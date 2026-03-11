Еще 40 электробусов КамАЗ А5 начали работу на улицах Москвы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

11 марта 2026, 16:17

В столице заметно увеличился парк электробусов: на городские линии вышли 40 новых машин КамАЗ поколения А5. Это событие не только подчеркивает лидерство Москвы в Европе по внедрению экологичного транспорта, но и открывает новые возможности для пассажиров. Какие технические решения реализованы в этих моделях, что отличает их от предыдущих поколений и почему этот шаг важен для мегаполиса - разбираемся подробно.

В Москве продолжается масштабное обновление городского транспорта: на улицы столицы вышли 40 современных электробусов КамАЗ поколения А5. Как сообщает Комтранс, эти машины уже начали курсировать по ключевым маршрутам мегаполиса, усиливая позиции Москвы как крупнейшего европейского города по числу электробусов.

Речь идет о модели КамАЗ-52222, серийное производство которой стартовало в 2025 году. Электробусы оснащены аккумуляторами емкостью около 230 кВт·ч, что позволяет им преодолевать до 100 километров без подзарядки. Для ускорения обслуживания на маршрутах реализована система ультрабыстрой зарядки через пантограф - решение, которое заметно сокращает время простоя техники.

Габариты нового электробуса составляют примерно 12 метров в длину, а вместимость достигает 85 пассажиров. Это позволяет эффективно обслуживать даже самые загруженные направления, не снижая комфорта для горожан. По данным Комтранс, общее количество электробусов КамАЗ поколения А5, находящихся в эксплуатации в парках «Мосгортранса», достигло 440 единиц.

Внедрение новых электробусов - не просто очередной шаг в развитии общественного транспорта, а часть долгосрочной стратегии по снижению выбросов и улучшению экологической ситуации в мегаполисе. Важно отметить, что Москва уже несколько лет удерживает лидерство среди европейских городов по числу электробусов на линиях, и этот показатель продолжает расти.

Развитие электротранспорта в столице идет параллельно с общими тенденциями на российском рынке. Например, эксперты недавно опубликовали рейтинг самых популярных легковых автомобилей в стране, где отечественные и зарубежные модели конкурируют за внимание покупателей. Подробности о том, какие машины чаще всего встречаются на дорогах России, можно узнать в специальном материале о структуре автопарка.

По мнению специалистов, появление новых электробусов КамАЗ поколения А5 - это не только технологический прорыв, но и важный сигнал для других регионов страны. Внедрение подобных решений способствует формированию современной транспортной инфраструктуры, а также стимулирует развитие отечественного машиностроения. В ближайшие годы ожидается дальнейшее расширение парка электробусов, что позволит повысить качество перевозок и снизить нагрузку на окружающую среду.

Упомянутые марки: КамАЗ
