклонников оригинальных решений.

Технические характеристики UMO 5 уже частично раскрыты. Электромобиль оснащен электродвигателем мощностью 204 лошадиные силы, который приводит в движение передние колеса. Запас хода на одной зарядке, по предварительным данным, достигает 430 километров. Это серьезная заявка на конкуренцию с другими моделями в сегменте, особенно если учесть, что цена может оказаться ниже, чем у главного конкурента - «Атома».

Государственная субсидия в размере 925 тысяч рублей делает UMO 5 особенно привлекательным для покупателей. Ожидается, что стоимость новинки составит около 2,4 миллиона рублей, тогда как «Атом» предлагается за 2,7–3,2 миллиона. Такой ценовой разрыв может сыграть на руку «Яндексу», особенно если учесть растущий интерес к электромобилям в России.

Производство UMO 5 будет организовано на мощностях завода «Москвич» в партнерстве с компанией EVM. Одобрение типа транспортного средства уже получено, что открывает дорогу к серийному выпуску и продажам. Для российского автопрома это событие можно назвать знаковым: крупная IT-компания выходит на рынок с собственным автомобилем, пусть и на базе китайской модели.

Появление UMO 5 без камуфляжа - не просто очередная утечка, а явный сигнал: проект близок к финальной стадии. Внешне автомобиль практически не отличается от своего китайского «донора», но эксперты не исключают, что в процессе локализации появятся уникальные опции и доработки, адаптированные под российские условия.

Пока остается загадкой, насколько массовым станет этот электрокар и сможет ли он изменить расстановку сил на рынке. Но уже сейчас ясно: «Яндекс» не намерен ограничиваться только цифровыми сервисами и такси. Компания делает ставку на собственный транспорт, и это может стать началом новой эры для отечественного автопрома.