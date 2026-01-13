Новый электромобиль Яндекса удивил деталями — что скрывает UMO 5

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

13 января 2026, 11:57

В Москве впервые показали электрокар UMO 5 от Яндекса без камуфляжа

В Москве впервые показали электрокар UMO 5 от Яндекса без камуфляжа

Новый электромобиль Яндекса удивил деталями — что скрывает UMO 5

В Москве впервые показали электрокар UMO 5 от Яндекса без камуфляжа

В столице заметили электрокар Яндекса без защитной пленки. Модель вызвала интерес у автолюбителей. Подробности о технических характеристиках держатся в секрете. Производство стартует на заводе Москвич. Цена может удивить даже скептиков.

В столице заметили электрокар Яндекса без защитной пленки. Модель вызвала интерес у автолюбителей. Подробности о технических характеристиках держатся в секрете. Производство стартует на заводе Москвич. Цена может удивить даже скептиков.

В одном из московских подземных паркингов на днях был замечен электромобиль UMO 5, который разрабатывает компания «Яндекс». Машина стояла без привычной для тестовых образцов маскировки, что сразу привлекло внимание автолюбителей и экспертов. Единственная деталь, которую пока скрывают - логотип на руле, явно намекающий на китайское происхождение платформы.

О планах «Яндекса» по созданию собственного электрокара стало известно еще в декабре 2025 года. С тех пор интерес к проекту только нарастал, ведь отечественный рынок электромобилей ждет новых игроков. Как сообщает телеграм-канал Автопоток, UMO 5 - это не самостоятельная разработка, а адаптация популярного в Китае кросс-хэтча GAC Aion Y Plus. Такой подход позволяет ускорить запуск и снизить издержки, но вызывает вопросы у поклонников оригинальных решений.

Технические характеристики UMO 5 уже частично раскрыты. Электромобиль оснащен электродвигателем мощностью 204 лошадиные силы, который приводит в движение передние колеса. Запас хода на одной зарядке, по предварительным данным, достигает 430 километров. Это серьезная заявка на конкуренцию с другими моделями в сегменте, особенно если учесть, что цена может оказаться ниже, чем у главного конкурента - «Атома».

Государственная субсидия в размере 925 тысяч рублей делает UMO 5 особенно привлекательным для покупателей. Ожидается, что стоимость новинки составит около 2,4 миллиона рублей, тогда как «Атом» предлагается за 2,7–3,2 миллиона. Такой ценовой разрыв может сыграть на руку «Яндексу», особенно если учесть растущий интерес к электромобилям в России.

Производство UMO 5 будет организовано на мощностях завода «Москвич» в партнерстве с компанией EVM. Одобрение типа транспортного средства уже получено, что открывает дорогу к серийному выпуску и продажам. Для российского автопрома это событие можно назвать знаковым: крупная IT-компания выходит на рынок с собственным автомобилем, пусть и на базе китайской модели.

Появление UMO 5 без камуфляжа - не просто очередная утечка, а явный сигнал: проект близок к финальной стадии. Внешне автомобиль практически не отличается от своего китайского «донора», но эксперты не исключают, что в процессе локализации появятся уникальные опции и доработки, адаптированные под российские условия.

Пока остается загадкой, насколько массовым станет этот электрокар и сможет ли он изменить расстановку сил на рынке. Но уже сейчас ясно: «Яндекс» не намерен ограничиваться только цифровыми сервисами и такси. Компания делает ставку на собственный транспорт, и это может стать началом новой эры для отечественного автопрома.

Упомянутые модели: GAC Aion Y
Упомянутые марки: GAC, Москвич
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ГАК, Moskvich

Похожие материалы ГАК, Moskvich

Кроссоверы Tenet впервые опередили Lada Vesta по продажам в России в декабре 2025
KGM Tivoli: тест-драйв корейского кроссовера с характером и нюансами
Названы самые доступные автомобили с автоматом в России в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Белгород Челябинск Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться