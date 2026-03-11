30,4 млн штрафов в Москве за год — куда уходят деньги водителей? Разбираем статистику

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

11 марта 2026, 14:44

В Москве за год выписали 30,4 млн штрафов ГАИ: какие нарушения лидируют

В Москве за год выписали 30,4 млн штрафов ГАИ: какие нарушения лидируют

30,4 млн штрафов в Москве за год — куда уходят деньги водителей? Разбираем статистику

В Москве за год выписали 30,4 млн штрафов ГАИ: какие нарушения лидируют

Столичные водители в 2025 году столкнулись с рекордным числом штрафов - сумма взысканий превысила 57 млрд рублей. Какие нарушения чаще всего фиксируют камеры, почему расходы на оплату выросли и что это значит для автомобилистов - разбираемся в деталях.

Столичные водители в 2025 году столкнулись с рекордным числом штрафов - сумма взысканий превысила 57 млрд рублей. Какие нарушения чаще всего фиксируют камеры, почему расходы на оплату выросли и что это значит для автомобилистов - разбираемся в деталях.

В 2025 году московские автомобилисты оказались в центре внимания из-за резкого роста числа штрафов за нарушения ПДД. По данным Autonews, аналитики bip.ru подсчитали: за год в столице было выписано 30,4 миллиона постановлений на сумму свыше 57,3 миллиарда рублей. Эта статистика не просто цифры - она отражает реальные изменения в поведении водителей и работе дорожных служб.

Главной причиной массовых штрафов стало превышение скорости на 20-40 км/ч. Именно за это нарушение камеры фиксировали почти половину всех случаев. На втором месте - игнорирование дорожных знаков и разметки, что составило 20% от общего числа. Неоплата парковки и езда без ремня безопасности также вошли в топ, каждая из этих категорий принесла по 5% штрафов.

Особое внимание в 2025 году привлекли уведомления о задолженности за платные дороги. Москвичи получили их 15,5 миллиона раз - это на 15% больше, чем количество штрафов за превышение скорости. Такая динамика говорит о том, что платные участки становятся все более значимым источником расходов для водителей.

Если рассматривать, на что именно уходят деньги, то половина всех затрат на штрафы связана с тремя причинами: неоплата парковки, превышение скорости и стоянка в неположенном месте. Самыми затратными оказались штрафы за парковку - они составили 23% от общей суммы взысканий. Далее идут превышение скорости (18%) и нарушения правил остановки и стоянки (10%).

Аналитики отмечают, что подобная структура расходов формирует новые привычки у автомобилистов. Многие стараются избегать зон платной парковки и внимательнее следят за скоростным режимом, но камеры продолжают фиксировать нарушения в автоматическом режиме. Это приводит к тому, что даже опытные водители не всегда могут избежать штрафов.

Интересно, что тенденция к росту штрафов наблюдается не только в Москве, но и по всей стране. Например, в исследовании, где подробно разбирались причины увеличения сумм взысканий и влияние новых технологий фиксации, отмечалось, что расходы россиян на оплату штрафов ГАИ в 2025 году достигли рекордных значений. Подробнее о том, как меняется ситуация на федеральном уровне, можно узнать в материале о причинах роста штрафов по всей России.

Как сообщает Autonews, страховые компании также фиксируют увеличение числа ДТП на определенных улицах столицы, что дополнительно влияет на статистику нарушений. Водителям стоит учитывать, что новые камеры и автоматизированные системы контроля продолжают расширять свои возможности, а значит, даже незначительные ошибки могут обернуться серьезными финансовыми потерями.

В итоге, 2025 год стал для московских автомобилистов годом новых рекордов по штрафам. Эта тенденция подчеркивает важность внимательного отношения к правилам дорожного движения и необходимости следить за изменениями в городской инфраструктуре.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Представлен Renault Bridger: почему он может стать хитом среди внедорожников
Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Московская область Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться