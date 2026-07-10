Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

10 июля 2026, 07:42

В Москве зафиксирован всплеск мошенничества с фейковыми авариями через мессенджеры

В Москве зафиксирован всплеск мошенничества с фейковыми авариями через мессенджеры

Почему старая схема обмана с ДТП на новый лад в мессенджерах оказалась опаснее и что советуют эксперты

В Москве зафиксирован всплеск мошенничества с фейковыми авариями через мессенджеры

В столице участились случаи мошенничества с вымышленными авариями: злоумышленники используют мессенджеры для рассылки фальшивых сообщений о ДТП с близкими. Как это работает, почему схема набирает обороты и что советуют специалисты - в нашем материале. Не прошли мимо и новые способы кражи данных. Эксперты объяснили, какие риски могут ждать даже опытных автомобилистов.

В столице участились случаи мошенничества с вымышленными авариями: злоумышленники используют мессенджеры для рассылки фальшивых сообщений о ДТП с близкими. Как это работает, почему схема набирает обороты и что советуют специалисты - в нашем материале. Не прошли мимо и новые способы кражи данных. Эксперты объяснили, какие риски могут ждать даже опытных автомобилистов.

Мошеннические схемы, связанные с вымышленными дорожно-транспортными происшествиями, приобрели в Москве новую форму и стали особенно актуальны для всех, кто пользуется мессенджерами. Теперь злоумышленники не звонят жертвам напрямую, а рассылают сообщения с тревожной информацией о якобы случившейся аварии с участием родственников или знакомых. Это не просто очередная уловка - последствия могут быть крайне серьезными для любого автомобилиста.

Как сообщает Autonews, мошенники используют психологическое давление, чтобы заставить человека действовать импульсивно. В сообщениях часто содержатся ссылки, которые, по заверениям отправителей, ведут к фотографиям или видеозаписям с места происшествия. На деле же переход по таким ссылкам приводит на фальшивые сайты или к загрузке вредоносных файлов, способных похитить личные данные и получить доступ к банковским счетам.

Эксперты проекта «Перезвони сам» отмечают, что основная цель подобных сообщений - отключить критическое мышление и вызвать у человека желание немедленно помочь. В результате жертвы теряют деньги, а иногда и контроль над своими аккаунтами. Особенно опасно то, что мошенники теперь активно используют не только личные переписки, но и групповые чаты - например, домовые или родительские, где доверие между участниками выше.

По словам специалистов, чтобы не стать жертвой такой схемы, достаточно проявить бдительность: не переходить по подозрительным ссылкам и обязательно связаться с родственниками напрямую, чтобы проверить информацию. Даже если сообщение кажется убедительным, важно не поддаваться панике и не спешить выполнять инструкции из мессенджера.

Стоит отметить, что подобные схемы остаются одними из самых эффективных для мошенников. Причина - эмоциональное воздействие и желание людей помочь близким. По информации Autonews, недавно правоохранительные органы задержали группу, инсценировавшую ДТП, общий ущерб от их действий превысил 50 миллионов рублей. Это подтверждает, что проблема не теряет актуальности и требует особого внимания со стороны автомобилистов.

Для справки: фишинговые атаки с использованием мессенджеров в последние годы стали одним из самых распространенных способов кражи персональных данных в России. По данным профильных организаций, число подобных инцидентов ежегодно растет. Важно помнить, что мошенники постоянно совершенствуют свои методы, поэтому даже опытные пользователи могут оказаться в зоне риска. Простое правило - всегда проверять информацию и не доверять сообщениям, вызывающим тревогу, - может уберечь от серьезных потерь.

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