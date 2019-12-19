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19 декабря 2019, 14:32

В Москве заметили русский Tesla Cybertruck

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Фото: vesti.ru
Премьера прототипа электрического пикапа Tesla Cybertruck прошла всего месяц назад, а в России умельцы уже собрали первый экземпляр. При ближайшем рассмотрении самодельный автомобиль лишь отдаленно напоминает американский футуристичный электрокар.
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Электрический Tesla Cybertruck мало кого оставил равнодушным. Одни говорят о чудовищном дизайне, другие восхищаются смелостью Маска. В первую неделю после премьеры компания собрала более четверти миллиона предварительных заявок. И это с учетом того, что до начала серийного производства остается не менее двух лет. Но некоторые не готовы ждать. На улицах Москвы замечен автомобиль с калужскими номерами, очень похожий на оригинальный Cybertruck.

Самодельный вариант достаточно точно воспроизводит очертания кузова, а через корму протянулась тонкая светодиодная линия габаритных огней. Но отечественный Cybertruck явно меньше по размеру и обут в стандартные покрышки. Несмотря на яркий облик, внимание сотрудников ДПС автомобиль не привлек. Останавливать его и проверять документы полицейские не стали.

В ближайшее время российские автомеханики представят еще один вариант «Кибертрака». Специалисты ютуб-канала «Гараж 54» приступили к созданию пикапа на базе УАЗика.

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АндрюхаР
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В Москве заметили русский Tesla Cybertruck
{{material_128193}}Электрический Tesla Cybertruck мало кого оставил равнодушным. Одни говорят о чудовищном дизайне, другие восхищаются смелостью Маска. В первую неделю после премьеры компания собрала более четверти миллиона предварительных заявок. И это с учетом того, что до начала серийного производства остается не менее двух лет. Но некоторые не готовы ждать. На улицах Москвы замечен автомобиль с калужскими номерами, очень похожий на оригинальный Cybertruck.Самодельный вариант достаточно точно воспроизводит очертания кузова, а через корму протянулась тонкая светодиодная линия габаритных огней. Но отечественный Cybertruck явно меньше по размеру и обут в стандартные покрышки. Несмотря на яркий облик, внимание сотрудников ДПС автомобиль не привлек. Останавливать его и проверять документы полицейские не стали.В ближайшее время российские автомеханики представят еще один вариант «Кибертрака». Специалисты ютуб-канала «Гараж 54» приступили к созданию пикапа на базе УАЗика.
2019-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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