19 декабря 2019, 14:32
В Москве заметили русский Tesla Cybertruck
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Фото: vesti.ru
Премьера прототипа электрического пикапа Tesla Cybertruck прошла всего месяц назад, а в России умельцы уже собрали первый экземпляр. При ближайшем рассмотрении самодельный автомобиль лишь отдаленно напоминает американский футуристичный электрокар.
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Самодельный вариант достаточно точно воспроизводит очертания кузова, а через корму протянулась тонкая светодиодная линия габаритных огней. Но отечественный Cybertruck явно меньше по размеру и обут в стандартные покрышки. Несмотря на яркий облик, внимание сотрудников ДПС автомобиль не привлек. Останавливать его и проверять документы полицейские не стали.
В ближайшее время российские автомеханики представят еще один вариант «Кибертрака». Специалисты ютуб-канала «Гараж 54» приступили к созданию пикапа на базе УАЗика.
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