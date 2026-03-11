30,4 млн штрафов в Москве за год — куда уходят деньги водителей? Разбираем статистику

В Москве за год выписали 30,4 млн штрафов ГАИ: какие нарушения лидируют

Столичные водители в 2025 году столкнулись с рекордным числом штрафов - сумма взысканий превысила 57 млрд рублей. Какие нарушения чаще всего фиксируют камеры, почему расходы на оплату выросли и что это значит для автомобилистов - разбираемся в деталях.

Столичные водители в 2025 году столкнулись с рекордным числом штрафов - сумма взысканий превысила 57 млрд рублей. Какие нарушения чаще всего фиксируют камеры, почему расходы на оплату выросли и что это значит для автомобилистов - разбираемся в деталях.

В 2025 году московские автомобилисты оказались в центре внимания из-за резкого роста числа штрафов за нарушения ПДД. По данным Autonews, аналитики bip.ru подсчитали: за год в столице было выписано 30,4 миллиона постановлений на сумму свыше 57,3 миллиарда рублей. Эта статистика не просто цифры - она отражает реальные изменения в поведении водителей и работе дорожных служб.

Главной причиной массовых штрафов стало превышение скорости на 20-40 км/ч. Именно за это нарушение камеры фиксировали почти половину всех случаев. На втором месте - игнорирование дорожных знаков и разметки, что составило 20% от общего числа. Неоплата парковки и езда без ремня безопасности также вошли в топ, каждая из этих категорий принесла по 5% штрафов.

Особое внимание в 2025 году привлекли уведомления о задолженности за платные дороги. Москвичи получили их 15,5 миллиона раз - это на 15% больше, чем количество штрафов за превышение скорости. Такая динамика говорит о том, что платные участки становятся все более значимым источником расходов для водителей.

Если рассматривать, на что именно уходят деньги, то половина всех затрат на штрафы связана с тремя причинами: неоплата парковки, превышение скорости и стоянка в неположенном месте. Самыми затратными оказались штрафы за парковку - они составили 23% от общей суммы взысканий. Далее идут превышение скорости (18%) и нарушения правил остановки и стоянки (10%).

Аналитики отмечают, что подобная структура расходов формирует новые привычки у автомобилистов. Многие стараются избегать зон платной парковки и внимательнее следят за скоростным режимом, но камеры продолжают фиксировать нарушения в автоматическом режиме. Это приводит к тому, что даже опытные водители не всегда могут избежать штрафов.

Интересно, что тенденция к росту штрафов наблюдается не только в Москве, но и по всей стране. Например, в исследовании, где подробно разбирались причины увеличения сумм взысканий и влияние новых технологий фиксации, отмечалось, что расходы россиян на оплату штрафов ГАИ в 2025 году достигли рекордных значений. Подробнее о том, как меняется ситуация на федеральном уровне, можно узнать в материале о причинах роста штрафов по всей России.

Как сообщает Autonews, страховые компании также фиксируют увеличение числа ДТП на определенных улицах столицы, что дополнительно влияет на статистику нарушений. Водителям стоит учитывать, что новые камеры и автоматизированные системы контроля продолжают расширять свои возможности, а значит, даже незначительные ошибки могут обернуться серьезными финансовыми потерями.

В итоге, 2025 год стал для московских автомобилистов годом новых рекордов по штрафам. Эта тенденция подчеркивает важность внимательного отношения к правилам дорожного движения и необходимости следить за изменениями в городской инфраструктуре.