Почему камеры стали фиксировать меньше нарушений — неожиданные причины и последствия

19 января 2026, 18:36
В Москве зафиксировано резкое падение числа штрафов за нарушения на дорогах
В столице отмечено снижение количества штрафов за год. Власти объяснили, что изменилось. Эксперты обсуждают влияние камер на безопасность. Подробности - в нашем материале.
В Москве за прошедший год заметно уменьшилось количество штрафов, выписанных за несоблюдение правил дорожного движения. По информации Quto, снижение составило 6% по сравнению с предыдущим периодом. За 2025 год комплексы автоматической фиксации нарушений оформили 41 миллион постановлений, что на 2,8 миллиона меньше, чем годом ранее.
Особенно заметно уменьшилось количество штрафов по статьям, которые традиционно приносят наибольший доход бюджету. Речь идет о превышении скорости, игнорировании дорожной разметки и несоблюдении элементарных требований безопасности. Так, число случаев, когда водители не пристегивали ремни, снизилось на 170 тысяч. За использование мобильных телефонов за рулем выписано на 2 миллиона постановлений меньше, а за движение с выключенными фарами или дневными ходовыми огнями - на 1,4 миллиона меньше.
Власти не раскрывают, какую сумму удалось собрать в городской бюджет благодаря этим штрафам. Однако отмечается, что снижение числа нарушений связано с работой камер: там, где они установлены, аварийность падает до 30%. При этом комплексы не стоят на месте - ежегодно до 20% устройств перемещают на новые участки, где требуется усиленный контроль.
На сегодняшний день на улицах Москвы функционирует 3,7 тысячи комплексов фиксации. Современные системы способны распознавать 67 различных видов нарушений, что позволяет оперативно реагировать на изменения ситуации на дорогах.
Эксперты считают, что подобная динамика свидетельствует о росте дисциплины среди водителей и эффективности автоматизированного контроля. Тем не менее, обсуждается вопрос о дальнейшем развитии системы и возможных изменениях в подходах к обеспечению безопасности на дорогах мегаполиса.
