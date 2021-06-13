В Москве за прививку от короновируса можно будет получить автомобиль (это не шутка)
Все жители столицы старше 18 лет, которые сделают прививку с 14 июня по 11 июля этого года, будут участвовать в розыгрыше автомобилей.
«Раз в неделю будет разыгрываться 5 машин стоимостью примерно 1 млн рублей. Информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала «Москва 24», – рассказал Сергей Собянин на своем сайте.
«Но, конечно, главный выигрыш для тех, кто привьется, несоизмерим ни с какой машиной – это собственное здоровье и душевное спокойствие. Добавлю, что сам я привился еще в мае прошлого года. По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент «Спутника V». Чувствую себя хорошо. Чего и вам желаю», – добавил мэр Москвы.
Отметим, что Сергей Собянин объявил в Москве нерабочими дни с 15 по 20 июня включительно в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
- 2 300 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 1 770 000 РToyota RAV4 2015 в Москве
- 98 000 РChevrolet Lanos 2007 в Москве
- 5 197 000 РLand Rover Range Rover 2016 в Москве
- 385 000 РBMW 3 серии 1999 в Москве
- 757 000 РMercedes E-класс 2008 в Москве
- 990 000 РNissan X-Trail 2011 в Москве
- 970 000 РKIA Sorento Prime 2018 в Москве
- 220 000 РВАЗ (Lada) 2115 2005 в Москве
- 420 000 РВАЗ (Lada) 2109 2001 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий